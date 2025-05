Manolo Lama apunta la causa de la eliminación del Barcelona ante el Inter: "No puede"

Publicado el 07 may 2025, 06:00

El Barcelona sucumbió este martes ante el Inter (4-3, 7-6 final) en la prórroga de las semifinales de la Liga de Campeones, en la que un gol de Davide Frattesi quitó a los azulgranas del sueño de levantar la 'Champions' y conseguir el triplete este curso.

Fue un ida y vuelta constante. De los ataques continuos del Inter a la resurrección del Barcelona. De los hachazos de Lautaro y Calhanoglu a los centros con lazo de Gerard Martín, asistente de Olmo y Eric García. De estar contra las cuerdas al dominio absoluto blaugrana. Y el colofón final del tiempo reglamentario con el gol de Rapinha en el 89, disfrazado de Iniesta durante unos minutos, el palo de Lamine que pudo ser decisivo y la respuesta sobre la bocina de Acerbi en el 93 que revivió al Inter.

EFE Marcus Thuram (izq.) del FC Inter en acción contra Íñigo Martínez del FC Barcelona durante el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League entre el Inter de Milán y el FC Barcelona, ​​en Milán.

A pesar de eso, fue ya en la prórroga cuando se esfumaron las oportunidades del Barcelona, que a pesar de que no dejó de intentarlo en ningún momento, un gol de Frattessi decató la eliminatoria en una jugada bestial de Thuram.

las palabras de sommer

Uno de los héroes de la noche fue Sommer. Sus paradas fueron milagrosas y a la vez decisivas. Además fue también el sostén en los minutos finales bajo palos, aseguró que la parada al español Lamine Yamal fue la más "especial" de la noche.

Cordon Press Los jugadores del Barcelona se lamentan tras recibir un gol del Inter

"Estoy muy feliz, ha sido un partido increíble. El equipo ha hecho algo tremendo esta noche", dijo a Sky Sports Italia Sommer, MVP del partido de la UEFA. "La última parada a Lamine es una parada muy especial. Es un jugador fortísimo que va siempre dentro y tira. Muy contento de que no haya entrado", añadió.

la opinión de manolo lama

Tras el partido, en 'El Partidazo de COPE', Manolo Lama aseguró que hoy “es un día triste para el barcelonismo” porque “el Barça ha jugado muy bien”. Además, afirmó que “Lamine Yamal es un escándalo de futbolista. Si yo bajara de Marte y me dijera a un señor ¿cuántos goles ha metido el Barça? Y yo le dijera seis, me diría, se ha clasificado seguro el Barça.”

“Pero cuando un equipo recibe siete goles, aunque a mi admirado Dani Senabre no lo entienda, cuando un equipo no defiende bien tiene muchas probabilidades de perder y un equipo como el Barça no puede recibir siete goles”, continuó diciendo.

“Ha sido mejor, ha merecido ganar, Sommer ha sido la estrella, pero si tú recibes siete goles, lo normal es que te eliminen”, sentenció.

canales de WhatsApp

