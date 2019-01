Herrera: "Sánchez reconoce la legitimidad de Maduro por salvarse la vida a sí mismo y a sus socios de Podemos"

Señores, señoras, me alegro, ¡buenos días!

¡Cuánto me alegro de saludarles en una mañana de lunes! ¡No hay cosa mejor! ¡No hay cosa mejor que asistir a ver el lunes cómo llega, abrazarlo, la alegría de reencontrarse con la semana laboral, con la semana un poquito teñida de la rutina habitual de los días! Esas cosas, además del invierno inestable. Galicia y en el Cantábrico con viento o con tiempo estable pero fresco por lo general. 28 de enero. Es el último lunes de enero y es el día que marca los últimos 7, se supone, de plazo que le ha dado la Unión Europea -estará temblando Maduro-, Pedro Sánchez concretamente, al presidente venezolano para convocar elecciones o, de lo contrario, para reconocer a Juan Guaidó.

Venezuela es uno de los escenarios en los que hoy nos movemos como lo será durante esta semana. ¿Por qué? Porque hay una gran marcha para el sábado convocada, también otra para el viernes por parte de Guaidó y de las fuerzas que están representadas en la Asamblea Nacional, que es la legítima, que es la elegida en unas elecciones.

Al igual que lo será o lo seguirá siendo durante esta semana algún tipo de conclusiones en torno a las últimas horas, días, de la vida del pequeñó Julen y del rescate, en Totalán, donde el juez, la jueza quiere conocer alguno de los detalles. Estaría estudiando la posibilidad de abrir ese pozo, recordemos ilegal, por donde, efectivamente, el niño cayó. Y donde, al parecer, como consecuencia de esa caída, a las pocas horas falleció.

También el mundo del taxi y su acampada en la Castellana de Madrid, no solo por algunos taxistas de Madrid, que recordemos que, hombre, no son todos los taxistas de Madrid los que están en la Castellana, pero si bastantes de forma significativa. El resto sigue de huelga. Y van a ser apoyados por algunos taxistas de toda España.

Ya le digo, con esos mimbres y alguno más hoy configuramos la actualidad de este último lunes del mes de enero del 2019. La vista puesta en Venezuela, ¿por qué? Porque en Venezuela, en lo que afecta estrictamente a la actualidad en aquel lugar, ya le digo, Juan Guaidó redobla su presión al chavismo mientras que Maduro se enroca en el poder.

Está apoyado por la cúpula militar y por los jueces del Supremo que, recordemos, es una estructura que nombró él. La gran pregunta si le hacía también ahora el general Rivero, cuando nosotros hablábamos con él a las 6:30, es un general retirado y en el exilio, decía: “Hombre, la clave está en ver qué hacen oficiales, suboficiales y la tropa, efectivamente, si se desligan o no a la cúpula militar.

Mientras tanto, Nicolás Maduro rechaza por insolente el ultimátum de 8 días para convocar elecciones que le ha dado España con el seguidismo de Francia, Alemania y Reino Unido. Mientras EE.UU. amenaza con una respuesta significativas si Maduro recurre a la violencia contra la oposición venezolana.

Lo que ha tenido esto... Lo curioso de la intervención de ese desastre, de esa calamidad que es Pedro Sánchez, es que ha hecho que Maduro tenga un momento de brillantez. De esos de tocar la pelota con brillantez cuando le ha dicho: “¿Elecciones? ¿Elecciones? Elecciones el que tiene que hacerlas no soy yo. El que tienes que hacerla eres tú que estás elegido no por la ciudadanía”. Fíjense ustedes, eh. Despertar un gramo de sensatez en la cabeza de Maduro. ¡Qué poder tiene este hombre! Miren, confiar en Maduro para encabezar una salida democrática al país es absolutamente inaudito. Es algo que... Hombre, yo me imagino que acabe pasando factura. Están alargando el sufrimiento de los venezolanos. Le proporcionan un salvavidas a este sujeto. Y la Unión Europea hace el ridículo a instancias de España, que lo hace mucho más.

Y eso de salvarle la vida, todo por salvársela a sí mismo. Pedro Sánchez condicionado por quienes le votaron. De un tipo al que le apoya a Bildu tampoco se pueden esperar grandes cosas. Pero en España parece mentira eso. Es un impedimento ahora mismo para la libertad de los venezolanos. Eso de decir: “Haga usted en 8 días unas elecciones" es una estrategia para ganar tiempo. Y, además, denota una cierta confusión intelectual”.

¿Por qué? Porque tú reconoces legitimidad a Maduro. Si tú le dices convoque usted elecciones, le concedes la potestad de convocar elecciones, le estás dando legitimidad. Y, además, si le dices, “si no convoca elecciones, reconozco al otro”. Mira, la legitimidad se reconoce, ahora que Borrell va por ahí dando clases de... Instando a que todo el mundo estudie Derecho Internacional, etcétera, etcétera, la legitimidad se reconoce o no se reconoce. Y si se reconoce, como se le reconoce a Maduro, tú no le puedes obligar a nada.

Dense ustedes cuenta de otra situación pintoresca. La Unión Europea denunció fraude el año pasado. No reconoció la victoria de Maduro. Y ahora le da la facultad de convocar elecciones, que es una forma de legitimarle. Además, elecciones libres. Maduro, ¿libres?

Miren si lo hace, si de verdad dice “convoco elecciones dentro de 15 días”, lo que va a hacer es ganar tiempo y dividir a la oposición. ¿Por qué? Porque la oposición va a empezar a dividirse entre quienes quieren ir a esas elecciones y los que no quieren ir. Vamos a ver, quien debe organizar unas elecciones es Guaidó. Y eso lo debería decir, si tuviera más vergüenza, el presidente del Gobierno de España. Y detrás de él toda la Unión Europea. O sea, ¿que ahora vamos a pasar 8 días mirando el reloj a ver qué se produce en ese tiempo?

Bueno, como les digo, los taxistas cumplen una semana de huelga en Madrid con una acampada en pleno Paseo de la Castellana. Permanecen concentrados... En fin, no se les escapa que es una de las principales arterias de la ciudad. Además, esperan la llegada de otros compañeros de otras regiones para hacer caceroladas en la sede del PP, en la de la Comunidad... Dicen que van a “petar” Madrid.

Hombre, amedrantar a la población, desde luego, no es la mejor manera de conseguir el afecto de la población. Sobre todo cuando la población durante esta semana está utilizando la competencia. Es decir, la competencia está ganando clientes. El ataque a la competencia es un ataque al mercado, al consumidor. Y el chantaje a los ciudadanos de unos cuantos taxistas, porque yo no sé si quiera si son la mayoría, pero bueno, están ahí y no dicen nada, habrá que pensar que es la mayoría-.

Oiga, el ataque al consumidor no es la mejor manera de conseguir que este te comprenda. Enfadar a tus clientes, dejarles sin servicio, además de no facturar tú -oiga, que esta gente, los taxistas trabajan mucho, muchas horas al día para llevar un poco de dinero a casa. Tampoco crean ustedes que llevan fortunas, eh. Mantienen a una familia con 1200 € como, bueno, tanta gente por otra parte de España. Pero trabajando muchas horas al día. Una semana sin trabajar u 8 días sin trabajar se nota, eh. Pero sobre todo es que la competencia tuya va ganando clientes.

¿Y la Delegación del Gobierno va a hacer algo para solucionar esta acampada o ahí vamos a estar durante una semana y los ciudadanos que viven en Madrid van a estar condicionados por todo ello? Pues ya lo veremos. Ya lo veremos porque la Comunidad de Madrid ha dicho que bajo ningún concepto va a ceder a chantajes o amenazas y a las condiciones que quieren poner para este asunto. Bueno, pues en eso estamos. Hombre, entretenido aquellos que tenemos que contar la actualidad les aseguro que esta semana vamos a estar.