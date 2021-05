Herrera: “Sánchez hace de trampolín del secesionismo en lugar de muro de contención”

Qué tal, ¿cómo están? Son las 8 de la mañana, aquí es verano, aquí unos amigos. Aquí el mes de junio que ya se atisba mañana y aquí al final de mayo, hoy es el último día del mes de mayo y hombre junio ya son palabras mayores, junio ya suena realmente al verano.

A las 6 les hacía una comparación de cómo estábamos en esta misma fecha el año pasado. El año pasado póngase usted la mano donde quiera, en la parte del cuerpo que más fidelidad, fiabilidad le dé y reconózcame que usted a estas alturas del año pasado, y ese no era un problema de Pedro Sánchez el único que lo dijo, estaba convencido de que esto se había acabado. Es decir, cuando llegó el 31 de mayo las cifras eran ¿saben cuántos muertos hubieron hace un año un día como hoy? 2 muertos. Al menos este domingo ha habido 16, al menos digo al menos porque ya saben que el lunes hasta que no llegue la tarde no se actualizan los datos. En aquella fecha de hace hoy un año hubo 200 contagios, hoy ya lo veremos y lo confirmaremos pero en torno a 2.200. Es decir, en aquel momento cuando veíamos que todo había disminuido pensábamos que efectivamente el bicho se había ido para no volver, pero no tardó ni un mes o dos en volver a final de agosto ya estábamos con unas cifras que nos alarmaban profundamente con una diferencia con el día de hoy que no teníamos vacunas.