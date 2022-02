Herrera: "Dolores Delgado lleva 15 días retrasando, sin saber el motivo, el archivo sobre Juan Carlos I"

¿Cómo les va la vida? ¿Le sonríe este día 8 a las 8 de la mañana, 7 en Canarias? Un día que ya casi se acaba, pues 8 de la mañana, lo que se tiene que hacer tiene que hacerlo ya. Hay gente, me dicen yo no lo creo; pero esto es como el viejo maestro Victoriano Fernández Asís en aquellos años cuando tenía un ministro que decía “señor ministro dicen, yo no lo creo, que bla, bla bla, bla, bla…” Bueno, pues ahora ya os lo digo lo mismo que Victoriano, dicen, yo no lo creo, que todavía hay gente en la cama, me cuesta creerlo. Un país diligente como el nuestro, no, no…A las 8, hombre, que esté malito se entiende, que tenga el covid, que tenga fiebre que tenga… pero muy malito hay que estar para estar a las 8 de la mañana en la cama todavía, con la de cosas que tiene el día de hoy que viene cargado de noticias y detalles.

LA FISCAL GENERL DEL ESTADO CONGELA EL ARCHIVO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE JUAN CARLOS I

Algún detalle adicional sobre la exclusiva que ayer adelantábamos en este programa, que tuvo su repercusión mediática, la Fiscalía Anticorrupción decreta el archivo de las investigaciones en torno a Juan Carlos I por lo de la isla de Jersey. Cada uno lo ha leído como ha querido, hay algunos ejercicios de filibusterismo en la en la prensa amiga del sanchismo que son de traca, pero bueno. La Fiscalía ha concluido que hubo gente que puso el dinero a disposición del joven Príncipe, luego Rey, pero que no consta que lo haya utilizado.