Herrera echa cuentas y señala cuánto dinero menos cobrarán los futuros pensionistas tras el anuncio de Escrivá

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', ha comenzado el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada, que pasan, entre otros asuntos, por aprobación de los nombramientos de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y por la rebaja de Europa a las previsiones del Gobierno de Sánchez respecto al crecimiento económico que experimentará nuestro país. "Hay algunos que se ponen muy contentos porque España va a crecer un 4,6%. Europa ha rebajado las pretensiones del Gobierno, de nuevo. Si ustedes ese dato no lo analizan con el dato previo, que hemos caído un 11% con la pandemia, no tiene sentido. Es un punto menos de lo que el Gobierno ha incluido en los Presupuestos, y el año que viene dicen que vamos a crecer un 7%, no se lo creen ni ellos".

En este sentido, el director de 'Herrera en COPE' ha lanzado esta pregunta al Gobierno: "La pregunta que hay que hacer al Gobierno es porque España lideró el desplome y ahora no está liderando la recuperación. La recuperación que el Gobierno da por hecha no acaba de llegar, digan lo que digan los que defiende esta media verdad. Estamos dándonos con un canto en los dientes por ponernos a la altura de febrero del 2019, que tampoco estábamos muy bien. Abusar de este triunfalismo no es nada bueno".

Por último se ha referido a la reforma de las pensiones y a la intención del Gobierno de ampliar en el cálculo los años cotizados. En este sentido, Herrera ha señalado que esta estrategia defendida por Escrivá es una forma indirecta de rebajar las futuras pensiones, una media de 100 euros: "También apareció Escrivá para dejar su matiz. Esa ampliación en el cálculo es una manera de rebaja por la puerta de atrás de las futuras pensiones. Ampliar a 35 años el cálculo les rebajará las pensiones a los futuros pensionistas una media de 100 euros".

También se ha referido a la victoria de España ante Grecia, a pocos días de jugar el último partido contra Suecia en Sevilla: "Jugando a poquito, España ganó a Grecia. La jornada fue bastante buena porque Suecia perdió y nos hemos puesto primeros de grupo para ir al Mundial de Qatar, que se jugará el próximo año en el mes de noviembre".

Por último se ha referido al resumen final de la Cumbre del Clima celebra estas últimas semanas en Glasgow: "La Cumbre de Glasgow nos ha dejado varios apuntes. Países como China e India no están dispuestos a frenar su desarrollo. No se van a poner 'pijo-verdes' hasta el año 2060. También se ha producido una paradoja: ha tenido que venir esta Cumbre del Clima para homologar la energía nuclear como una energía verde para poder seguir tirando. Esto nos lo dicen en los años ochenta y a algún progre les da una angina de pecho. Lo que se ha constatado, mientras tanto, que hay que buscar soluciones a medio camino".