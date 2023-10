Herrera: "13 días después de que el Rey designara a Sánchez, Armengol sigue sin poner fecha a la investidura"

Audio

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Ha terminado el primer puente de otoño, ha sido bueno para el sector turístico español. Estaba todo a más del 80%, bastaba salir a la calle para ver las mesas de los restaurantes que seguramente han hecho un poquito más de caja. Estaba lleno y daba una cierta sensación de ánimo.

Israel retrasa su ofensiva terrestre

De momento Israel no ataca la franja de Gaza, dicen que de momento no hace el tiempo idóneo. Además, está allí Antony Blinken, mientras esté difícil será que se metan en ese jardín. Hay mucho miedo, protesta ante esta situación. Tienen derecho a defenderse, pero no provocar muertes de civiles. Hay un millón de desplazados en Gaza.

Estaría bueno que los socios de Sánchez hicieran el listado de lo que sí puede hacer Israel para defenderse. Dígame que sí puede hacer. ¿Pueden entrar en Gaza a buscar a los terroristas de Hamás?

Novedades en el caso de los ERE

En España, este paraíso de la arbitrariedad se confirma con algo que hoy cuenta 'The Objective', estamos a punto de ver como el Tribunal Constitucional también se carga la sentencia de la justicia del caso de los ERE de Andalucía. El TC estudia como anular esa sentencia, no un indulto. Pumpido haría el trabajo sucio. Se admitió a trámite la revisión de la condena del Supremo y el letrado que informa a la ponente asume las tesis de la defensa de Chaves y Griñán, que dicen que la culpa es del legislativo. Así, Sánchez no tendría que mancharse las manos.

La sentencia de los ERE nunca debió ser admitida a trámite porque todos los procesados tuvieron un juicio justo. Es una treta para poner, una vez más, el TC al servicio del PSOE. Nos está quedando un país precioso. Bildu está en las instituciones porque se lo permite la ley, pero eso y que cuenten con un número de votos importantes no les convierte en respetables. Por eso, ningún presidente del Gobierno les había dado reconocimiento público como interlocutores.

Sin fecha para la investidura de Sánchez

A medida que las negociaciones se retrasan, también se retrasa la respuesta de la presidenta del Congreso. Hoy se cumplen 13 días desde que el Rey designó a Sánchez como candidato y Armengol sigue sin poner fecha. Es una muestra de vasallaje del Congreso a los intereses de Sánchez.

¿Cuál es el tiempo prudencial para que Sánchez realice sus negociaciones? Si Feijóo tuvo un mes, ¿cuándo empieza a contar el de Sánchez? Lleva ya 13 días negociando sin que le cuente el reloj porque tú te niegas a tratarlo como trataste a Feijóo.