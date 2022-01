Herrera, a Garzón: "Es su concepción política: pequeña, retorcida, encogida, con cicatrices"

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Son las 8 de la mañana, 7 en Canarias de este 10 de enero, una tercera parte del primer mes del año nos la hemos cargado. Claro que hoy tiene usted varías cosas que contemplar, desde mi humilde punto de vista con atención: una de ellas es darse cuenta de si en el trabajo le falta algún compañero por culpa de la covid, porque ahora mismo, uno de los grandes quebraderos de cabeza con la ómicron – afortunadamente no están letal como otras variantes, pero es que crea una avalancha de bajas laborales- no sé, medio millón más tal vez y eso pone a algunas empresas en situaciones delicadas; segunda, es que hoy vuelven los niños al colegio, 10 millones de criaturas vuelven al colegio. La experiencia nos enseñaba con otras variantes que, la verdad, las medidas que se tomaron en los colegios fueron razonables y efectivas, pero ómicron es otra cosa y ómicron hace que haya, tal vez , más aumento de contactos y con un aumento de contactos ómicron consigue más contagios en niños que van a casa, contagian a las familias, bueno… No abrir colegios es algo que ni se contempla, padres en casa cuidando niños, absentismo laboral, en fin, para que contarles más tragedias de todo eso.