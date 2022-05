Sánchez explicará Pegasus al Congreso pero elude la comisión de investigación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deberá comparecer en el Congreso para dar cuenta del espionaje político mediante el sistema Pegasus, pero el PP se ha aliado con los socialistas para evitar que prosperara la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre este asunto.



Un día después de que el Gobierno informara de que Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sufrido un ataque en sus teléfonos móviles, prosiguen los trabajos para determinar si también fueron afectados los de otros miembros del Ejecutivo.



Pero el anuncio, que se suma al espionaje mediante el mismo sistema a dirigentes independentistas, ha provocado una sucesión de peticiones de aclaración y de asunción de responsabilidades.



El Gobierno, tal y como han señalado su portavoz, Isabel Rodríguez, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ve prioritario seguir con los trabajos de investigación antes de tomar decisiones.



De momento, según Rodríguez, tanto Robles como la directora del CNI, Paz Esteban, tienen el "total apoyo" de Sánchez, pero al plantearle si la responsable de los servicios secretos tendrá que acabar dimitiendo ha señalado que "cada momento tiene su afán" y no entra en "futuribles".



Cuando se determine qué ha ocurrido, ha añadido, será el momento de valorar "qué hay que mejorar, qué hay que cambiar", aunque ha resaltado la labor de las 3.000 personas que trabajan en el CNI en favor de la seguridad de todos.



Deja por tanto abierta esa puerta a la espera de la evolución de los acontecimientos, que incluye la comparecencia de Esteban ante la comisión de secretos oficiales del Congreso el próximo jueves.



Ante el Congreso deberá comparecer también el presidente del Gobierno en una fecha aún por determinar después de que los independentistas y nacionalistas catalanes y vascos se aliaran con el PP, Ciudadanos y Vox para exigir esa presencia de Sánchez. Sólo han votado en contra PSOE y Unidas Podemos.



Sin embargo, la formación morada se había sumado a la petición de crear una comisión de investigación en el Congreso que finalmente no ha prosperado gracias a que el PSOE ha contado en este caso con el respaldo del PP, Vox y Ciudadanos.



Frente a las críticas por ello a los socialistas del portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, y del resto de socios parlamentarios del Ejecutivo, el PP, por boca de su secretaria general, Cuca Gamarra, ha justificado sumar sus votos al PSOE por sentido de estado.



Un apoyo que ha dado pese a lamentar las críticas del Gobierno a las dudas expuestas la víspera por el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, al considerar que anunciar ahora el espionaje a Sánchez en medio de la polémica por el que sufrieron los dirigentes independentistas es "una casualidad no menor".



Tanto Isabel Rodríguez como Félix Bolaños han considerado que esas dudas demuestran que Feijóo carece de sentido de estado y que el PP se mantiene en la misma posición que en la etapa de Pablo Casado.



La portavoz del Gobierno ha defendido haber hecho público el espionaje a Sánchez (en concreto su móvil sufrió dos ataques el 19 y 31 de mayo de 2021) en aras de la transparencia y ha asegurado que se informará de si se detecta que otros ministros han sido espiados.



Bolaños no ha confirmado si, como apuntan algunas informaciones, también fue atacado en mayo de 2021 el móvil de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y se ha limitado a subrayar que no hay constancia oficial de ello.



Pero sí ha pedido prudencia y no hacer suposiciones sin base respecto a la autoría del ataque al plantearle si podría haber sido encargado por alguien del CNI sin autorización judicial o si estaría detrás Marruecos.



Desde el Gobierno se ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad respecto a la estabilidad de la legislatura, ya que Isabel Rodríguez ha asegurado que siguen con la intención de seguir trabajando hasta agotarla.



A quienes crean que se pueden adelantar los comicios y que ha empezado ya la campaña electoral les ha advertido de que "se les va a hacer larga".



El plan de culminar mandato se mantiene de acuerdo con esas palabras pese a que se han sucedido declaraciones de dirigentes de uno de sus socios de investidura, ERC, poniéndolo en riesgo.



En concreto, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, ha subrayado que el espionaje es "un escandalazo a nivel internacional" que "se puede cargar la legislatura y la democracia".



Por su parte, el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ha señalado que si el Gobierno de PSOE y Podemos practica "la misma política" que el PP en materia de espionaje, hay "muy pocos incentivos" para una nueva investidura de Sánchez.



Ante la sucesión de hechos, el Govern ha urgido a Sánchez a reunirse con el president, Pere Aragonès, esta misma semana, en la que el presidente del Gobierno viajará el viernes a Barcelona para clausurar las jornadas anuales del Cercle d'Economía.



Además, la Generalitat ha decidido personarse como acusación popular en todos los procedimientos judiciales relacionados con el caso de espionaje al independentismo, y el expresident Quim Torra ha anunciado una demanda contra Sánchez y contra el Ejecutivo.



También se ha conocido este martes que el Centro Criptológico Nacional, el mismo órgano que detectó el espionaje al presidente del Gobierno y a Robles, va a analizar los terminales de diputados y senadores para averiguar si han sido o no infectados.