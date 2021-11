Herrera: “¿Van a tener la poca vergüenza de aprobar unos presupuestos que son los cuentos de la lechera?"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Es viernes y sigue por ahí la borrasca Blas haciendo estragos en Baleares, pero la verdad es que estragos… España podría editar varios volúmenes sobre los estragos que siempre parecen acaecerle cuando los gobiernos de turno no saben afrontar los desafíos, los problemas reales que existen y se enfrentan a ellos con desafíos a la realidad, y se enfrentan a ellos con unas euforias desmedidas irreales queriendo engañar a todo el mundo a todas horas. No puede uno enfrentarse a la realidad con un Gobierno que se cree sus propias mentiras, ¿Y a qué vengo a referirme? A que la realidad, la realidad económica de España constantemente le está diciendo este Gobierno cualquiera que tenga dos dedos de frente, que es mucho peor que la que él proclama en los próximos presupuestos generales del Estado. Ayer ¿quién fue? La Unión Europea. Es que aNadia Calviño se le está poniendo cara de Pedro Solbes y es que a Pedro Sánchez se le está poniendo cara de Rodríguez Zapatero. Cuando llegaba una crisis y no se quería ver, y no se tomaban las medidas adecuadas porque políticamente eran comprometidas y se tiró por la calle del medio gastando, y gastando, y gastando, y llegando nuestro déficit como saben ustedes hasta el 11%. Pero, para qué les voy a contar aquello si ya lo conocen.









EUROPA REFLEJA LA REALIDAD DE ESPAÑA





Les cuento que ahora, amigos míos, la historia se repite, se repite. Ayer, la Comisión, Europa le dijo al Gobierno de España ‘no vas a crecer al 6,5%, vas a crecer al 4,6%’, y en eso se ha unido a lo que dice el Banco de España y Funcas y el que pasa por delante, el que pasa por delante de la realidad. Dice el Gobierno español, bueno de acuerdo al cuatro y medio, muy bien, oiga, es un crecimiento vigoroso, cuando conocido España al cuatro y medio por ciento. Pues hombre, en la historia reciente creció en torno al 5 % el año 2000 con el Gobierno de Aznar, y en el año 87 con Felipe González después de haber entrado en la Unión Europea, haber hecho la reconversión industrial… bueno, ahí estábamos; nunca más.

La economía española para crear trabajo tenía que crecer por encima del 3%; y hombre si ahora se crecemos al 4,5% pues ¡qué bien! Claro, alguna mente simple y algunos los hay por ahí por los medios, búsquenlos; solamente querrán ver este dato pero no quieren ver que hemos tenido un desplome, el mayor desplome de toda Europa, como consecuencia de la covid, del 11 %. O sea, esa recuperación épica, exuberante, de la que nos hablan no llega, llega un rebote. Si en un año normal nos dicen que el tercer trimestre crecemos un 2% pues, la verdad es que estaría muy bien; pero si este año cerrásemos con un crecimiento anual del 4,6 pues estupendo, claro: Sí, sí, muy bien un crecimiento anual de casi 5 puntos, no se recuerda, ya les digo. Pero es que venimos de donde venimos, así que la pregunta preceptiva que cabe hacerle al Gobierno es ¿por qué España lideró el desplome y ahora no está liderando la recuperación? Llega Europa, te dice lo que te dice y te desmonta todo el marketing político al que te dedicas como Gobierno.

Pero ¿en qué mundo viven? Oiga, pero de verdad, ¿no se quiere ver la incidencia que tienen la economía el aumento del precio de la energía y de los combustibles? ¿Lasas dificultades en el transporte y en el suministro? ¿El aumento del precio de las materias primas? Es que eso ¿no hay nadie que quiera verlo? ¿o es que la carrera alocada hacia delante para aprobar unos presupuestos que se da de bruces con la realidad? ¿Y el Parlamento español, los políticos españoles? Oigan ¿ustedes van a aprobar, van a tener la poca vergüenza, la poca vergüenza, de aprobar unos presupuestos que son los cuentos de la lechera? ¡Cómo no nos va a ir bien!, jeje… ¿verdad? Qué felices vamos a ser.

Ustedes, todo esto que estoy diciendo lo saben sin que se lo diga a la Unión Europea; ustedes lo saben porque ven cómo está el precio de la luz, el precio de la compra, el precio de los carburantes y miren, hay algo peor que una mala política económica: es peor una falsa política económica y eso es lo que demuestran estos presupuestos.





LA VERDAD DE LAS PENSIONES





Y ya si nos metemos en el lío de las pensiones pues, qué quieren que les diga. Ahora mismo, el Gobierno ahora mismo o dentro de cualquier momento puede encontrarse con que todos los pensionistas, que eran -por cierto- tan activos cuando el Gobierno de Rajoy, se den de bruces también con la realidad y vean que las futuras pensiones se van a recortar, eso lo sabe también cualquiera ¿eh? Menos el ministro Escrivá, al parecer, cualquiera. ¿Se manifestará los pensionistas? ¿Se manifestarán los funcionarios, aquellos que tuvieron que hacer oposiciones ante la idea del Gobierno de que a todos los interinos ahora que son muchas personas por estar 5 años se les conceda el puesto sin oposición? ¿Se manifestarán los transportistas y camioneros? ¿O solamente estará esa manifestación para blindar las pensiones que hacen la…, cómo se llama, la no sé qué estatal del futuro de las pensiones, movimiento estatal de recuperación..? ¿Movimiento estatal? ¿Pero está el estado en eso? No, no, es que es por no decir Movimiento Nacional, ah, claro; o Mesa Nacional, perdona no es movimiento es Mesa Nacional. Mesa estatal por la recuperación de las… Vamos a ver, el Estado es una comisaría, un hospital, el Estado es un ministerio, el estado… no, no dicen mesa nacional. Todos estos que se manifiestan ¿qué tienen que decir de esa, no ya de la recuperación, del Gobierno y de lo demás? ¿Qué tienen que decir del lío de las pensiones? El ministro de Seguridad Social, insisto hombre preparado, eso no lo niega nadie; que se ha especializado en desmentir globos sondas o negarlos pero de aquella manera tal y cual, es un ministro que no miente pero no dice la verdad. Ayer contábamos: Europa, Europa, el contrato del Gobierno con Bruselas para recibir los fondos europeos confirma que se van ampliar los años cotizados para calcular la pensión y apareció Escrivá y vamos a ver si ustedes entienden cómo lo explico.

¿Ustedes han entendido algo? Yo, la verdad no, pero en fin. Vamos, quede media este la nueva aplicación de cálculo de pensiones en un futuro va a restar unos 105 euros, y esa es la parte de la verdad que no quiere contar Escrivá, que prefiere quedarse en parte de la verdad como el sistema claro que beneficia, que los últimos años de vida laboral se quedan en el paro, no cotizan y a lo mejor se cotizaron antes… bla, bla, bla. ¿Todo esto va a excitar de alguna manera a la opinión pública española tan sensible para según qué cosas? Pues es una buena pregunta.

