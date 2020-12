¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’en este miércoles 30 de diciembre de 2020.

Está empezando el árbitro a mirar el reloj para saber cuánto tiene que añadir antes de pitar el final de un año al que le quedan, literalmente, dos telediarios o dos mañanas de radio, de esas en las que uno empieza ya a otear las uvas y las campanadas.

Miren, por lo pronto, esta noche, a las diez, ya van a cerrar la Puerta del Sol de Madrid, para ir ensayando el desalojo de la gente mañana a la misma hora en lo que será un cambio de año, pues muy pandémico.

Como en los partidos de fútbol, habrá espectáculo, en este caso campanadas, pero no habrá público. Antes de las uvas sólo estará Nacho Cano, que tiene previsto interpretar una canción, en homenaje a las víctimas de la pandemia.

Europa Press

EL ADIÓS A UN AÑO MARCADO POR LA PANDEMIA

Nos parece una buena iniciativa porque ninguna sociedad que se precie puede bajar la persiana de este 2020 sin acordarse de los que no han podido cruzar esa puerta. 70 mil personas a las que nunca olvidaremos, porque eran de nuestra familia o porque cayeron en un año que nos ha calado muy hondo a todos.

“El año del confinamiento”, que ha sido, por cierto, la palabra elegida por la Fundación del Español Urgente. Pero vamos, que palabras y conceptos hemos aprendido para dar y tomar: desescalada, “incidencia acumulada”, asintomático, PCR, antígenos, mascarilla FFP2, vacunas RNA…

Y luego está el máster que hemos hecho en farmacéuticas por el mundo, que si Pfizer, que si Moderna, que si AstraZeneca…

Y ahora lo último es conocer la vida y milagros de la nieve carbónica, tan necesaria ahora para mantener la cadena de frío de las primeras vacunas que se están administrando.

A todo esto, hoy será el cuarto día de vacunación, después de que ayer el primer lote de 360 mil vacunas se distribuyera por toda España. Los expertos nos repiten mucho una idea, no va a ser la panacea, no va acabar con el problema de la noche a la mañana. Pero bien está que esas vacunas empiecen a ayudar a proteger a nuestros mayores en las residencias. De las últimas horas, nos quedamos con la reflexión de Camen, una de las señoras entrañables que ya se han vacunado.

El esfuerzo de los científicos es de las buenas cosas que nos llevamos puestas de este 2020, además del heroísmo de los sanitarios y tantos otros profesionales que sí supieron estar en su sitio. Por eso, porque les debemos mucho, les debemos un poco de atención. Sobre todo cuando nos piden prudencia estos días y luces largas, con esto de la vacunación.

Miren, el que se vacune quedará más protegido ante los síntomas de la enfermedad, pero podrá seguir contagiándose y, por tanto, transmitiendo el virus a los demás, a los que no estén vacunados. Y ya no es que haya gente que no se quiera vacunar en esta primera fase, es que la vacunación irá lenta y muchos no estarán vacunados, por más que quieran.

Así que nos espera un nuevo año de mascarilla y cautela, y más con los datos que tenemos encima de la mesa.

Foto de archivo de un sanitario administrando una vacuna a un paciente - FOTO: Europa Press

PREOCUPACIÓN POR LAS CIFRAS DE CORONAVIRUS

Lo del lunes, eso de que la incidencia acumulada había bajado, ya decíamos que tenía pinta de engañoso, porque los datos venían mezclados con demasiados días festivos. Bueno, pues aclaradas las cuentas, lo que tenemos son 320 fallecidos y 14.089 mil nuevos contagios. Y la incidencia acumulada vuelve a estar por encima del listón psicológico de los 250 casos por cien mil habitantes.

Y la presión hospitalaria sigue subiendo, con Mallorca diciendo a sus sanitarios que se olviden de las vacaciones de Navidad y los médicos de Cataluña pidiendo más restricciones para Nochevieja.

Ahí, hay un debate interesante porque los políticos que toman las decisiones creen que no se trata tanto de más restricciones, como de que la gente cumpla las que ya están en vigor. Es lo que opina, al menos, el extremeño Fernández-Vara.

ÚLTIMA COMPARECENCIA DE PEDRO SÁNCHEZ DEL 2020

Y bueno, en estas estábamos cuando Pedro Sánchez regaló su última alocución de este año. Balance del año 2020, en un tono muy de campaña, muy de estar bastante contento con uno mismo, a lo mejor, demasiado si pensamos en los 70 mil muertos y las 36 mil empresas que se han ido al garete.

Pero si algo no se le podrá negar a este Gobierno es el celo por controlar el mensaje. Así que ayer fue un compendio de todo lo que es este Gobierno.

Primero, anunciar que pretende impulsar una norma para reforzar la Transparencia en todo lo que tiene que ver con la Corona, y todo con esa impronta del poli bueno-poli mano. Es decir, al final el PSOE sigue insistiendo en dar otra vuelta de tuerca para controlar el papel de la Monarquía, pero al mismo tiempo presentándose como partido de Estado, que hará lo que haya que hacer, por su puesto, en contacto con el Rey y pactando con el PP, y tal y cual…

Bueno, pues veremos en qué acaba eso, a la hora de la verdad. El PP ya ha dicho que estará por la labor, si no se toca la Constitución y lo que se hace es reforzar a la Monarquía, y no debilitarla.

Luego, también fue muy curioso lo del informe de los expertos elegidos por Moncloa para que le digan a Moncloa si está cumpliendo el pacto de investidura. Bueno, pues Moncloa dice que Moncloa está cumpliendo un 23’4 por ciento de lo prometido por Moncloa, así, tal cual.

Y es curioso que este gobierno tan “cualitativo”, tan pendiente del relato y a veces solo del relato, tal vez por compensar, ayer le dio un ataque de fiebre cuantitativa. 23’4 por ciento de cumplimiento, ni una décima más, ni una décima menos. Y la hoja de cálculo de los expertos es para verla.

Columna de acuerdos, acuerdo número 14, PSOE-PNV. Estado del acuerdo a julio de 2020, un 57’1%. Columna de “en proceso”, y ahí diferencian entre sin avances en el semestre, con avances en el semestre, tramitados por terceros. Vamos un lío que a la ciudadanía le aporta más bien poca cosa pero que a Sánchez le ha servido para salir con un cartel en el que podía leerse “cumpliendo”.

Curioso, por cierto, que se le diera tanta bola a ese estudio farragoso de los nuevos expertos elegidos a dedo, justo el día en el que el Gobierno se dignó a dar, así por lo bajini, los nombres de los famosos expertos que decidieron la desescalada de las fases, otro momento glorioso de este 2020 que ahora se acaba.

Bueno, pues después de haber dado a entender que habían reunido al dream team de los expertos en virología y pandemias, resulta que, los que decidieron sobre nuestras vidas durante semanas eran simplemente Fernando Simón, otros 13 técnicos del ministerio de Sanidad y el vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública, Javier Segura del Pozo. Que son gente muy respetable y muy válida, pero no son la liga de los fantásticos que nos hicieron creer los del gobierno del relato.

Emilio Naranjo

Y, nada, ya para completar la fiesta de la última alocución de Sánchez, conocimos una par de medidas de gracia, como el circo romano. Una medida de gracia ya concedida ha sido dar la nacionalidad española al músico británico James Rhodes, famoso por haberse convertido en el pianista de cámara de Pedro Sánchez. Rhodes, hay que decir, que es un tipo que va por ahí hablando muy bien de España, lo cual es de agradecer, de la derecha española no tanto, pero bueno. Pero a los inmigrantes que hacen cola pacientemente para obtener el pasaporte, seguro que la comparación les ha parecido odiosa.

Hoy hemos acordado conceder, por Carta de Naturaleza, la nacionalidad española a @JRhodesPianist Sus méritos artísticos y, sobre todo, su compromiso frente al maltrato y la violencia contra los niños, hacen de él un símbolo de la nueva España. Felicidades compatriota ✊ pic.twitter.com/nFLDI7Oy6C — Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) December 29, 2020

Buenas noches queridos amigos. Dormiré como español por primera vez esta noche. Y aunque a algunos les parezca extraño, a mí me parece un milagro. A pesar de todo el odio y la furiosa indignación hoy, ha habido mucho más amor. Estoy realmente agradecido. Gracias. — James Rhodes (@JRhodesPianist) December 29, 2020

Europa Press

Y ojo porque la otra medida de gracia que puede estar en camino es la de los indultos. Cuando COPE preguntó ayer a Sánchez por los posibles indultos a los presos del 1 de octubre, el presidente dio un paso más y dijo que hay que pasar página, ¡ojo!, porque en lo de Cataluña nadie está libre de culpa.

Es decir, Sánchez ya justifica en parte a los golpistas y echa parte de la culpa, no sabemos si a España, a los españoles, a los tribunales o al Estado de Derecho. Ojo con eso.