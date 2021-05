Herrera: "¿En qué país serio se da permiso a un delincuente para que diga que lo volverá a hacer?"

¡Qué fin de semana más entretenido! Los del Atlético de Madrid es la gran metáfora de nuestro tiempo. Crees que tienes las cosas muy bien porque vas con muchos puntos por delante, pero luego la realidad te aprieta y hasta el último minuto, a base de coraje, de talento, claro, no lo sacas, pero lo sacas. Los del Atleti saben, los que somos simpatizantes, todos sabemos que si no se sufre... Parece que el sufrimiento es consustancial. Hombre, da mucha más alegría, qué les voy a decir yo. Mira, los béticos... Ponme algo del Betis. Señores, Europa vibra. Por fin tiene a Eurobetis en su liga, en sus campeonatos, en sus cosas. A ahí va a estar ese Betis para que de nuevo se diga el Chelsea, ¿quién es el Chelsea? La verdad que el Chelsea no va a jugar la Europa League, jugará otra cosa, bien escaldado salió aquella vez en Champions cuando vino al glorioso estadio heliopolitano.

Así que entre eso y Eurovisión hemos pasado un fin de semana muy entretenido y lo de Eurovisión hay gente que se lo toma muy en serio. Pero cómo es posible que mandemos... Ridículo... Vamos a ver, que es un concurso de canciones,