Herrera: “¿Por qué no dimite ‘Gracita Bolaños’, responsable de la seguridad de las comunicaciones de Moncloa?"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Luego ya ven, ya es miércoles 4 de mayo del 2022 y evidentemente esto es un cuento de espías, es un cuento de espías de ‘Anacletos’ que vamos conociendo a medida que pasan las horas con una absoluta perplejidad. Una perplejidad que nos lleva a la conclusión de que con este Gobierno no queda nada en pie, absolutamente nada en pie.

Miren, al Gobierno le ha salvado la cara el fascismo internacional, es decir, Ciudadanos, Vox y el Partido Popular haciendo que toda la escoria que acompaña al Partido Socialista y a Pedro Sánchez no le obligue a comparecer en una comisión especial. Sí comparece hoy la ministra de DefensaMargarita Roblesante la Comisión de Defensa, pero para dar explicaciones por escuchas a determinados dirigentes del independentismo. Y mañana a la directora, todavía directora del CNI,Paz Esteban que va a ofrecer detalle ante esa Comisión de Secretos Oficiales donde, para vergüenza de Meritxell Batet, se sienta toda la purria política del país, todas las tendencias del golpismo catalán: Esquerra, Junts y la CUP y los herederos políticos de la ETA. Porque así de bajo hemos caído gracias a Sánchez y a la subalterna que ha puesto en la presidencia del Congreso de los Diputados.

La comparecencia de la ministra y de la directora del CNI es la consecuencia en un inicio del caso de las escuchas denunciadas por el independentismo, pero luego se añadió ese escándalo el del hackeo del teléfono del presidente del Gobierno hace un año, hace un año. ¿Qué hacía Sánchez hace un año? Hace un año Sánchez estaba toreando como podía la entrada desde Marruecos de inmigrantes en Ceuta, ¿se acuerdan, no? incluso fue al mismo Ceuta a apoyar los ceutíes y al que se encontrara por el camino. Bueno, en este momento estaban hackeando el teléfono de Sánchez. Acuérdense de lo que decía entonces. Pues te estaba hackeando el teléfono, jejeje, vaya por Dios.

Bueno, las comparecencias, ya les digo van a hablar de la tormenta perfecta. A las dos, a la ministra y a la directora del CNI les huele la cabeza a pólvora, aunque de momento a la funcionaria más que la política. Paz Esteban quedó ayer a los pies de los caballos cuando la portavoz del Gobierno evitó respaldarla en la rueda de prensa, dijo aquello de “en este momento”, bla, bla, bla, bla.









¿QUIÉN DEBE DIMITIR: ESTEBAN O BOLAÑOS?





Bueno, ¿saben ustedes qué quiere decir eso? Paz Esteban va a ser cesada, hasta ya se anunciael nombre del sustituto que es Miguel Ángel Ballesteros, director del Departamento de Seguridad Nacional del gabinete del presidente del Gobierno. Ahora mismo, decíamos en la en la charla de las 7:30 que no dudamos de los méritos de este señor, yo desde luego no lo conozco. Pero salir del gabinete de Sánchez a dirigir el Centro Nacional de Inteligencia es como salir del Consejo de Ministros a dirigir la Fiscalía General del Estado. Así que veríamos si se confirma o no se confirma, esto vendría a bailar la tesis en virtud de la cual todo el escándalo que ha montado ‘Gracita Bolaños’ tenía como único objetivo decapitar a Paz Esteban para poner al CNI directamente a las órdenes de Moncloa. Ahora, si Paz Esteban tiene que dimitir ¿por qué no dimite antes ‘Gracita Bolaños’, que era el responsable de la seguridad de las comunicaciones de Moncloa cuando ocurrieron los hechos? Porque es Bolaños como secretario general de Presidencia del Gobierno el que debió trasladar las instrucciones que el CNI dio en junio del 2021 para detectar intrusiones de Pegasus en los teléfonos de Moncloa. ¿Las hubiera evitado?, pues no lo sé; pero hombre, las hubiera detectado hace un año.









Hoy varios medios recogen el contenido del manual que elaboró el CNI para detectar hackeos de Pegasus hace un año, unas instrucciones que o no se siguieron o se siguieron pero el Gobierno nos miente cuando dice que se acaba de enterar del hackeo. En fin, por ejemplo, si usted lee la prensa; en ‘El Debate’: “Se abona la tesis de las mentiras del Gobierno”, que por otra parte es una tradición ¿no?, al “informar de que el Ministerio de Defensa compré equipos de encriptado telefónico semanas después del hackeo de la ministra”.

Y, finalmente Sánchez también tendrá que comparecer por este escándalo. Ayer ya les digo, los votos de los partidos de oposición han conseguido salvar Gobierno de la Comisión de Investigación que le exigían sus socios. Pero Sánchez va a tener que comparecer ante la Cámara en una comparecencia para la que no hay fecha que el gobierno previsiblemente, tratará de acumular a otras comparecencias. Será a cara de perro, desde luego, y en esa comparecencia Sánchez, como hace habitualmente, replicará a las críticas de sus socios con insultos a la oposición. Ayer mismo, después de haber evitado la comisión de investigación, el PP recibió como respuesta del Gobierno una catarata de acusaciones de deslealtad. Estos son ya una caricatura de su propia ineptitud y de su propio sectarismo. Miren, yo no sé lo que va a durar la Legislatura, les aseguro que como responsable de un programa de radio diario a mí me conviene que dure mucho, van a dejar el país como un solar, pero fíjense qué bien me lo paso yo hablando de esas cosas que solo ocurren en España, con este Gobierno ridículo y torpe por cada lado que se le quiera mirar; y con ese tipo fatuo, engreído que es él, el que lo preside.

Pero es que cada día que pasa, la situación de España empeora, cada día que pasa la economía flojea más, cada día los chantajistas que apoyan a Sánchez le exigen cesiones más onerosas, cada día se deteriora el prestigio de una nueva institución, cada día nos alejamos más de los socios… Este Gobierno no tiene nada que ofrecerle ya los españoles, nada; propaganda. Que es lo único que le ha aparecido desde el principio y cada vez más torpe e ineficaz. Cuanto más tarde en irse más costosa va a ser la labor de recuperación de este país empezando por una convivencia normal.













UN AÑO DE LA VICTORIA DE DÍAZ AYUSO Y LA DEBACLE DE SÁNCHEZ





Miren, hoy se cumple un año de la victoria electoral de Isabel Díaz Ayuso, ¿se acuerdan? A partir de ese momento Sánchez empezó a perder el pie. Es cierto que la mayoría de este año el PP la ha pasado entretenida en una insólita crisis absurda, con el empeño en acabar con el liderazgo de Ayuso y otras cosas más; pero el cambio de liderazgo de los populares, la llegada de Alberto Núñez Feijóo ha dado una sacudida enorme al panorama político en toda España.

Hoy ‘El País’ confirma la recuperación del PP que habría ganado hasta 4 puntos, operarían en 2 escaños o en varios escaños al PSOE. Insisto, es una encuesta de ‘El País’, diario sanchista de la mañana. Pero este sondeo va en la misma línea que todos los anteriores. Feijóo conseguiría traer a las filas del PP un importante caudal de antiguo voto socialista, y al mismo tiempo frenar el crecimiento de Vox. Bueno, ya veremos cuando todo eso se puede poner en práctica, ya veremos cuánto dura este gobierno, cuanto más puede durar esa reunión de ineptos que se ven las caras todos los martes, ineptos con alguna excepción, ya saben ustedes, son rosas siempre.