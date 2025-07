El director deportivo del Movistar Team avisa de lo que se 'cocina' en el Tour por el favoritismo de Pogacar: "Va a salir algo potente"

"En mi época, Lance Armstrong era lo mejor del Tour de Francia pero Pogacar es el mejor de todo el año". Con esa frase, Pablo Lastras, director deportivo del Movistar Team le dejó claro a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE el coloso contra el que se enfrentan los demás ciclistas en cada una de las pruebas en las que participa el ciclista esloveno. "Todos los rivales se van a tener que reinventar. Va a ser un Tour agitado y bonito. Va a salir un Tour potente. He visto algunas etapas en coche y el recorrido es espectacular", anunció sobre la ronda francesa que comienza este sábado 5 de julio y que "ha sabido reinventarse".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Pogacar y Vingegaard, durante la etapa reina de la Dauphiné

Pogacar vuelve a estar en todas las quinielas. Y no solo por su talento. Juanma Castaño recordó que Armstrong "era un poco 'capullo'", y tenía una personalidad más particular. Sin embargo, Pogacar, para Lastras, es todo lo contrario: "Tiene mucha humanidad. Es capaz de perder tiempo saludando a un montón de aficionados cada día, haciéndose fotos, saludando a quien se lo pide... Entre mis corredores, nunca he oído un mal comentario sobre él. Es alguien que tiene todo el respeto del pelotón", apuntó.

En las quinielas, por detrás de Pogacar están Vingegaard o Roglic, entre otros, lo que hace que el Movistar Team, haciendo la comparación con el fútbol, sea más "como el Cholo Simeone que como Flick", aunque no se atrevió a asegurar que el equipo compita para "aguantar. Al final, montar un equipo bueno, es un poco como Guardiola consiguió la Champions o Luis Enrique con el PSG, para montar un bloque bueno necesitas tres o cuatro años, y estamos en ese proceso". Por eso, todavía es prudente para hablar de grandes victorias: "Estamos consiguiendo buenos corredores y esperamos que este año y sobre todo el que viene, demos alegrías".

Pero la competición manda, el Tour de Francia es la competición más importante: "Sin olvidarnos de que estamos en el Tour y tenemos a los mejores competidores del mundo. Así que, ¿por qué no? Vamos a pescar algo, ese es el objetivo", afirmó Lastra, esperanzado de poder dejar a Movistar en un buen lugar.

Alberto Arauz aseguró que Pablo Lastras firmaría a fuego un tercer puesto de un hombre del Movistar, dando por hecho que el top-3 puede estar más o menos definido: "A partir de ahí, puede pasar cualquier cosa y vamos a luchar por ello".