El Gobierno admitió hace cinco días que no tenía respuestas sobre el plan de desescalada

El Consejo de Ministros aprobará mañana su plan de desescalada, plan del que solo se conoce una medida: que si las cosas siguen evolucionando favorablemente, los españoles podrán salir a partir del 2 de mayo a practicar deporte. Pero lo cierto es que, hace solo cinco días, el Ejecutivo admitía ante la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias que no tenía respuestas para muchas de esas cuestiones que se les hacen.

COPE ha tenido acceso a parte de las explicaciones que dieron a los miembros de la FEMP el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera. En ellas, Ribera aseguraba literalmente: “Estas preguntas que decíais de broma me las hacen también, a veces, mis hijas adolescentes. ¿Vamos a poder ir a la playa, no vamos a poder ir, cómo va a ser? A lo mejor no somos capaces de contestar a esas preguntas hoy, pero, según se vaya acercando el tiempo, tenemos que ser capaces de contestar a esas preguntas. Por lo tanto, hay que ir pensando en cuáles son esas preguntas que nos llegan a hacer”.

En el PP concluyen, por ello, que el Gobierno no tiene realmente un plan, y que el martes el Consejo de Ministros, hará lo de siempre: improvisar. Prueba de ello, es que Sánchez ha eludido dar detalles tanto a los grupos parlamentarios, que se han vuelto a enterar por la televisión de lo que pretendía el Ejecutivo; como a los presidentes autonómicos, que ayer mostraban su malestar por esta opacidad.

Pablo Casado ya ha advertido que su paciencia está al límite... y es que, dicen los populares, llueve sobre mojado, y Sánchez vuelve a anteponer la propaganda a la gestión.