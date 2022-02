La Conferencia Episcopal aún no ha recibido la propuesta del PSOE para investigar los abusos

La Conferencia Episcopal Española todavía no ha recibido la propuesta del Gobierno y del PSOE para poner en marcha una comisión encabezada por el Defensor del Pueblo para investigar los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Así lo ha confirmado la CEE reconociendo también su "decepción y "sorpresa" por el modo de actuar del Gobierno.

La investigación eclesial sobre los abusos se realiza en cada Iglesia particular (en las diócesis) y en las congregaciones religiosas. De esta forma, las diócesis cuentan ya con una oficina para este asunto que acoge a las víctimas para ayudarles en todo lo necesario. Pero estas oficinas no solo se centran en los abusos realizados por miembros de la Iglesia sino que ayudan a cualquier persona que los haya sufrido independientemente del abusador. Porque la pederastia es un problema social y no solo eclesial.

El PSOE quiere que sea el Defensor del Pueblo quien investigue los abusos sexuales en la Iglesia

La iniciativa, en concreto, fue anunciada este lunes tanto por el PSOE en rueda de prensa, como por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en una entrevista. En esa intervención, Bolaños aseguró que la propuesta había sido trasladada formalmente a la Conferencia Episcopal. Un extremo que la Conferencia niega a COPE y por la que ha mostrado su desconcierto, a la espera de recibir formalmente la propuesta.

Los socialistas pretenden que se constituya una comisión de investigación liderada por el Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo. Una propuesta que los distancia de la realizada por sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, que junto a Esquerra Republicana de Catalunya y Bildu pretenden crear una comisión parlamentaria. De momento, ninguna de las dos propuestas tendría la mayoría necesaria para ser aprobada por el Congreso y hasta este momento no se han presentado a la Conferencia Epsicopal.