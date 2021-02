Herrera: «Los que apoyan a Hasél no defienden la libertad de expresión, animan a asesinar a personas»

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es jueves, es 18 de febrero del 2021 y les cuento que la pandemia está en claro descenso. La que nos tiene atenazados a todos prácticamente va la baja. La incidencia acumulada en 349 casos, 337 fallecidos, 10.000 contagios, la presión hospitalaria se alivia. Ahora el debate es: con esos datos y con esa orientación, ¿levantamos algunas restricciones? Hay algunos que llaman a la alerta. Cuidado con levantar restricciones, que solo se pueden levantar si tú tienes, además, un aliado paralelo que, en este caso, es la vacunación, la que te puede hacer levantar restricciones con desahogo es tener más gente vacunada. ¿Tenemos más gente vacunada? No, tenemos poca porque no hay vacunas. El problema no es volvemos a lo mismo de todos los días ni el plan ni la red ni la disposición ni las ganas ni la... No, no, el problema es que no hay vacunas. ¿Habrá vacunas? Parece que sí. ¿Se podrá llegar en verano al famoso 70%? Bueno, vacunando a partir de 300 mil personas al día podría ser posible, pero para eso hace falta 300 mil vacunas al día. ¿Las tenemos? No, de momento. ¿Las tendremos? Pues qué quiere que le diga.