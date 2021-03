García Muñiz: "El Gobierno, más que de coalición, parece de confrontación"

Las 08:00, las 07:00 en Canarias:

Muy buenos días. ¿Qué tal están? Bienvenidos a 'Herrera en COPE'. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Estamos a miércoles 31 de marzo, acabamos mes, el tercero del año. El calendario corre pero la pandemia, sin embargo, sigue ahí presente y dominando nuestras vidas. Seguro que muchos de ustedes pensarían que igual a estas alturas del año estaríamos ya mejor, con el coronavirus algo más controlado y, sobre todo, con la campaña de vacunación mucho más avanzada. Bueno, pues ya ven que no. La realidad es que ese tendría que estar vacunando a un ritmo infinitamente mayor para conseguir que al final del verano, que es el propósito que se ha marcado ahora el Ministerio de Sanidad, esté vacunada el 70% de la población, unos 33 millones de españoles. En este momento solo está el 5,5%, es decir, casi 2.650.000 personas habrían recibido ya las dos dosis, estarían inmunizadas en nuestro país. Físense si todavía queda hasta llegar a esos 33 millones que les decía antes.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE GARCÍA MUÑIZ

Y fíjense si la campaña de vacunación avanza lenta que uno de los objetivos del Gobierno era, precisamente, que en este mes de marzo estuvieran vacunadas todas las personas mayores de 80 años. Y este objetivo no se ha cumplido todavía en ninguna comunidad autónoma. Menos del 70% de la población de esa edad ha recibido la primera dosis y menos de un tercio tiene la pauta completa. Igual es su caso, que tiene 80 o algo más y nos está escuchando ahora mismo, puede que sea el caso de sus padres o de sus abuelos, seguro que están pendientes del teléfono, de esa llamada en la que les confirmen esa cita para poder vacunarles en breve.

Bueno, desde el Ministerio de Sanidad, aseguran también desde algunas comunidades autónomas que en las dos próximas semanas estarán todos ellos, todos los mayores de 80 años vacunado. Ojalá, ojalá, de verdad, sea así porque no podemos olvidar que son la población más vulnerable.

CAMBIOS EN LA VACUNA DE ASTRAZENECA

¿Y que más dicen desde el Ministerio de Sanidad? Pues que la vacunación va a ir mucho más rápido a partir de este mes de abril que comienza mañana cuando lleguen muchas más dosis y se puedan hacer vacunaciones masivas.

Es cierto que la última semana se ha pegado un pequeño empujón. De hecho, por primera vez en nuestro país se han puesto más de 1.000.000 de vacunas en una sola semana. Es un avance, es cierto, y está muy bien, pero sigue siendo insuficiente para alcanzar en verano esa ansiada inmunidad de rebaño.

Por cierto, hablando de vacunación hoy el Ministerio de Sanidad va a plantear a las comunidades autónomas algunos cambios en la administración de la vacuna de AstraZeneca. Quiere que se ponga también a mayores de 65 años, pero solo si son trabajadores esenciales como, por ejemplo, los policías o los profesores. Sobre la vacuna de Janssen, otra vacuna que está a punto de llegar a nuestro país, bueno pues la idea es que se dirija a personas de más edad y a las que tengan enfermedades de alto riesgo.

Les cuento también que en las últimas horas se ha vuelto a poner el foco sobre la vacuna de AstraZeneca tras conocerse que en Alemania han suspendido de manera preventiva la vacunación con este preparado para los menores de 60 años. Allí en Alemania se han registrado más de 30 casos de trombosis en personas vacunadas con AstraZeneca y de ellas nueve han perdido la vida, siete mujeres y dos hombres. Ya se ha abierto una investigación para determinar si hay una relación directa, una relación causa-efecto entre la vacuna y todos estos casos. Recordamos que la OMS determinó que la vacuna era eficaz y segura igual que la Agencia Europea del Medicamento.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pues es lo que decía Emer Cooke, que es la directora de la Agencia Europea del Medicamento, y es lo que decía en una de sus comparecencias. También es verdad que días después señalaba que tampoco se podía descartar completamente que existiera una relación entre la vacuna y los trombos detectados. También en Canadá, no solamente en Alemania, también allí desde el lunes se ha dejado de administrar la vacuna de AstraZeneca a los menores de 55 años. Una medida que ya había adoptado hace unos días o Francia. Es decir, nos encontramos en este momento con una vacuna que en algunos países han decidido administrar de una manera a un grupo de edad determinado y en otros, sin embargo, de otra forma diferente. Son cambios que desde luego no ayudan a transmitir confianza. En esto, una vez más, hay que pedir la máxima transparencia y también la máxima pedagogía: que se explique bien cada una de las decisiones que se tomen sobre esta vacuna.

En las últimas 24 horas se han notificado casi cinco mil nuevos contagios en España y se han registrado 106 fallecidos. La incidencia ha bajado algo más de dos puntos, hasta los 146 casos, pero no porque hayan descendido los contagios, esto es importante subrayarlo, sino por un ajuste estadístico de la población. Seguimos ahí, ahí, rozando de media el riesgo alto y con cuatro regiones ya en riesgo extremo que se sitúa, cómo saben, en los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues cuatro regiones superan ya esta cifra. Se trata de Navarra, Madrid, Ceuta y Melilla. Son las regiones que más contagios acumulan y que están de nuevo en una situación delicada.

SE ENDURECE EL USO DE LA MASCARILLA

Preocupa que podamos estar ya a las puertas de una cuarta ola. Por eso, el Gobierno ha endurecido la obligatoriedad en el uso de la mascarilla. Habrá que llevarla siempre, también al aire libre, y aunque haya suficiente distancia de seguridad. Llevamos ya tanto tiempo con ella, con la mascarilla puesta, que pensamos ya que casi es una prolongación de nuestro cuerpo. Igual no se acordaban, pero al aire libre en muchas comunidades la mascarilla no era obligatoria si se podía mantener ese metro y medio de distancia, ese metro y medio de seguridad, pero desde hoy se eliminan todas las excepciones y la mascarilla será siempre obligatoria en todos los supuestos, en todos los espacios y en todas las regiones, por ejemplo, si hoy tienen el día libre y están pensando en ir a la playa, pues tienen que saber que allí en la playa también la van a tener que llevar puesta tanto si están paseando por la arena como si están tomando el sol o si están bajo la sombrilla o leyendo un libro. El caso es que la mascarilla en la playa, pues no la ve todo el mundo. Mucho revuelo ha causado este este hecho que nos tengamos que poner ahora la mascarilla en la playa, en las redes sociales, pero nos guste o no, pues nos la vamos a tener que poner. Solo nos la podemos quitar si nos vamos a meter en el agua, si nos vamos a bañar. La mascarilla, por cierto, también va a ser obligatoria en el campo o en el pico de una montaña aunque nos encontremos solos. Y también si estamos sentados en una terraza o en un bar. Mientras no estemos comiendo ni bebiendo tenemos que llevar puestas siempre la mascarilla. Solo están excluidos los menores de seis años, quienes realicen una actividad deportiva en solitario, personas con discapacidad y aquellos que presenten algún tipo de dificultad respiratoria.

Bueno, pues esto es lo que publicaba ayer el BOE. Lo curioso es que inmediatamente después, justo después la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, decía que esta norma igual se matizaba en la jornada de hoy, en la reunión de Sanidad con las comunidades autónomas. Veremos.

LA SALIDA DE IGLESIAS DEL GOBIERNO

Bueno, pues así están las cosas del covid. ¿Pero cómo están las cosas de la política? Pues seguro que más de uno en el PSOE y muchos en la oposición piensan que las cosas están ahora algo más tranquilas con la salida de Pablo Iglesias del Gobierno. Ayer asistió a su último Consejo de Ministros y a continuación se despidió con un vídeo en el que repasaba los 14 meses que ha pasado como vicepresidente del Gobierno.

Pues es lo que decía Pablo Iglesias en su vídeo de despedida que, por cierto, grabó en su despacho. Hace unas semanas, sin embargo, cuando Salvador Illa dejaba el Gobierno para ser candidato a la Generalitat se despidió desde la sala de prensa de Moncloa, pero bueno, ya saben que a Iglesias le gusta aquello de marcar siempre la diferencia y le gusta también acaparar protagonismo. Por eso colgó el vídeo en las redes sociales justo en mitad de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Esto es lo que se llama contraprogramar, algo en lo que en Podemos son unos auténticos expertos.

442 días ha pasado Pablo Iglesias en el gobierno de coalición, donde ha hecho de juez y parte, de socio y de oposición, y donde nos ha cortado un pelo en llevarle la contraria a Pedro Sánchez y al resto de ministros socialistas. Han tenido choques permanentes por la ley, por ejemplo, de libertad sexual, por el precio de los alquileres, calificó abiertamente también a Carles Puigdemont de exiliado. Diferencias, además, por la monarquía y últimamente por la calidad de nuestra democracia. Ya ven que más que un gobierno de coalición parece un gobierno de confrontación.