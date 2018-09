Herrera: "Es sospechoso que el 'doctor Calamidad' esté a favor de indultar a los políticos presos"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya ven ustedes, son las 8 de la mañana. Son las 7 en Canarias. Es 24 de septiembre del 2018. Es lunes. Felicidades a todas las Mercedes. Hoy es la festividad de la Virgen de la Merced. La Merced en Barcelona, Mercedes en Jerez de la Frontera, en muchos más lugares donde las Mercedes, además, tienen patronazgo. A todas, muchas felicidades en este día de otoño con calor, sobre todo, ya le digo, si usted se acerca a Extremadura, el valle del Guadalquivir, parte de las provincias... En fin, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz... Va a tener calor. Tráigase un abanico porque... O un sombrerito o algo para quitarse la leña del sol que hoy va a caer con muchas ganas.

¿En qué estamos en esta mañana? En intentar saber cuál es la ocurrencia que va a generar, va a producir la factoría de ocurrencias del Gobierno del “doctor Calamidad” que está en, por cierto, en Nueva York va a estar por allí tres días. Va a hablar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahora les cuento qué estaba haciendo en Canadá.

ESCUCHA AQUÍ EL ANÁLISIS DE HERRERA EN ESTE 24 DE SEPTIEMBRE

¿Y por qué pensamos que tendrá que haber una ocurrencia esta semana? Porque, efectivamente, la factoría de ocurrencias de Moncloa no descansa. Ya nos dieron la semana pasada el ejemplo de los aforamientos que, por cierto, se cumplió el vaticinio que dice que algo que tú no pactas antes, sobre todo si es una reforma constitucional, luego se queda en nada. No sirve para nada y se va al desván, que es a donde se ha ido, al desván de las ocurrencias.

Andará el Gobierno pariendo alguna estrategia para ver si lo del Senado le funciona. Poder quitarse al Senado de encima, que es una cosa ante la que se va a recurrir, y luego tendrá que decidir el Constitucional, que hasta ahora ha dado ya bastantes muestras de por dónde van sus... De por dónde va su praxis, su teoría jurídica a este respecto.

Va a ser una semana en la que seguirá habiendo una ministra con problemas o en proyección de problemas, además de los que ya han sido víctimas de la dimisión forzada, se supone. Es una semana en la que veremos qué es lo que da de sí de nuevo la tesis y el libro, pero sobre todo, es una semana en la que va a quedar al descubierto ese trabajo conjunto que han realizado varios miembros del Gobierno. Desde luego, llamativo es, y sospechoso también, en pro del indulto o del cariño dado a los presos que están ahora mismo de forma preventiva privados de libertad a la espera de juicio en el caso del secesionismo catalán: rebelión y sedición.

Acuérdense de las palabras de Joan Tardà no hace demasiado tiempo diciendo: “Mientras haya tíos en la cárcel, presos políticos bla bla bla, que no nos pidan el milagro de tener que apoyar los presupuestos”. ¿Por qué son importantes los presupuestos para Sánchez? Porque mira, en estos presupuestos, unido a la fractura de la Ley de Estabilidad, primero le va a garantizar estar más tiempo la Moncloa, y este yo no sé hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez para seguir en la Moncloa, pero me malicio que hasta lo que haga falta, hasta saltarse las leyes si es necesario. Pero, sobre todo, para poder gastar más.

Y algunos dirán, “oiga, en un tiempo, en este tiempo de inquietud presupuestaria, de inquietud de crecimiento, desaceleración de la economía, decimos, con nubarrones en el horizonte, el petróleo, la subida del petróleo, el turismo que no va a llegar, con otros indicadores, más caro el dinero va a estar, etcétera, etcétera. Y, luego, además, con esa subida de impuestos confiscatorios que prepara este Gobierno, ya veremos quién va a ser el valiente que va a arriesgarse a seguir invirtiendo en España sabiendo que llegan estos y te lo quitan. Bueno, pues con esos nubarrones, estos es lo que quieren es gastar más, no hacer una política de contención.

¿Y por qué quieren gastar más? Porque si yo gasto más, yo creo una clase subsidiada, que es el viejo sueño de la izquierda española, y consigue más votos. Si es que tampoco... En fin, no hay que ser Einstein, ¿verdad?, para entender estas cosas.

Bueno, pues en eso estamos. Y para sacar esos presupuestos hace falta el cariño de los que le han llevado en la moción de censura al poder al “doctor Calamidad”. Pero, claro, eso no es gratis, y por eso empiezan a salir todos los ministros, uno detrás de otro, en turnos, se han dado el turno debidamente organizados, pues vaya usted a saber si por la vicepresidenta o por el Gabinete de la Presidencia, y todos han dicho que les parece, que preferirían que los presos estuvieran en libertad o que, desde luego, sería sería más que razonable y deseable preparar un indulto a todos ellos.

La última que lo ha dicho ha sido Teresa Cunillera. ¿Y está quién es? La delegada del Gobierno en Cataluña. Además, vamos, carne de la carne de Miquel Iceta, PSC. Miquel Iceta ya tuvo un disgusto en la campaña electoral en Cataluña cuando tuvo la ocurrencia de decir lo de los indultos para todos estos. Bueno, pues ahora no es casualidad que haya salido la delegada del Gobierno y que diga que sería deseable insultarlos.

Para indultar a alguien primero hay que condenarlo, con lo cual, seguramente esta ya da por hecho que los van a condenar. Luego ha salido la vicepresidenta Calvo. Bueno, primero salió Batet, luego salió Borrell, luego Ábalos y, luego, la vicepresidenta Calvo. Pero es que si el juicio tarda mucho debería, sería bueno que estuvieran en libertad los encausados.

Pues, vamos a ver... ¿Qué entiende por tardar mucho el juicio? Porque el juicio ahora empieza la preparación de la vista y lo más probable es que el Tribunal se ponga a juzgar al principio de enero, final de diciembre. ¿Eso es mucho o es poco? ¿Para que está la prisión preventiva? Hombre, en el caso de estos tíos para que no huyan a Bélgica, al paraíso de forajidos que es ese país, como si han hecho los demás. Y después de que salga la vicepresidenta Calvo y de que le refrende el ministro Ábalos, a ella y a Cunillera, hay que ser muy humanos....

Bueno, ¿qué estamos diciendo que los jueces son inhumanos? ¿Estamos diciendo que los jueces son un obstáculo? ¿Estamos realizando intromisión judicial desde el Gobierno, dándole mensajes a los jueces de lo que tienen que hacer? Ya empezaron con dejar solo al juez Llarena cuando toda aquella chusma, los Boye, Puigdemont y compañía le pusieron una demanda, una querella en Bélgica. Ya empezaron por ahí. Estos son más mensajitos.

Y cuando aparece el presidente del Gobierno en Quebec y dice en Quebec: “Bueno, bueno, esto no. Y no hablar de indultos. Miren, aquí la solución es la política, etcétera etcétera”. Y lo dice desde Quebec, que es esa especie de santuario deseado por todo el independentismo, el vasco y el catalán, eh. Porque en Quebec hicieron un referéndum. También es verdad que el referéndum que hicieron en Quebec, cuidado, fue un referéndum en el que le dijeron a los que preguntaban: “Oiga, aquí se pregunta pero tengan en cuenta que las zonas de Quebec unionistas se podrán desgajar de Quebec”. Es decir, ustedes dicen que queremos ser independientes, muy bien, lo serán. Pero ojo, que dentro de Quebec hay zonas que si quieren seguir siendo canadienses, seguirán siendo canadienses. Y ahí se... La filosofía Tabarnia más o menos. Y aquello fue mano de santo. Literalmente mano de santo.

Bueno, a lo mejor resulta que la palabra referéndum, como es la palabra mágica, también está de alguna manera de tapadillo utilizada desde Quebec por el presidente del Gobierno cuando dice que con el ejemplo de Quebec hay que tomar soluciones políticas.

¿El Gobierno está por la impunidad? Pues, hombre, quizás sea muy duro decirlo. Pero, desde luego, las voces que han salido... Vamos a ver, ya les digo, permanezcan atentos a la pantalla, a la radio, a su ordenador, a su papel de periódico, para ver qué ocurrencia tienen esta semana, que alguna tendrán preparada.