Herrera: "Sánchez va a poder despilfarrar billetes a su antojo porque se lo ha permitido Vox"

Señoras, señores. Me alegro, buenos días.

Esta primavera adelantada va a desaparecer dentro de poco porque llegan borrachas y vuelve la temperatura propio de enero. Ahora llega una borrasca que se llama Justin, y Justin trae lluvias y fuertes rachas de viento durante el fin de semana. Nos van a devolver a una situación propia de enero, pero gracias a este adelanto primaveral.

¿Alguna buena noticia? Pues tengo que echar mano, según cómo lo mires y siendo optimista, podemos decir que la media de casos en España por cada 100.000 habitantes ha bajado de 900 a 889. Tampoco es que se haya estirado mucho. Es como cuando usted empieza a empujar un coche. Al principio tiene que hacer mucho esfuerzo, empieza a moverse y luego ayuda la inercia. Vamos a ver si esto despierta la inercia de la bajada de contagios porque a la larga eso supone falta de colapso en los hospitales.

No es la situación tan dramática como en Portugal, un país que la primera y la segunda ola casi no la notó, ahora mismo está con los servicios colapsados, la genta atendida en las UVI como si fueran camas hospitalarias, la frontera cerrada...

Ayer 515 muertos. Son unos pocos más que el día anterior y veremos si esa cifra también va amortigüandose en función de cómo sean tratados y cómo respondan los organismos. ¿Esto se arregla o es una tragicomedia? Las autonomías empiezan a tener las neveras vacías. Porque las vacunas están llegando como en los tiempos del estraperlo. Poco y caro de encontrar. Ahora, Bruselas le ha dicho con Astrazeneca que o da lo que se espera de ella o se lo requisa. Y Pfizer con sus problemas de producción que en todos los países enciende las alarmas menos en España, que sale la nueva ministra de Sanidad y dice que la semana que viene llegan las 400.000 dosis. Más de lo que se calcula que van a poder acaparar en todo el mes los alemanes. Ya lo veremos. Si es así... ¡qué felicidad!

Hace tiempo que les vengo diciendo, y ustedes me lo dicen a mí, que la política va por un lado y la realidad va por otra. Ustedes pierden el trabajo, algunos pierden la salud, tienen estrecheces para llegar a final de mes... Y mientras, Salvador Illa, el capitán del Costa Concordia de la Sanidad del Gobierno, se dedica a recomendarle a la sucesora que disfrute del viaje. A ustedes no les dejan abrir su pequeño comercio y no pueden hacer planes para sobrevivir. Pero les van a dejar votar en Cataluña, incluso contagiados y enfermos. Horario como si fueran los leprosos, de 19 a 20. Para que todo el mundo les vea y puedan decir: 'Mira, fulanito tiene el bicho'. Y los de la mesa electoral con EPI etc...

Ese antagonismo entre lo que ustedes padecen y ellos hacen con su dinero se vio ayer con dos estudios que lo dicen todo. El de ustedes fue la EPA y el de ellos fue el CIS. Hay 1.200.000 hogares sin nadie trabajando, el paro juvenil es el más alto de Europa, la pobreza severa va a afectar a cinco millones de personas... Pero 'Sanchinflas' roza el 30% del voto y saca diez puntos al PP. Eso lo dice Tezanos. No se sabe si Tezanos hace el EGM o el EGM hace el CIS de Tezanos. Pero bueno, 30 puntos. Y ahora le han aprobado un decreto para gestionar los fondos europeos, que es como darle una escopeta o un mono. Él solito va a decidir cómo se gastan 150.000 millones de euros.

HERRERA: "A LO TONTO, VOX LLEVA AYUDANDO A SÁNCHEZ DESDE SU FUNDACIÓN"

El señor que ha hundido la economía española como en ningún país del mundo va a poder comportarse como el tío Gilito y va a despilfarrar billetes a su antojo. Se lo ha permitido Vox, que así a lo tonto lleva ayudando a Sánchez desde su fundación de una manera muy curiosa. Dividiendo el voto de la derecha y cohesionando a la izquierda y todo lo que le cuelga: ERC, Bildu...

Les llaman la ultraderecha. Nunca se refieren al nombre de Vox por su nombre. La ultraderecha, el fascismo, la extrema extrema extrema derecha... ¡Pues qué bien le va la extremaderecha porque justifican todas sus tropelías! Les basta decir que no les queda otra para frenar al fascismo y esas cosas que se inventan.

Pero mientras todos hacen fila, en la ventilla de chorreo de dinero europeo - que están los lobbys por Madrid desatados - ustedes hacen colas del hambre, en el hospital, en el Inem... y las harían para ponerse la vacuna. Pero no hay. Estaban todos tan ocupados en pegarse dos meses de vacaciones, que no se han dado cuenta de que se las estaban robando en sus narices.

Fíjense ustedes ayer qué inesperado era que Vox y Bildu, junto con Podemos y PSOE, sacaran adelante este decreto. Vamos a ver cómo justifica esto Vox ante su electorado porque tiene unas elecciones en Cataluña y veremos si paga o no paga precio por ello. Porque Vox llamaba a este Gobierno 'ilegítimo y criminal'. Eso significa que los fondos europeos los puede usar el Gobierno a discreción. Y están eufóricos. Antes era reclientelar y ahora es el interés general. Pero toda la pasta es para Moncloa. Gracias a lo que ellos llaman la ultraderecha, y a los que atribuyen que pueda gobernar el PP en Madrid o Andalucía.

Ese dinero permite a Sánchez manejar fondos sin consenso, el riego por manteo.Que es una invitación al desperdicio. Tantos millones en manos de Sánchez es un desperdicio. Y como dice Manuel Marín en ABC, al final los extremeños se tocan. Mucha imaginación va a tener que usar Vox para vender este asunto.

"LAS ELECCIONES DEL 14-F SON UNA INSENSATEZ"

¿Y de las elecciones catalanas qué le digo? La Generalitat desafío al TS poniendo a los presos en la calle con el tercer grado. ¿Y saben ustedes por qué? Además de para hacer mítines y que la Fiscalía se tenga que retratar - que recurrirá pero no servirá de nada por cuestión de plazos - y también Illa, porque eso hace que Illa. ¿Está a favor o no de que los presos obtengan el tercer grado?

En esta campaña inaudita, inusitada... en lo que todo es un contrasentido, un despropósito, un desatino, una insensatez votar el 14-F. Los contaminados de 19 a 20, los de la mesa con las EPI, con mítines que pueden ustedes ir pero no vayan... Es una clase política deleznable. Hay honrosas excepciones felizmente en Cataluña. Pero los demás toman como rehenes a los ciudadanos y les obliga a participar en una danza electoral arriesgadísima. Y todo por estrategias electorales, no por el interés general.