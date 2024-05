La coreógrafa de Nebulossa desvela qué hay detrás del baile de Zorra para Eurovisión

Que la canción que presenta España a Eurovisión está arrasando entre todos los eurofans es un hecho, pero, qué hay detrás de los movimientos de Nebulossa. En COPE Valencia hemos hablado con Verónica Mejía directora artística, coreógrafa y fundadora de Dance Center Valencia.

Todavía, a puertas de actuar en Malmö, todavía se sorprende de cómo se desarrolló toda la colaboración; "Mary (la cantante) me llamó por teléfono para que trabajara con ella unos movimientos de sus últimas canciones que en concreto una que presentó en el Festival de San Marino que yo desconocía y de repente en un ensayo me presentó la canción de Zorra, pero con otro ritmo, cuando la escuché pensé que me encantaría bailarla.

Lo que no sabía Verónica es que ese pensamiento se haría realidad meses después. "Paso el verano y Mary me contó que había presentado la canción que a mí me gustaba al BenidormFest y que vamos a estar allí cantándola y bailándola, así que yo te puedes poner en marcha".

Qué hay detrás del baile de Zorra

"Para mí fue un regalo" reconoce la coreógrafa valenciana en COPE, quién además desvela qué hay detrás del baile, "lo primero que hago es conocer al artista, buscar sus movimientos naturales, lo que a él le sale cada vez que canta y entonces yo lo voy adaptando a la danza.

Además, Verónica busca la complicidad del público, "que sean movimientos que al público se le queden en la memoria junto a la letra".





Nebulossa, los Alicantinos que representan a España

Ondara, la pequeña localidad alicantina de donde son Nebulossa, se viste de fiesta para seguir la interpretación de 'Zorra' en el Festival de Eurovisión.

Para ello, el ayuntamiento ha preparado una pantalla gigante para disfrutar del concurso de Mery, Bas y Mark Dancausa desde la plaza de toros municipal, donde habrá lleno total en una gran fiesta para la que desde hace más de una semana se han agotado las más de 3.400 localidades puestas a la venta.

Desde el sábado a las 17 horas hasta bien entrada la noche se celebrará la 'Nebulossa Europarty' en el coso taurino, un evento apto para todos los públicos y que incluirá, además de la pantalla gigante, foodtrucks, DJ, animación y una zona infantil.