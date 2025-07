Chus Mateo, en El Partidazo de COPE: "Florentino Pérez no me ha llamado"

El Real Madrid ha hecho oficial este jueves la destitución de Chus Mateo como entrenador de la sección de baloncesto, y poco después ha comunicado el fichaje de Sergio Scariolo como sustituto. Esta decisión llega una semana después de que los blancos se proclamaran campeones de Liga, tras derrotar 3-0 en la final al Valencia Basket. Juanma Castaño entrevistó en El Partidazo de COPE a Chus Mateo, que le contó cuándo se enteró que no seguiría: “El saberlo fue más tarde. Había escuchado que podía haber cambio de aires en la sección pero pensaba que podía mantenerme ganando. Quería la Liga, no por seguir, sino porque luchamos para ello y ojalá esto hubiera evitado la salida. No hay que darle muchas vueltas”.

Chus Mateo | Las entrevistas de Juanma Castaño Entrevistas de Juanma Castaño Escuchar

EFE Chus Mateo da instrucciones a sus jugadores en la final de la Liga ACB.

Juanma le reconoció que el comunicado que ha emitido despidiéndose es ejemplar: “Rencor, ¿por qué?. He disfrutado tres años buenísimos, hemos ganado seis títulos. Hemos ganado esta temporada 30 de los últimos 31 partidos, sin perder desde diciembre casi. Qué más se puede pedir. Me voy muy contento y con la cabeza muy alta por haber hecho un trabajo muy bueno”.

Sobre cuándo recibió la noticia de su destitución, dijo que “Hace dos o tres días. Juan Carlos Sánchez me lo comunicó. Asumir una situación que no era de mi agrado pero entender que alguien prefería cambiar la manera de hacer. Me hubiese gustado continuar, puede suponer cierta sorpresa por ganar la Liga y no seguir".

Chus Mateo reconoció que Florentino Pérez no le había dicho nada: "El presidente no me ha llamado, pero no sé si es normal. Le vi en al celebración de la Comunidad y el Ayuntamiento. Tampoco me ha mandado un mensaje”. Y sobre por qué no sigue, dio su versión de la razón que le ha llevado al Real Madrid a decidir su marcha: "Si miramos los números, los argumentos no serían coherentes porque de 12 títulos hemos ganado la mitad, con un récord de porcentaje de victorias histórico en la ACB. Pero entiendo que hay alguien que prefiere que sea una manera diferente de hacer las cosas; no soy yo el único cambio y hay que asumirlo. Lo que no depende de mi, hace mucho que me dejé de volver loco por ello”.

El Real Madrid también ha comunicado que Sergio Scariolo será el sustituto de Chus Mateo: “Nunca he tenido la tranquilidad de que hubiera paciencia, siempre ha habido una sombra encima de que alguien podía ocupar el banquillo del Real Madrid. Estos rumores de Scariolo salieron hace tiempo pero no me paré a mirar eso y pensé que ganando la Liga, estos rumores podían cambiar. Estuve seis años con Scariolo y me ha mandado un mensaje y se lo he devuelto".

Juanma Castaño le preguntó por su futuro y las opciones de ser seleccionador nacional: “Ahora, esperar un poco y descansar. Me gustaría parar un poco y disfrutar de la familia. Mi mujer hace tiempo que entendió que en esta profesión, esto puede pasar. A qué entrenador no le gustaría llevar a la selección española. Ojalá que un día pueda ser. Me gustaría seguir haciendo baloncesto y que la gente esté contenta con mi trabajo".