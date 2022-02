La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pasado ante las cámaras de 'El Cascabel' de TRECE para valorar principalmente la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania y el envío de tropas españolas; la labor de la monarquía y, concretamente, del Rey Felipe VI; así como otros asuntos de la actualidad política.

Con respecto a que la noticia publicada por COPE de que la Fiscalía archivará la investigación al Rey don Juan Carlos, la ministra de Defensa defiende que "por mi condición de jurista, siempre soy muy respetuosa con el trabajo que hace la Fiscalía que son quienes tienen todos los elementos de juicio. Siempre digo, tanto con el Rey emérito como con cualquier persona, que en nuestro país y como democracia tenemos un principio básico y esencial, la presunción de inocencia. Hasta que uno no está condenado por sentencia firme, uno es absolutamente inocente, vale para el Rey emérito y cualquiera".

Por ello, Margarita Robles explica que "la Fiscalía puede hacer unas investigaciones y eso tiene el valor que tiene. Otra cuestión distinta es que todos podamos convenir en que hay comportamientos que no son ejemplares, cuando uno está en la cabeza de una institución tan importante como la Jefatura del Estado, su comportamiento tiene que ser ejemplar. Es verdad que hay actuaciones que, no entro en lo penal con máximo respeto a la presunción de inocencia, en las que no ha habido esa ejemplaridad".

No obstante, la ministra de Defensa ha insistido en que "entiendo que hay comportamientos del Rey emérito que no han sido ejemplares, pero quiero poner en valor y nos tenemos que sentir orgullosos, es la ejemplaridad del Rey Felipe VI, la forma en que está desarrollando la Jefatura de Estado, para nosotros cuando salimos al extranjero, ver cómo se valora y cómo se tiene en cuenta al Rey Felipe, su ejemplaridad, su sentido de la responsabilidad. Y eso es lo que me importa más en este momento. Sobre todo, poner en valor el trabajo que realiza nuestro Rey Felipe VI, su ejemplaridad y es una mejor manifestación de que la monarquía está viva, responde a lo que la España del siglo XXI y democrática quiere y esa proyección internacional en la que insisto tanto. Tenemos que sentirnos orgullosos de España, pero también internacionalmente, el Rey Felipe es un magnífico embajador internacional de España.