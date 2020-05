Herrera: «Sánchez se mueve a bandazos entre la incompetencia y el sectarismo»

Son las 8 de la mañanaa, son las 7 en Canarias de este lunes 11 de mayo del 2020 en el que comienza para alguna parte de España la Fase 1, para otra no, sigue la Fase 0 y, bueno, si la verdad pretende que yo le explique exactamente en qué consiste en cada territorio lo que va a hacer o lo que no puede hacer o lo que a lo mejor está consentido que haga, no terminamos en las horas que me queda de programa. Ahí está el BOE y si usted es capaz de descifrarlo.