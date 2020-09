La carrera por acabar con la covid-19 continúa con hasta nueve proyectos de vacuna en Fase 3

La carrera por conseguir una vacuna contra la covid-19 ha arrancado. La falta de medicamentos para tratar esta pandemia caracterizada por su expansión, celeridad y rápida transmisión ha hecho que las farmacéuticas estén en los últimos meses intentando alcanzar una vacuna efectiva.

En estos momento en todo el mundo hay más de 900.000 personas fallecidas, y 27.5 millones declarados en todo el mundo según detalla la Universidad Johns Hopkins. En total hay 160 empresas en marcha en esta carrera a contrarreloj, pero la OMS solo ha reconocido 145 como candidatos reales a una vacuna que se encuentran ya en una fase preclínica. 34 de ellos se encuentran en la fase clínica con pruebas en humanos pero solo nueve están en la fase 3, la fase que está más avanzada.

Paralizado el proyecto de Oxford

Europa tenía su propia vacuna en marcha a través de la farmacéutica AstraZeneca, de la que España se había comprado tres millones de dosis en caso de que se demostrase su efectividad. Pero el proceso, que se había acelerado en las últimas semanas, se ha detenido por los efectos secundarios que uno de los voluntarios ha sufrido.

Los expertos afirman que este tipo de cosas son habituales cuando se trata de una vacuna que va a inyectarse en el Ser humano, pero diversos Ejecutivos europeos se habían mostrado optimistas con los progresos que había tenido y estaban anunciando a bombo y platillo que para finales de año esperaban estar vacunando a los pacientes de mayor riesgo. Es lo que ha ocurrido en España. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció en rueda de prensa que "a partir de diciembre estarían en condiciones de suministrar las primeras dosis".

Las otras vacunas contra la covid-19

Más allá de la vacuna de Oxford, hay otras ocho que están en la misma fase y que parecen poder dar resultados. La más avanzada es sin duda la vacuna rusa, Sputnik V. El presidente ruso, Vladimir Putin, hace meses que lleva anunciado su efectividad y es que la más esperanzas, junto a la de Oxford, ofrece.

De hecho, el Gobierno ruso ya ha autorizado su administración pero diversos organismos como la OMS han advertido que aún debe superar trámites de preclasificación y revisión. La farmacéutica encargada de su desarrollo es la empresa Gamaleya Research Institute y en las últimas semanas la revista médica inglesa The Lancent ha avalado su efectividad, ya que según los primeros datos se ha demostrado que genera anticuerpos en el Ser humano.

Otra de las que más avanzadas está es la vacuna estadounidense de Moderna. En estos momentos están realizando ensayos preclínicos con 30.000 voluntarios y su método de desarrollo se basa en el ARN mensajero combinado con el código genético del virus.

La otra empresa estadounidense Jaanssen Pharmaceutical se ha desmarcado y ha fijado 2021 como fecha para comercializar la vacuna al mercado. Otras empresas como BioNTech, Fosun Pharma y Pfizer están llevando un proyecto entre Estados Unidos y Alemania en la que en estos momentos se sabe que la vacuna es segura y que origina respuesta en inmune contra la covid-19.

En China, la farmacéutica Sinovac ha explicado que el 90% sus propios empleados y sus familias han sido los primeros en administrarse la vacuna que están realizando de forma voluntaria. En el mismo país asiático hay otras dos vacunas en desarrollo. Una es la que está llevando a cabo el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan y el de CanSino Biologics y el Instituto de Biotecnología de Pekín. Esta última parece ser la más avanzada del gigante asiático, después de que el 9 de agosto anunciase que se realizará también un ensayo en Arabia Saudí.

Los expertos advierten

En las últimas semanas el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que el Ejecutivo español prevé que para otoño esperan estar vacunando a las primeras poblaciones de riesgo. Sin embargo, varios científicos han advertido de que los procesos en esta materia son lentos y que ya se están acortando los plazos que en principio debería tener una vacuna construida en circunstancias normales.

David López Acuña, un ex directivo español de la OMS, advirtió hace unas semanas en 'El Cascabel' que no se vacunaría con las primeras dosis que están saliendo: "No me pondría todavía ninguna vacuna, ni la rusa ni la china".

Otros expertos han fijado a comienzos de 2021 el momento en el que se va a poder realmente confirmar que la vacuna es totalmente segura y hasta entonces han reiterado a los Ejecutivos que deben ser cautos a la hora de hacer este tipo de anuncios.