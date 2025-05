Eric García carga contra el arbitraje tras la eliminación del Barcelona: "Todos sabemos qué pasó con este árbitro la última vez que vinimos aquí"

Publicado el 07 may 2025, 00:09 - Actualizado 07 may 2025, 00:26

La primera reflexión que salió en boca de un jugador del Barça tras la eliminación del equipo culé en San Siro en la Liga de Campeones frente al Inter de Milan fue por parte de Eric García.

El defensa azulgrana fue claro en Movistar al señalar al árbitro Marciniak al término del partido: "Creo que el fútbol ha sido muy cruel con nosotros. Y después, no sé qué le pasa a este estadio, pero he venido tres veces. Y las tres veces por A o por B… Y por cosas ajenas no nos ha salido de cara", comentó, a lo que Ricardo Sierra le repreguntó: "¿A qué te refieres con cosas ajenas?"

"Al final, todos sabemos qué pasó con este árbitro la última vez que vinimos aquí. No estoy poniendo excusas al árbitro porque creo que al final nos han metido seis goles en la eliminatoria, nosotros hemos metido seis", reflexionó antes de mandar un mensaje claro para quienes no han creído en este Barça: "Tenemos que estar orgullosos de la afición y de los jugadores. Era un año en que nadie confiaba en nosotros. Muchos decían que era un año de transición, mucha gente joven. Y mira lo que hemos creado".

LAS JUGADAS DE LA POLÉMICA, POR PEDRO MARTÍN

Tras escuchar a Eric García en El Partidazo de COPE, el analista arbitral Pedro Martín aclaró qué jugadas pudieron enfadar a los jugadores del Barcelona frente al Inter.

Para Pedro Martín, pudo enfadar al barcelonismo el penalti que le han pitado en contra del Barça por una zancadilla de Cubarsí a Lautaro, "un fastidio para Cubarsí porque le pitan el penalti cuando ya él arrastra y saca la pelota perfectamente, pero es cierto que antes toca al jugador".

Captura de pantalla Momento del penalti de Cubarsí a Lautaro

Además, señaló "la jugada en el penalti a Lamine que luego señalan fuera. Es cierto que hay dos faltas: una, fuera del área y la otra, dentro. La segunda es la del penalti, que es la más grave. La primera falta es fuera, pero luego la zancadilla definitiva es dentro. Si el árbitro lo ha pitado, yo no lo habría despitado".

Por último, destacó otra acción "que favorece al Barça, porque justamente en la primera parte de la prórroga, en la última jugada se quedaba un jugador del Inter solo y otro compañero por la derecha para pasarle la pelota, y ha pitado al final de la primera parte de la prórroga".

En conclusión para Pedro Martín, "ha habido errores del árbitro pero tampoco para hablar mucho".