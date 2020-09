Herrera: "Sánchez se puso de perfil y enmarronó a las autonomías para que tomaran 17 soluciones distintas"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es viernes con todo lo que eso conlleva, día malajón, además, fíjense, prácticamente toda la península verá caer agua antes o después, a lo largo del día. Lo que tenemos es 18 de septiembre. Y hoy es el día teóricamente en el que vamos a salir de dudas acerca de qué medidas se van a tomar en Madrid contra la pandemia. Y me dirá: “Oiga, pero si usted vive en Sevilla, hace el programa frente al Guadalquivir, yo estoy escuchándole en Lugo y yo esto de la información centralista...” Madrid es el rompeolas de todas las pandemias, el lugar no solo de donde sale el bicho, sino al que llega el bicho procedente de todas partes, que eso es, por cierto, lo que no les entra en la cabeza a los que han querido demonizar a los madrileños de una manera tan mezquina como provinciana como absurda como estúpida.

Madrid es el rompeolas de la pandemia porque es el núcleo de mayor población en España, porque tiene el principal aeropuerto, porque está en el centro de todas las comunicaciones. De ahí salen los AVE y llegan los AVE. Y también porque algunos se han encargado de poner a Madrid en el foco con tal de desgastar al Gobierno regional. Así que, aunque solo sea por la curiosidad de ver cómo sigue este culebrón sanitario y político, pues habrá que estar atentos a la rueda de prensa de esta mañana donde dirán a la gente de Madrid si hay confinamiento o no hay confinamiento, pero no del que conocemos por confinamiento. No encerrar a la gente del piso y decirle tú de aquí no sales. Vamos, pero lo justo para ir a comprar. No, no es eso, se habla más bien de restricciones de movilidad y de actividad, reducir algunas actividades de comercio y espacios públicos reducidos, perimetrar algunos barrios de manera que la gente de allí no entra ni sale del barrio, solo algunos casos.

Oiga, eso está pasando en otros lugares de España. Eso lleva pasando en Palma unos cuantos días y no nos fijamos tanto que este pasando en Palma, lo que pasa que va a tener que solventar dudas la Comunidad de Madrid antes de dar a conocer lo que vayan a dar a conocer.

Ahora, eso de que la palabra confinamiento ha generado inquietud en los madrileños es relativo. Ha generado inquietud entre los barrios más afectados, pero es que en esos barrios había gente a la que con les inquietaba los dimes y diretes entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno central y que nadie tomara medidas. Eso sí, se ve venir de lejos la izquierda ébola, esa que montaba pollos al PP por un perro sacrificado y que con 53 mil muertos se ha callado como una puerta. Esa izquierda va a utilizar la segunda oleada de coronavirus o la segunda parte de la primera oleada para repetir su campaña en Madrid. Ya están corriendo mensajes de rodea la sede, lo de siempre, el pásalo, lo que ya conocemos, de manera que lo que no se consiga con votos se consiga con muertos. Es que solo se acuerdan para eso y la excusa no puede ser más banal. Decir que el covid se ceba en los barrios humildes porque allí hay más hacinamiento, más teletrabajo, más pobreza, más hambre, todo eso, por supuesto, es culpa del PP. Todo eso que no existió con Carmena, con esa desgracia de alcaldesa que han tenido los de Madrid durante cuatro años, vuelve a existir con Ayuso y con Almeida.

Oiga, ¿no hubo hacinamiento en el 8-M? O sea, que permitir y alentar cientos de manifestaciones en toda España para que Irene Montero y Carmen Calvo compitan por ver quién es más feminista chupi, eso no tuvo efectos, pero vivir en Vallecas o en Moratalaz, sí. O sea, Montero, Calvo, Begoña Gómez se contagiaron por vivir en un cuarto sin ascensor en Carabanchel y todas viven en casoplones, para no reconocer que se infectaron por hacer el tonto con una pancarta en lugar de ponerse una mascarilla. La campaña es la que es y ahí sigue, tendremos otros 15-M, ya veremos, en Madrid.

LA PANDEMIA, EN DATOS

Vamos a ver, miren, los datos son los que son. En Hospitales como el Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, o el Infanta Leonor, en Vallecas, están ya sin UCIs. Y no tener UCIs ya sabemos lo que es, que no hay sitio, se tienen que improvisar soluciones para el que llega medio muerto porque se ha dado un jardazo con la moto o porque le ha dado un ataque al corazón. Por eso no se entiende la frivolidad este verano de tantos muchachos sin mascarilla por la vida, pero en el conjunto de España hay más de 10 mil ingresados. Y ayer pudimos contar 162 muertos. Y a esta situación llegamos gracias al actual modelo, que habría que recordar que es Pedro Sánchez anima a la gente a disfrutar del verano sin miedo y acto seguido se pone de perfil, que ahí es donde se diferencia de los demás. Y le deja el marrón a las 17 autonomías para que tomen 17 soluciones distintas para una pandemia.

MONCLOA PIDE "DARLE DE SU MEDICINA" A LAS AUTONOMÍAS

Bueno, pues ayer, en fin, se produjeron novedades interesantes. La Comunidad de Madrid pidió ayuda y esa novedad es relativa porque no es la primera vez que la Comunidad de Madrid pide ayuda a la Moncloa. La presidenta Díaz Ayuso había pedido por carta una reunión a Sánchez, pero Sánchez estaba en Doñana o en las Marismillas o en la Mareta... Y cuando la situación empeorase darle a los gobiernos regionales su propia medicina, como han dicho fuentes de Moncloa que hoy recoge La Razón.

Pero por fin está la gran novedad de que Sánchez ha contestado también por carta a Díaz Ayuso y se ofrece a acudir él a la Puerta del Sol, que es una de las iniciativas de 'Redongebels'. “No, no, vas tú a la Puerta del Sol, que no venga esta a verte. Vas tú”. ¿Por qué? Porque de esa manera escenifico que vengo a tomar la Puerta del Sol. Tengo que venir yo aquí a arreglar las cosas. Yo soy el que... Enseñadme lo que tengáis aquí a ver cómo lo puedo arreglar. El Sketch es muy fácil: entra Pedro en la Puerta del Sol y dice: “Pero Isabel, pero qué pasa, cómo se te ha desbordado esto. No te preocupes que ahora yo te ayudo aunque sea tu responsabilidad”. El golde de efecto... Y luego, además, esto ayusa mucho a los que están diciendo a ver si echamos a esta tipa de aquí y ponemos a Gabilondo, cosa que Ángel Gabilondo no quiere forzar desde luego porque es un señor con bastante sentido común.

LA SOMBRA DEL ESTADO DE ALARMA EN MADRID

Ahora la cosa está en saber si se va a utilizar la herramienta del estado de alarma parcial. Madrid ha pedido ayusa, pero Madrid no ha hablado de estado de alarma parcial que, de aplicarse, le vendría muy bien a Pedro Sánchez para escenificar que Madrid es un estado fallido y estas estupideces que ayer publicaba el periódico de la mañana y ni un solo minuto más, lo cual le vendría muy bien para seguir insistiendo con la moción de censura a Ayuso, que insisto, Ángel Gabilondo no quiere forzar con un argumento que, ojo, es todo una enmienda a Pedro Sánchez. ¿Una moción pírrica para qué? Para luego gobernar de cualquier manera, que es exactamente lo que hizo Sánchez, de ahí que Sánchez quiera cargarse a Gabilondo, que no es el ideal para llevarse a El Rocío contando chistes, pero es un tío honesto y con un extraordinario sentido común.

Bueno, déjenme ver, que hay más cosas hoy: encuesta del CIS, el señor Torra declarando ante el Supremo, Rodrigo Lanza, el héroe de algunos progres cuando dejó a un policía tetrapléjico ha sido condenado por asesinato, es un asesino, y otras cuestiones más.