La banda histórica zaragozana 'Héroes del Silencio' tendrá su propia exposición en la ciudad: "Está inspirada en los fans"

Como diría el Herrera, yo un verano le hablé a un muchachito de Milán.

Angelo Brescia, barman, guapo como un demonio. Lo único que quería era hablar conmigo de los 'Héroes del silencio'.

Y yo le decía: ' Cuore, que yo soy de Albacete, mi arma'.

Angelo podría ser uno de tantos de miles de cientos de miles de millones de personas en el mundo que podrían verse representados en la exposición 'Héroes, fans y rock and roll' que se puede visitar en el centro de historias de Zaragoza hasta el próximo 8 de marzo.

Y se llama fans porque ese es el eje de esta muestra, cuyo comisario es Fernando Piró.

Explica que se inspira en los fans, en los cientos de conciertos que se hacen al cabo del año, de bandas tributo que se llenan. Los fans lo petan viendo a las bandas tributos y coreando las canciones de 'Héroes del Silencio'. Pero no es que vayan los fans, es que van los fans con sus hijos y es algo ya intergeneracional. Y no es solamente en España, es en España y en toda Hispanoamérica.

30 años después, esos cuatro muchachos que pusieron musicalmente a Zaragoza en lo más alto siguen fascinando. Fotos inéditas, recuerdos personales, instrumentos, pero sobre todo instantes emocionantes de toda aquella gente que estaba y que está.

Si van, notarán que en su cabeza resuenan las notas de canciones eternas que nos siguen haciendo vibrar. Da igual si son 30 años o un instante.

Postdata: Lo del italiano duró un verano y aunque una no es de Zaragoza, pude enamorarle gracias a que mi padre se había hecho socio de la casa de Aragón de Albacete.