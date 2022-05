Herrera: “El Rey Juan Carlos y Felipe VI salieron de su encuentro en Zarzuela mejor de lo que entraron"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya es martes 24 de mayo del 2022. Cambio ligeramente el tiempo, un poquito más inestable por el norte de la de la Península pero, bueno, las temperaturas más o menos como las conocimos ayer.





EL REY JUAN CARLOS I DE VUELTA A ABU DABI TRAS SU ENCUENTRO CON FELIPE VI





Bueno, ya se fue la visita, ya está tranquilo el visitante y el visitado. Ayer el Rey Juan Carlos estuvo en La Zarzuela, en La Zarzuela durante 11 horas, oiga 11 horas dan para mucho ¿eh?. 11 horas dan para hablar de todo, y se supone que han tenido tiempo el anterior jefe del Estado y el actual, el anterior jefe de la Casa Real y actual, el Rey el Rey de hablar de todo lo que tenían que hablar. ¿Sabemos algo de lo que hablaron? Todo son elucubraciones, seguramente cada uno de los implicados ha conseguido parte de lo que quería y seguramente cada uno de los implicados se ha quedado con algún pequeño mal sabor de boca. Pero si algún resumen se puede hacer de una reunión de cuyos detalles no conocemos, la Casa del Rey no quiere filtrar ni siquiera una fotografía, ya veremos si con el tiempo la vemos o con el tiempo conocemos algunos detalles más. Pero si hubiéramos, tuviéramos que resumir de alguna manera gráfica ese encuentro, podemos decir seguramente que salieron mejor de lo que entraron; porque en 11 horas, hombre, hay tiempo para catarsis, para una ducha, un cambio de ropa, una comida con familia, un ver cuestiones particulares y un pactar cuestiones futuras.

En fin, Juan Carlos seguramente es el menor problema de los españoles ahora mismo, por mucho que el Gobierno se esfuerce en considerar que se trata de un grave problema de conciencia pública, es el menor de los problemas de los españoles. Y entre el padre y el hijo, el Rey y el Rey, el Jefe y el Jefe tienen que entenderse, llegar a acuerdos que seguramente sea lo que llegaron ayer.

Les digo, elucubraciones todas las que ustedes quieran. Realmente ha de analizarse ese encuentro por lo que pasó y no por lo que algunos dicen que pasó. Lo que pasó se resume en lo que está confirmado oficialmente por escrito, terminaron con 2 años de distancia, comieron y la Casa Real recordó que Juan Carlos ha elegido, de momento, vivir en Abu Dabi, que si decide volver a España vivirá en una estancia privada y llevará una vida tranquila como se merece. El Rey Juan Carlos va a seguir viviendo en Abu Dabi, desde luego mientras exista este Gobierno que ayer volvió a dar un nuevo recital de hostilidad recalcitrante, volvieron a demostrar que son odiadores profesionales, auténticos odiadores profesionales, y además en la que medio Gobierno se une a la otra mitad del gobierno, pero no la mitad mala a la menos mala, no, no la menos mala a la mala. Están en una maniobra permanente de desgaste como si solamente hubiera ese problema en España y el mantra, y el lema, es 'debe dar explicaciones y pedir perdón', fíjense quiénes lo dicen.

EXPLICACIONES Y PERDÓN: EL MANTRA DE MONCLOA





Y ese es el mantra que Moncloa ha fabricado para que todos estos papagayos lo repitan donde vayan, desde una tertulia hasta una comparecencia pública, hasta cuando aparezca un ministro, ayer dos. Ese par es Marlaska e Isabel Rodríguez. Dos papagayos, hay que repetir exactamente esa consigna, esa consigna de desgaste permanente, cansina, de odiadores profesionales, ofensiva de latiguillos. Y fíjense ustedes quién pide explicaciones, quien no las da. ¿Ha dado explicaciones este Gobierno?, ¿ha pedido explicaciones a alguien este gobierno?, ¿ha pedido explicaciones a sus socios, a los que justifican los asesinatos que los etarras cometieron durante tantos años en España, a los que han querido dar un golpe contra la democracia, les ha pedido explicaciones siquiera después de indultarles cuando estos están diciendo que van a seguir delinquiendo? No. A vosotros odiadores profesionales bien os ha parecido que esa calaña no pida perdón pues por asesinato, por ejemplo; ¿cuándo habéis exigido a los separatistas catalanes que pidan perdón por el tremendo desasosiego que provocaron en la sociedad con su golpe de Estado?. Y ahora os ponéis dignos para exigirle a Juan Carlos que pida perdón, no tenéis vergüenza, no la habéis conocido nunca. Y miren, no tengan ustedes ninguna duda que esta sobreactuación sigue siendo una maniobra permanente de despiste, de despiste de las cosas que realmente pasan en España.









LA ECONOMÍA ESPAÑOLA





Bueno y que ayer, oiga, dejó clara la Comisión Europea cuando advierte que en España no puede haber más gasto público que crecimiento porque la economía española, y eso es lo que hay que recordarle a este gobierno, quedó fotografiada cuando Bruselas le dice que no se meten en cómo lo hacen, pero que a pesar de que haya un año de relajamiento fiscal no puede haber más gasto público que crecimiento y lo primero que hace este gobierno es anunciar, de momento, una oferta de empleo de 30.000 empleos públicos.

Un país con una deuda pública del 140%, un déficit estructural del 6%, una inflación media prevista en torno al 7 %, una productividad en descenso durante 23 meses, el doble de tasa de paro de la Unión Europea… ya veremos el gasto en pensiones disparado a cuántos miles de millones mensuales que supone ya el 12% del PIB, un consumo interno que se desploma por la inflación, una reforma laboral que da ya síntomas de ineficacia y un empleo que solamente aumenta si es público… Oiga, hay razones para estar más que preocupado, seriamente preocupados ,y mientras tanto estos con maniobras, ya les digo de hostilidad recalcitrante.













LA ARTIMAÑA CONTRA MACARENA OLONA Y SU EMPADRONAMIENTO





O con ideas geniales como la de, por ejemplo, a Macarena Olona denunciar que su empadronamiento en Salobreña era irregular y hacérselo hacer a la misma alcaldesa que dijo que todo estaba perfectamente bien. Bueno, pues la alcaldesa se ha ganado, entre otras cosas, que ahora mismo se la denuncie por prevaricación porque la Junta Electoral ha dicho que todo está en regla, y esto ha sido una maniobra patosa o una alimentación de lo que ellos consideran el monstruo. Maniobra patosa, a ver si no la quitamos del medio; alimentación, eso ya es más enrevesado pero bueno vamos a ver cómo podemos darle más votos a Vox y menos al PP denunciando a Macarena Olona. Lo primero, lo de la maniobra patosa es de tontos; lo segundo, es de pasarse de listos. Pero los dos casos, los dos casos, del Partido Socialista indican que efectivamente por los bajos fondos de sus previsiones circula el pánico. Cada uno se encuentra seguramente, antes o después, con lo que se merece





