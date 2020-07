Herrera: "Sánchez ha insultado a los fallecidos por el Covid-19 y a sus familias no acudiendo a la misa"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Hoy es 7 de julio. A Pamplona hay que ir siempre, 7 de julio o 3 de marzo, pero hoy sería un día de otro color completamente diferente. Ahora estaríamos a punto de ver, de presenciar el encierro de los toros que esta tarde se lidiarían en el coso pamplonés, pero el Covid no lo ha permitido. Vivirán los pamploneses un Sanfermín pequeño, de interiores, de sociedades de grupos de amigos, de paseos, pero poco más. El año que viene promete ser venturoso y esplendoroso y ahí estaremos. Yo, desde luego, en mi balcón si mi a amigo Juan Mari me invita al Europa a echarle un vistazo a cómo va la carrera, a cómo van las cosas, a qué almuerzo preparamos, dónde comemos, dónde cenamos... Bueno, en fin, esas cosas que, ya saben ustedes, uno se sacrifica y las hace por las tradiciones.

Los toros llegan a la plaza de toros de Pamplona tras correr el encierro (EFE)

Y ojo con los rebrotes que, miren, hace dos semanas del fin del estado de alarma y los brotes del coronavirus detectado en España se multiplican. Los casos siguen siendo los de Lérida, el de Lugo y, además también, hay brotes en Málaga, en Albacete. Eso ha producido que el número de contagios haya crecido un 20% durante la última semana. Son casos la mayoría asintomáticos. Se detectan porque se hacen test. Por eso son tan importantes los tets para el control de la enfermedad. Y a falta de la realización masiva de este tipo de pruebas, que las descartó el Gobierno, dependemos de las que están haciendo las empresas entre población de riesgo, entre los contactos de personas afectadas y todo ello .

¿Es un grave problema para la salud pública estos brotes? Pues a lo mejor no es un grave problema, pero son un ejemplo desalentador de lo que puede pasar con la economía si se generalizan en el futuro. Ayer las cancelaciones en las comarcas de A Mariña de Lugo fueron masivas. Y algunos países de europa han empezado también a reconsidar la apertura de la frontera Schengen.

Ayer cuando le preguntaron a Sánchez por estos rebrotes,a él le faltó decir el clásico, oiga, " mí que me registren. Esto es cosa de las comunidades autónomas". También Fernando Simón cuando se le preguntó por la cifra total de víctimas se quitó de en medio. Fíjense, a este que le gusta estar en todas las salsas. "Oiga, las cifras en residencias no es responsabilidad mía". Y aquí está pasando lo que ya sabíamos que iba a pasar. Una vez que ha finalizado el estado de alarma, el Gobierno está traspasando a las comunidades autónomas cualquier responsabilidad por lo que pueda pasar a partir de ahora, con lo cual, oiga, miren, todo llamamiento a la prudencia es poco. Depende de cada uno de nosotros las medidas de higiene, de prevención, que los brotes que se puedan producir, en fin, no constituyan una amenaza seria ni para la salud ni para la economía.

Además, ayer conocimos otra cosa del estudio de prevalencia, que es que el 14% de infectados ha perdido los anticuerpos en poco tiempo, es decir, que no en todos los casos el haber pasado el Covid, el haber desarrollado anticuerpos por contacto con el virus puede ser un bloqueo seguro para de nuevo caer en todo ello, en fin...

Ayer funeral por las víctimas en la Catedra de La Almudena de Madrid. Nada, absolutamente nada explica la ausencia del presidente del Gobierno. Y hay un clamor.. El mismo sujeto que en esos "aló presidente" de cada fin de semana pues castigaba una vez y otra con la llamada a la unidad, etcétera, etcétera, se ha quitado de en medio del primer homenaje a las víctimas de la pandemia porque es alérgico a un acto religisoso, porque es alérgico a asumir la realidad de las víctimas. Pero Sánchez ha insultado a una larga lista que ya acumula contra los fallecidos por el Covid-19 y a las familias. Y, miren, eso va mucho más allá de componendas táctica, incluso más allá de su obligación como presidente del Gobiero. Oiga, Aznar asistió a los funarales de los atentados del 11M aunque allí tuviera que escuchar recriminaciones muy duras, Rodríguez Zapatero nunca huyó de los abucheos que recibía en los actos públicos, Rajoy se plantó con el Rey en Barcelona en una manifestación de repulsa contra los atentados de las Ramblas que, en realidad, parecían una encerrona independentista de una serie de tipos que mejor olvidar.

Que un presidente del Gobierno, le guste o no le guste, tiene que estar con las víctimas, que es lo mínimo que se espera de él. Pero no estuvo ayer en La Almudena, como no estuvo nunca en un hospital, en una morgue, siempre lejos de las personas, de los vivos y de los muertos.

¿Qué es lo que quiso hacer ayer el Gobierno? Rebajar la relevancia del funeral. Y TVE allí estaba obediente para no retransmitir. O sea, hemos visto en directo la reproducción de la salida del féretro de Franco del Valle de los Caídos. Vamos, eso ni Samuel Bronston monta esa superproducción, hemos visto los funerales de este hombre, de George Floyd, al que ahogó un policía con la rodilla en su cuello, un señor asesinado hace un mes en Minneapolis, pero TVE no tuvo a bien ofrecer la retransmisión del duelo por las víctimas.

¿Era un funeral de Estado? No, pero estaba el jefe del Estado y el presidente del Gobierno debía estar porque para eso le hemos puesto un Falcon, no para que vaya a conciertos con sus amiguitos o con su familia. Le hemos puesto un Falcon para que salga a las 4 de la tarde de Lisbboa, que no está en Nueva Zelanda, y llegue perfectamente a tiempo en una tarde que no tenía que hacer nada. Ya sabemos que cuantas menos cosas haga, menos cosas estropea. Ya sabemos que va a haber un acto oficial de homenaje la próxima semana, pero eso no le exime de que esté en el lugar en el que tenía que estar.

Y ayer, además, desde Portugal, Pedro Sánchez evitó desautorizar las críticas, los señalamientos de su vicepresidente a los medios de comunicación. Esto no es nuevo. También dio la callada por respuesta a los ataques de Iglesias contra los jueces, les acusó de no ser imparciales, contra la Corona. También calló como una puerta. Y, además, calla como si esto no fuera con él. Pero, además, se pone estupendo. Dice que él nunca se ha comportado así. Él disfruta haciendo el papel de responsable, de adulto en esa curiosoa pareja que forma con Iglesias. Cuantas más barbaridades dice Iglesias, pues, hombre, más sensato parece Sánchez o más centrista.

Y todo eso Iglesias y sus secuaces, claro, convierten a Sánchez y a Calviño en un prodigio de mesura, de contención, y a él le conviene ser el chico bueno del tándem, pero la realidad es que los silencios de Sánchez son tan culpables como los exabruptos de Iglesias porque es Sánchez quien preside el Gobierno, quien ha nombrado ministros absolutamente prescindibles, quien calla, y callando otroga ante los ataques de Iglesias a los medios.

Hoy, fíjense, publica El Mundo como una empresa consultora política ha presumido de haber creado la narrativa de cloacas del Estado en la que Podemos basó toda la campaña electoral. La empresa es Neurona, vinculada a Evo Morales y a Maduro y fue contratada por Podemos después del robo del móvil de Dina Bousselham si es que fue un robo, que también eso póngalo... en fin, y presume en su porfolio de haber realizado esa campaña de marketing electoral. Miren, hoy vuelve a haber reunión del Consejo de Ministros. ¿Volverá a suspender el Gobierno la rueda de prensa posterior como hizo la semana pasada? Se admiten apuestas.