El Gobierno, a vueltas con el comité de expertos de la pandemia: todas sus contradicciones (y mentiras)

A finales de noviembre, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ordenó al Ministerio de Sanidad liderado por Salvador Illa para que hiciera públicos los nombres del comité de expertos al que días atrás había hecho alusión el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en una rueda de prensa.

El comité de expertos, tal y como indicó el propio Simón, se había encargado de asesorar al Gobierno en la gestión de la pandemia del coronavirus. El Consejo de Transparencia, tras considerar que no se vulneraba el derecho a la protección de datos y favorecía al control de la actividad pública por parte de los ciudadanos en "decisiones relevantes" que les afectaban de forma directa. Fueron diez días los que el Gobierno tenía para remitir al abogado esta información. Horas después de conocerse la decisión, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, aseguró que el Ejecutivo iba a "valorar" y estudiar" la resolución remitida al Ministerio de Sanidad.

Casi un mes después ya conocemos los nombres

El 22 de diciembre, el Ministerio de Sanidad respondió a la solicitud de Transparencia e informaba sobre los expertos que elaboraron los informes del proceso de desescalada de las comunidades autónomas. Sin embargo, aquellos nombres no se hicieron públicos hasta hoy.

En concreto, los expertos que formaron parte de este comité fueron 14 técnicos del Ministerio de Sanidad dependientes del ministro Illa:

Fernando Simón , director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES). María José Sierra , 'número dos' de Simón.

, 'número dos' de Simón. Berta Suárez Rodríguez , jefa de Área del CCAES.

, jefa de Área del CCAES. Pello Latasa , director general de Salud Pública de La Rioja, pero anteriormente era técnico del CCAES.

, director general de Salud Pública de La Rioja, pero anteriormente era técnico del CCAES. Carmen Varela , científica titular del Centro Nacional de Epidemiología (CNE).

, científica titular del Centro Nacional de Epidemiología (CNE). Pilar Soler , técnico superior de la Dirección General de Salud Pública.

, técnico superior de la Dirección General de Salud Pública. Elena Vanessa Martínez Sánchez , técnica del CCAES.

, técnica del CCAES. Lucía García San Miguel , técnicas del CCAES.

, técnicas del CCAES. Oscar Pérez Olaso , médico adscrito al CCAES.

, médico adscrito al CCAES. Susana Monge , médico adscrito al CCAES.

, médico adscrito al CCAES. Carmen Olmedo , jefa de Área de Programas de Vacunación del Ministerio de Sanidad.

, jefa de Área de Programas de Vacunación del Ministerio de Sanidad. Silvia Rivera , técnica del CCAES.

, técnica del CCAES. María C. Vázquez , Dirección General de Salud Pública.

, Dirección General de Salud Pública. Paloma González Yuste , epidemióloga del CCAES.

, epidemióloga del CCAES. Javier Segura del Pozo, vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública (Amasap), el único experto externo.

La mayoría de estos expertos firmaron la carta en la revista científica 'The Lancet' en la que el doctor Simón defendió la gestión hecha en España y criticó la politización de la pandemia.

Las contradicciones del Gobierno sobre el comité de expertos

El Gobierno siempre se ha mostrado bastante contradictorio sobre la composición de este comité o incluso de su existencia. Dicho comité se encargó supuestamente de planificar la desescalada tras el confinamiento y aconsejar qué territorios debían pasar de fase y cuáles no.

La primera aparición en escena del mismo fue a manos de Fernando Simón el pasado 6 de mayo, cuando dio que no iba a dar nombres de ninguna persona que conformaba el equipo porque "en todo este proceso que llevamos, las presiones que sufren las personas por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular acaban haciendo que muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad".

Apenas dos meses y medio después, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se refirió al comité en el Congreso de los Diputados, donde dijo: "La responsabilidad última es, como no puede ser de otra manera en un estado democrático, del ministro de Sanidad. ¿Cómo hacía este informe el doctor Simón? Con el grupo de técnicos que tiene trabajando con él. No se creó un comité al margen de la administración pública del Ministerio de Sanidad. Se hizo así y lo contamos".

El 20 de octubre, Fernando Simón habló de nuevo del comité de expertos durante una rueda de prensa con una versión que hasta entonces no habíamos conocido: "Como comprenderán esta lista es muy amplia y no la voy a dar ahora. Pero la mayor parte de ellos es gente conocida", aseguró entonces.

Es decir, cada vez que el Gobierno ha sido preguntado por la elaboración de este conjunto de expertos para llevar a cabo el proceso de desescalada, ha dado diversas versiones o se ha negado a contestar a las cuestiones relacionadas con este asunto. Primero aseguró que no se podían hacer públicos los nombres por las presiones, a continuación insistieron en que no existía un comité de expertos como tal, ya que no eran más que funcionarios del Ministerio de Sanidad. La última versión que conocemos, tal y como trasladó Fernando Simón, era que la lista era demasiado larga como para hacerla pública.