Un exjugador del Valladolid de baloncesto denuncia una agresión física a un compañero por parte de un ex miembro del club: "El club lo ocultó"

El deporte en Valladolid no está en su mejor momento. Tanto en fútbol como en baloncesto, los dos equipos de la ciudad cayeron de categoría. Pero, ahora, todo ha saltado por los aires en la sección de baloncesto después de las palabras que ha puesto Amanze Egekeze, exjugador del equipo, en su cuenta de X tras la despedida del club a Pepe Catalina, director deportivo.

En un post, en el antiguo Twitter, el UEMC RV Baloncesto se despedía de Catalina: "Un adiós sentido, emocionante y de un valor humano incalculable".

Tras esto el jugador aseguró en su cuenta de X que ha estado "en silencio durante casi 7 meses y lo iba a hacer por respeto al club. Nunca he sentido la necesidad de defenderme públicamente de nada en mi carrera. Pero como este tipo sigue mintiendo sobre mí públicamente, diré algunas verdades sobre él públicamente…"

"Voy a abordar los comentarios de Pepe Catalina, que coinciden con algunas de las informaciones falsas que he visto circulando sobre mi situación esta temporada. Aclararé cualquier confusión de una vez por todas. NO llegué al Valladolid con una lesión preexistente", continuó diciendo.

"Pepe Catalina me obligó a jugar durante mi lesión con recursos limitados de rehabilitación para mejorar mi salud. Me presionaron para volver a jugar prematuramente después de que el médico del equipo me diera el alta", afirmó

Pero esto no es todo porque también "presionó a nuestros entrenadores y preparadores físicos para que participara en entrenamientos y partidos cuando era evidente para todos que no podía moverme. Algunos días apenas podía caminar. Era humillante vestirme para los partidos cada noche sabiendo que era una sombra de mí mismo. Quería avergonzarme".

"Hice lo que pude con una pierna durante más de un mes porque nuestro equipo estaba pasando por un mal momento. Arriesgué mi salud y mi carrera a un mayor daño solo para estar disponible para mis compañeros en un momento difícil. De donde vengo, ese tipo de esfuerzos suelen ser apreciados, pero supongo que no es así. Lección aprendida", continuó diciendo.

una agresión a un jugador

"Pepe Catalina, furioso, agredió físicamente a uno de nuestros jóvenes jugadores tras una derrota en casa contra el Burgos, y el club lo ocultó. No hubo sanción alguna. Estos arrebatos emocionales eran habituales para él, y hay innumerables otros incidentes ocurridos durante este año", relató.

Por otro lado destaca su estancia en Valladolid como "una de las situaciones más tóxicas y poco profesionales en las que he estado. Nunca me han faltado al respeto ni me han tratado peor en ningún club en mis siete años de carrera. Y es una pena, porque hay mucha gente realmente amable y trabajadora allí".

"Tengo mucho más que decir… pero por el bien de "mantener la profesionalidad", lo dejo ahí. Agradecido a mis entrenadores y compañeros, que sabían por lo que estaba pasando y me apoyaron en todo momento. Y a la afición, que también me comprendió y apoyó", finalizó en su cuenta personal de X.