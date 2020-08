José Luis Corrochano: "Si Messi se queda en el Barcelona y además dice que el problema era Bartomeu. Dimite"

A la espera de que hable Leo Messi que va a hablar en algún momento, no sabemos si antes o después de que certifique su salida del Barcelona, la noticia que hemos venido contando las últimas horas es que el presidente Josep Maria Bartomeu le habría dicho o habría transmitido a través de los medios a Leo Messi porque todavía no han hablado que si Messi se queda en el Barça, y además dice públicamente que su problema en el club Josep Maria Bartomeu, Bartomeu dimite. Se iría si Messi se queda en el Barcelona y además dice que el problema era Bartomeu.

A Messi si no se le pasa por la cabeza a hacer este tipo de manifestaciones porque tiene decidido marcharse y se lo comunicó al Barcelona de la manera más oficial que hay que es a través de un burofax. Insiste en su marcha y no se le pasa por la cabeza decirle a Bartomeu me voy porque tú eres el problema, y si te vas tú me quedo en el Barcelona.

Ala espera de que las negociaciones con el Manchester City se inicien, seguramente más fuertemente la próxima semana cuando esté aquí en Europa Jorge Messi el padre de Leo Messi.

la otra noticia el fútbol español es que el sorteo del calendario va a ser el próximo lunes el de primera de segunda división después de la reunión entre la Federación, la Liga y el Consejo. Como no se pusieron de acuerdo el Consejo determinó que la ligav va a empezar el fin de semana del 12 y 13 de septiembre el sorteo el lunes y que además la Liga de Segunda va a ser de 22 equipos con lo cual el Depor debe jugar en Segunda B. El deporte ha anunciado acciones legales que va a continuar con ellas por la vía ordinaria y también pidiendo que de manera cautelar se suspenda el inicio de la competición en Segunda División