Muñiz: "Lo de ayer fue un acto de exaltación del independentismo, con soflamas a favor de la independencia"

Han salido tal y como se esperaba, de guion. Conese estilo que acompaña siempre al independentismo en cada una de sus grandes ocasiones mucha parafernalia, mucho teatro, entre el drama y la épica, con pancartas, esteledas y al grito de independencia y amnistía.

Unas cien personas se concentraron bajo la lluvia para arropar a Junqueras y compañía en su salida de LLedoners donde han pasado los últimos tres años y medio. Allí estaba el presidente de la Generalitat, Pere Aragónes. Otros miembros del gobierno catalán acudieron a las otras dos cárceles donde estaban Dolors Bassa y Carme Forcadell.

Puños en alto, gestos de victoria, sonrisas, abrazos y mensajes, muchos mensajes en los que no ha habido ni un ápice de arrepentimiento. El Segadors, el himno de Cataluña que nunca falta en los actos independentistas.

Escuchábamos a Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raúl Romeva, no les quiero poner más mensajes porque no les quiero aburrir y, además porque no han dicho nada nuevo. Sus proclamas siguen siendo las mismas. Independencia, republica, amnistía, referéndum y la idea también de que han vencido al Estado y de que esto ya es imparable.