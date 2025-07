Guerra en Málaga: Las Peñas contra el Mundial 2030 por culpa de la Nueva Rosaleda

Málaga será una de las sedes españolas del Mundial 2030. La Rosaleda acogerá algunos de los partidos del torneo, pero para que eso sea posible el estadio necesita una remodelación. Las partes involucradas ya se han puesto de acuerdo, pero hay un problema y muy gordo.

Se va a ampliar el aforo en 15.000 personas, pero para realizar las obras el Málaga tiene que mudarse durante casi dos años. El lugar elegido es el estadio Ciudad de Málaga, pero solo habrá 12.500 asientos disponibles. El club tuvo la pasada campaña 26.000 socios, más del doble de los que entrarán en su nuevo feudo. Y claro, la afición no se lo ha tomado a bien y ha amenazado en un comunicado con protestas si no se soluciona esto y hay al menos 23.000 butacas, acusando al Ayuntamiento de mentirles.

COMUNICADO OFICIAL

A la opinión pública, a los medios de comunicación y a las instituciones competentes:

Desde las Peñas Malaguistas y todas sus agrupaciones, alzamos la voz de forma clara y unánime para denunciar la situación actual que rodea al futuro del estadio de La Rosaleda, el papel del Málaga Club de Fútbol en el Mundial 2030, y el trato que está recibiendo nuestra afición por parte del Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía.

Durante meses, se nos ha alimentado con palabras vacías, proyectos sin calendario y anuncios propagandísticos sobre una futura ampliación de La Rosaleda que a día de hoy no es más que humo institucional. Peor aún: todo apunta a que detrás de esta parálisis existen intereses empresariales y políticos que, lejos de proteger el legado y el futuro del Málaga CF, parecen querer verlo desaparecer en favor de nuevos movimientos deportivos y negocios al margen del sentir popular.

No lo vamos a permitir.

La Rosaleda ha demostrado, con creces y en innumerables ocasiones, su capacidad para acoger eventos de gran magnitud. Finales de Copa del Rey, encuentros internacionales, conciertos multitudinarios y grandes eventos se han celebrado sin problema alguno. Y ahora, cuando Málaga tiene la oportunidad de brillar ante el mundo, se nos margina, se nos silencia y se nos deja al margen de las decisiones más importantes.

Exigimos que se nos GARANTICEN (sí, con mayúsculas) al menos 23.000 asientos para la afición malaguista durante el periodo completo de reformas del estadio. No valen buenas intenciones ni titulares de prensa. Hablamos de compromisos reales, firmados, verificables y ejecutables. Ya sea en el estadio de atletismo o en otro recinto, debe quedar asegurado un espacio digno para una afición que ha demostrado ser mucho más que fiel: ha sido leal incluso en los peores momentos. Y si no se garantiza, actuaremos.

COPE Málaga Imagen del futuro nuevo estadio de La Rosaleda para el Mundial 2030

Toda la masa social malaguista se manifestará de manera constante, contundente y pacífica en contra de la celebración del Mundial 2030 en Málaga, si se margina al club y a su afición en el proceso. El Mundial no puede construirse sobre la traición, el abandono ni la marginación del corazón deportivo de esta ciudad.

Málaga no se vende. El malaguismo no se sustituye. El Málaga Club de Fútbol no se toca. Este es un mensaje firme, directo y sin matices. O se está con el Málaga, o se está contra él. Y quienes elijan lo segundo, nos tendrán de frente

Por la historia, por la dignidad y por el futuro de nuestro club: exigimos respeto, verdad y compromiso.