Herrera: “Sánchez quiere una España subvencionada, intervenida, pastueña, que le deba la subsistencia”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Bueno, nos hemos plantado en el miércoles 9 de febrero del 2022. Falta bastante para el miércoles de ceniza, pero aquí en este estudio hemos puesto ya marcha de forma, periodo de pruebas, el incensario con la pastillita y un toquecito, un toquecito de incienso para, en fin, ir creando poco a poco ambiente porque las cosas llegan, lleg,a llega de todo. Que igual que llega eso vamos a ver si llega la lluvia que es lo que tiene que llegar.

Y vamos a ver si llegan las elecciones de Castilla y León, que sigue siendo la noticia de fondo a través de la cual explicar muchas de las cosas que pasan, muchas de las iniciativas que se toman y luego, a partir del lunes, ya iremos haciendo componendas acerca de lo que nos viene, en función del resultado. Cuándo los castellanos y los leoneses habían tenido tanto protagonismo nacional en sus elecciones, que normalmente van en el bloque de todas las elecciones, pues igual que La Rioja, que Murcia o que otras más.





EL CONSEJO DE MINISTROS ENTRA EN CAMPAÑA





Hoy podemos titular, tranquilamente, la crónica del día como que el Consejo de Ministros entra en campaña. Otra veces eran los viernes sociales ahora no, ahora es el mega martes preelectoral de Castilla y León. Qué curiosa coincidencia, oiga; campaña en Castilla y León e inversión de 1.000 millones en el sector primario agroalimentario y otras cosas más, muy loable por otra parte, pero de forma desvergonzada. Ayer lo anunciaba el Consejo de Ministros, esto para el campo en realidad no es más que una acumulación de partidas ya preexistentes que las han juntado todas con un poquito de dinero de Europa y, un proceso tan complejo que va a hacer que tras los titulares de esto de la ayuda al sector primario no haya nada, haya muy poco, pero es un titular es un titular y una muestra de la utilización de los recursos del Estado, que por cierto, a un Gobierno le está prohibido en campaña electoral, a cualquier tipo de gobierno, a un Ayuntamiento a una comunidad autónoma, al gobierno de la nación. Pero que a este le da igual, porque ese es el autoritarismo de Sánchez, es el hago lo que me da la gana, diga lo que diga la ley electoral y aunque luego me pongan una multa y, a mí que más me da que me pongan una multa y, a mí que más me da que el Tribunal Constitucional durante, en tres ocasione,s me ha llamado la atención por el estado de alarma y me la vuelva a llamar dentro de algún día con cualquiera de las cosas que está poniendo en marcha y que llevadas al Constitucional, incluida el pucherazo, supondrá una llamada de atención.









ESTE ES PEDRO SÁNCHEZ





Miren, hoy escribe Luis Ventoso algo muy atinado en el debate.com: “A más Sánchez menos democracia”, esa es la ecuación. Un tipo que es capaz de manipular una sesión de control en el Congreso para poner en marcha una batería de preguntas que respondan los ministros para beneficiar la campaña de su candidato de Castilla y León, que es un tipo por otra parte muy respetable, lo dice todo. Un tipo que es capaz de poner a su servicio el CIS, Centro de Intoxicaciones Sanchistas, con dinero público para inducir el voto y la campaña de Castilla y León. Un tipo que diseña un programa propagandístico de ayuda al campo en plena campaña, en una comunidad donde el sector primario tiene tanta importancia como Castilla y León. Un tipo que monta unaagresiva campaña contra la Iglesia, despreciando el 98% de víctimas de la pederastia, teniendo en cuenta solo a las víctimas de sacerdotes o personas relacionadas con la Iglesia que hace invisibles a las víctimas de la pederastia dejando claro que hay víctimas que sirven y víctimas que no sirven, además de hacer una campaña contra la educación concertada, no la llama campaña, leyes. Claro, el redil es mío, yo quiero montar un redil y que nadie haga un discurso que pueda, que la gente se separe del redil. Un tipo que tiene miembros del Gobierno atacando a la Corona, día sí y día no. Un tipo que instrumenta en el Congreso de los Diputados un artilugio para ganar votaciones por lo civil o por lo militar aunque le acusen de pucherazo, que le da igual. Un tipo que ataca jueces y que ataca sus sentencias, que solo se somete a preguntas de amiguetes, que maneja de forma clientelar los fondos europeos. Un gobernante que ha sido cuatro veces apercibido por el Constitucional y las que vendrán. Oiga, eso es Sánchez.

¿Ustedes creen, ustedes se imaginan otra legislatura más en manos de Pedro Sánchez? 4 años más, 4 años más. No es que deje esto como un solar, cuando hay solares que valen algo, es que lo deja como un vertedero, desde luego, en criterios de decencia política. Bueno, pues eso se empieza a decidir en Castilla y León, dirán hombre, en Castilla y León se decide si gobierna Tudanca, si gobierna Mañueco, si con Vox o sin Vox, si, si.. Sí, sí. Pero Castilla y León es el primer paso una cadena de cosas que tienen que ocurrir y que desembocan en una elección final, sí a a Sánchez 4 años más o no a Sánchez.

Lo mismo con el salario mínimo interprofesional, miren, ya que se pone por decreto porque no ponemos de 2.000 €, 5.000 €. Con una crisis galopante que convierte a España en el país más rezagado en empleo deuda y déficit de la OCDE, subir los impuestos al trabajo beneficia a cuatro pero perjudica a todos los demás. Perjudica a los parados, que van a tener más difícil que los contraté nadie. Oiga, a las pequeñas empresas, ya han cerrado 30.000, y con estas medidas confiscatorias lo van a hacer más. Y, luego, acaba por perjudicar a los propios trabajadores en activo, si una empresa no vende más pero le suben todos los impuestos va a reducir las plantillas. Bueno, pues ahí está el gobierno con el salario mínimo interprofesional, diga lo que diga la patronal.

Miren, el resumen Sánchez quiere una España subvencionada, intervenida, pastueña, que le deba la subsistencia. Si ustedes quieren que suban los sueldos y que todo vaya mejor lo mejor, oigA, lo mejor es que España sea un país próspero y lo demás, viene solo. Y con Sánchez estamos en la cola de todo. Bueno, en esa posición nadie puede estar contento pero a él le encanta ir repartiendo paguitas, paguitas por aquí, paguitas por allá…Aunque luego, al final, lo paguemos todo a precio de caviar. Por eso es importante esta campaña, muy importante, esta campaña es la que ya ha entrado oficialmente el Consejo de Ministros, nada menos que el Consejo de Ministros.





