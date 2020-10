Herrera, sobre el caso Dina: "Iglesias está tranquilo porque tiene a la Fiscalía cogida por ahí"

Audio

En Bruselas, donde todavía sigue Sánchez (no se inquieten, volverá), el presidente quería hablar de la pandemia, del plan de recuperación o del brexit... Pero luego viene la señora Ursula Von der Leyen, que ha tenido que ponerse en cuarentena por haber estado cerca de un positivo, y ayer se reunió con Pablo Casado. ¿Qué hacía Casado en Bruselas? Fue como líder de los conservadores españoles para hablar con sus socios europeos para mostrar la preocupación por el asalto chavista al poder judicial que tiene preparado este individuo y el del moño rojo.

Le han dado un toque. La UE le ha dado el primer toque a Sánchez. Le ha dicho que van a vigilar muy de cerca esa renovación judicial que se quiere hacer en España. Porque para la UE, la separación de poderes es algo innegociable. El argumento es de lógica aplastante. Si vas a reformar el poder judicial, que sea para darle más independencia, no para quitársela y quedártela tú.

¡Resulta tan cómico volver al pasado!. Sánchez es uno de los embusteros más patológicos que ha habido en la política española. Un día antes de las últimas elecciones, por tanto cuatro o cinco días antes de firmar el pacto del abrazo con Iglesias (que parecía que los dos se cogían para no caerse), Sánchez acusaba a Podemos de obstinarse en conseguir el control de los jueces.

¿Tiene la cara de cemento armado o no la tiene? ¡De qué manera te ha convencido Pablo, ¿eh?! Porque quiere controlar los espías, la RTVE, el CIS, la Fiscalía y ahora todo el poder judicial por encima de todo lo demás que hay que hacer, incluso una pandemia que ayer dejó 140 muertos.

Luego a Bruselas también le ha enviado un borrador de los Presupuestos en el que es inevitable pensar que va a haber un hachazo fiscal para el 2021 y 2022 que seguramente también le ha convencido el otro. Hay que reducir el enorme déficit público, y como no voy a rebajar el gasto, tengo que subir los ingresos. Y como no tengo petróleo, impuestos. 9.000 millones extras. El IVA de las bebidas azucaradas, que como todo el mundo sabe sólo las beben los ricos. Al final meterán la mano en las rentas.

Sobre la pandemia: El Gobierno trabaja en un nuevo sistema de indicadores que va a poner en rojo casi toda España. Illa se cansó ayer de repetir que la situación es muy grave. En España, la Fiscalía impidió que las querellas permitieran investigar la labor del Gobierno en la lucha contra la pandemia.En Francia, la Fiscalía se ha puesto a investigar en serio si hubo negligencia o pasividad. Ayer entraron en la casa del ministro de Sanidad para registrarla. También en la casa del exprimer ministro. ¡Fíjense ustedes la diferencia! Aquí, en España, ¡cómo no va a estar tranquilo Pablo Iglesias!

Si la Fiscalía anticorrupción se muestra en contra de que el Supremo pida el suplicatorio por el caso Dina. Eso lo firma el fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, con datos facilitados por Ignacio Stampa, el fiscal conocido por su estrecha relación por la que fuera abogada de Podemos, Marta Flor, en el caso Dina. Y eso va a caer en manos del ínclito teniente fiscal del Supremo Luis Navajas, que va echando porquería en público sobre sus compañeros fiscales que osaron acusar a los separatistas catalanes. Claro que está tranquilo, porque la Fiscalía la tiene cogida por ahí.

CENSURA A VOX EN EL PARLAMENTO VASCO

Y ya por acabar de redondearles este maravilloso panorama. Vox, será lo que será, pero es un partido legal y ha sido el tercero más votado. De tanto demonizarlo, la izquierda está empeñada en hacerlo crecer. Fíjense qué barbaridad antidemocrática van a perpetrar PNV y Bildu en el parlamento Vasco. Cada cosa que proponga la única diputada de Vox en esa CC.AA., los nacionalistas y los etarras se van a marchar del pleno para no debatir. Y el dúo PSE - Podemos dependerá del tema. Eso es fascismo puro y duro. En el Congreso, a nadie se le ocurre marcharse del pleno porque comparezca un grupo u otro. Ni siquiera los que no condenan los asesinatos. Que por cierto, son ya como de la familia gracias al blanqueamiento de la izquierda.

Y si quieren ustedes otro gesto curioso, observen la imagen de la diputada Mónica García (Más Madrid) haciendo el símbolo de la pistola con los dedos contra el consejero Lasquetty en la Asamblea de Madrid. Luego, cuando le piden explicaciones, dice que como tiene artrosis en el dedo gordo... Es el mismo gesto que le hizo Iñaki Bilbao al juez Alfonso Guevara desde la jaula de cristal. El mismo. Esta individua es anestesióloga. Hombre, una anestesióloga con artrosis no me pega... ¡Imagínense que hubiera sido al contrario! Que a una individua como ésta o cualquiera de Podemos, alguien de la bancada de PP, Vox o Cs le hubieran hecho el gesto de la pistola. ¡Cuántos informativos de televisión estarían abriendo con eso! ¡Cuántas portadas de periódico tendríamos! ¡Cuántos portalitos de Belén estarían ahora mismo con la erisipela de la sensibilidad progresista subida hasta el cuello! Lo ha hecho una individua de Más Madrid y no pasa nada porque la extrema izquierda tiene plácet para todo lo que quiera.