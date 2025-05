La reflexión de Paco González tras la eliminación del Barça de la Champions League ante el Inter: "El respeto"

Madrid - Publicado el 06 may 2025, 23:59 - Actualizado 07 may 2025, 00:03

El Barcelona cayó eliminado en las semifinales de la Champions League tras caer 4-3 ante el Inter de Milán con un gol de Frattesi en la prórroga. Los azulgranas lograron remontar un 2-0, se pusieron 2-3 pero en el descuento, Acerbi mandó el partido al tiempo extra.

Cordon Press Los jugadores del Barcelona se lamentan tras recibir un gol del Inter

El Inter de Milán se adelantó 2-0 en la primera parte, primero con un gol de Lautaro tras un grave fallo de Dani Olmo en la salida de balón que acabó con un gol del argentino a puerta vacía; y después con un gol de penalti de Calhanoglu, después de un penalti de Cubarsí sobre Lautaro.

Los azulgranas salieron la segunda parte con todo para volver a pelear por una remontada, algo que ya ha hecho varias veces esta temporada. Eric García metió el 2-1 aprovechando un buen pase de Gerard Martín y Dani Olmo logró el empate en el 60' gracias a otro pase del lateral izquierdo culé.

Cordon Press Raphinha celebra su gol con de Jong, en el Inter - Barcelona

Raphinha, en el minuto 88, ponía el 2-3 en el marcador con un tiro cruzado pero cuando los azulgranas iban a meterse en la final del sábado 31, apareció Acerbi para marcar su primer gol en la Champions y que mandaba la eliminatoria a la prórroga, donde Frattesi marcaba el gol definitivo.

El Barcelona cayó eliminado pero el partido que hizo fue espectacular, aunque le condenó la fragilidad defensiva. Sommer fue el gran héroe del partido, con varias intervenciones ante Lamine Yamal que salvaron a su equipo. El joven jugador del Barcelona volvió a tener grandes oportunidades, incluido un tiro al palo con 2-3 a favor, pero se fue sin poder marcar gol.

paco gonzález y la eliminación del barcelona

"El Barça ya había recuperado antes de este partido o de esta eliminatoria el respeto europeo y el prestigio europeo. Pero hemos asistido a una final histórica, o sea, una salvajada de 3-3 y 3-4. Para no pecar de chobinistas y ver los números: tiros a puerta 7-11, tiros fuera 3-10, posesión 30-70, llegadas a área 19-28. Solo ha ganado en faltas el Inter, 14-10; córners 5-7. Ahora no hay ningún consuelo, claro, cuando tienes la final tan cerca, pues Lamine, Pedri…. lo que dijimos al principio, esta generación que seguro que va a ganar la Copa de Europa, ahora estarán diciendo ya, sí, pero hemos perdido y no van a tener consuelo".