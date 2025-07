La razón que ha impedido el esperado primer duelo entre los Bellingham: "No tenía ni idea"

Lo primero que se le pasó por la mente a todos los amantes del fútbol cuando se clasificaron para los cuartos de final del Mundial de Clubes fue el posible duelo entre Jude Belligham y Jobe.

Un enfrentamiento que tendremos que esperar un poco más para poder verlo porque en el partido del Dortmud contra el Rayados de Monterrey, el pequeño de los hermanos vio una tarjeta amarilla, lo que le impide poder enfrentarse al Real Madrid por acumulación de tarjetas. Una sanción que llegó prácticamente sin que el jugador se diera cuenta, porque no era consciente de que al haber visto ya una tarjeta amarilla en la fase de grupos de ver otra se perdería un partido.

De hecho, el propio Niko Kovac, entrenador del Dortmund, reconoció que el pequeño de los Bellingham no sabía lo que había pasado: “Jobe no era consciente de que con esa amarilla no iba a poder jugar el siguiente partido, en el descanso se lo tuve que decir yo. Estaba muy decepcionado, tenía muchas ganas de ese partido. Pero estoy seguro de que se verán pronto, tal vez en la próxima Champions”. Mientras el director deportivo del Borussia, reveló el interés que había en ese reencuentro: “Estaba muy triste y tuvo que ser consolado tras el partido. Era la historia que todos queríamos que se escribiera”.

