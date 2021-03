Herrera: "Populismo o democracia: es lo que se juega la Comunidad de Madrid en estas elecciones"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Son las 08:00 horas de un día que, seguramente, los cálculos de streaming y las audiencias y no hablo solo ya de este programa, sino de muchos otros siguen en un índice muy alto. ¿Por qué? Porque desde el miércoles pasado pasan muchas cosas en España desde que este programa levantó la liebre de lo que iba a ocurrir en la Comunidad de Murcia y seguramente usted tiene un nombre hoy en la cabeza del que espera que se hable hoy con profusión. Yo le digo que el nombre del que hay que empezar hablando no es el de Pablo Iglesias, el de AstraZeneca, que el Gobierno de España, las autoridades sanitarias, el Ministerio de Sanidad ha suspendido la vacunación con AstraZeneca de la que se llevan puestas casi un millón de dosis.

¿Y por qué? Pues porque en España también ha aparecido, como en otros países europeos, una persona con un trombo que la Agencia Española del Medicamento tiene dirimir si es motivado o no motivado por esa vacuna. Vamos a ver, ayer estaba vacunando y bajaba un médico diciéndole a los enfermeros "parar la vacuna, para la vacuna". Escuchen.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

¿Qué pasa? Que en Europa han vacunado a 17 millones de personas y hay 11 con un trombo, que no se ha demostrado que haya relación causa efecto, pero bueno, todas las precauciones son las precauciones. Se paraliza de momento la vacunación con AstraZeneca y continúa con las demás. Si estoy ya iba lento, con estas cosas, pues seguirán más lento.

Europa Press

LA SORPRESIVA SALIDA DE IGLESIAS

Y, efectivamente, el nombre de la política era a partir de las 12 del mediodía Pablo Iglesias porque si nos faltaba algo después de todas estas estas peripecias que vivíamos con la moción fallida de Murcia, que digo yo que saldrá adelante en el Ayuntamiento, no lo sé, con las consecuencias en Madrid, la convocatoria de elecciones, el sí del tribunal, y cuando parecía que después de la crisis de Ciudadanos más o menos todo quedaba a la espera de la campaña electoral, aparece Pablo Iglesias en un vídeo, en una alocución desde su despacho de vicepresidente, no desde el partido de Podemos, con una verbalización guerracivilista de la peor, con un lenguaje a desplegar en Madrid en la próxima campaña que, desde luego, causa cierto temor a decir que él deja el gobierno para ser candidato a la Asamblea de Madrid.

Y ustedes lo primero no se preguntará: Oiga, dejar un gobierno como vicepresidente y se supone que también el Congreso de los Diputados para irse a la Asamblea de Madrid, que está en su barrio de Vallecas, eso sí, ¿dónde está el gato encerrado? Pues claro que lo hay. Primero, está por ver que deje el Congreso, está por ver que el puesto de diputado en la Asamblea de Madrid tome el acta. Se presenta, pero eso no quiere decir que después vaya estar en la Asamblea de Madrid. Se quedará en el Congreso, renunciará al alta y seguirá haciendo oposición u otra cosa. Estos días había mucho silencio en torno a Pablo Iglesias y toda su gente.

En esta crisis murciana, en este acercamiento a Ciudadanos, en este aprovechamiento al partido de Inés Arrimadas no habían dicho ni pío, pero se las olían todas. Hay un cierto aroma a que las cosas empiezan no a descomponerse en el gobierno, que es de por si una pura descomposición, si no a encaminarse a unas elecciones más cerca que lejos, más pronto que tarde.

¿Convocarás elecciones?, le preguntó Pablo Iglesias, Pedro Sánchez no le contestó y aprovechó la ocasión. Un viaje de Pedro Sánchez a Francia y este le organiza la crisis de Gobierno diciéndole quién tiene que ser la vicepresidenta y, además, diciéndole que tiene que poner una silla más en el Consejo de Ministros porque esa cosa de la agencia 2030 que llevaba él, la va a llevar esta perfecta ignorante llamada Ione belarra, cuyo trabajo no se le conoces en la vida, nunca jamás. Y, además, tienes que hacer así y de esta manera y te vas a enterar solamente cinco minutos antes que el resto de los españoles. Bueno, pues, en fin...

Europa Press

COMUNISMO O LIBERTAD

El PSOE no quiere que siga hasta el 18 de abril, que se haga una especie de Salvador illa. Ya saben que enfocó la campaña catalana desde el Ministerio de Sanidad con la exposición que... Él se supone que cuando vio que el PSOE dejaba Ángel Gabilondo, no encontraba a alguien más, y cuando algunos de su partido no quisieron afrontar la cabecera de lista de podemos, pues hasta su propia a compañera Montero o el tal Mayoral o estas cosas, dijo, bueno, es el momento de dar un paso después ya encontrarán o tratarán los temas de encontrar explicaciones a lo que yo hago, que es la técnica de todos estos. El trabajo ya se lo hacemos los demás buscando explicaciones porque darlas no las dan. Es difícil darlas. Evidentemente, hay varias, hombre, el desgaste de Podemos es bárbaro y Madrid podría ser la puntilla en la que aspira a unirse a Íñigo Errejón, pero estaban muy enfadados, pero ya sabe que estos, y sumar con el PSOE.

A Errejón le traslada una presión tremenda porque si dice que no Errejón es el responsable de la fracturación del voto de la izquierda y si dice que sí tiene que tragar que este vaya por encima. Se fulmina a dos mujeres, a Isa Serra y a esta de la pistola, pero da igual, él quiere movilizar a la izquierda y seguramente la movilizará a la extrema izquierda, pero cuidado, también va a movilizar a la derecha, y de qué manera. Eso sí, inundará el campo de juego sucio, de retórica guerracivilista, de crispación y de toda la movilización posible de esos medios afines para trasladar varias ideas: primero, que él cree que este gobierno está ya listo, que le quedan meses para intentar que no sea Madrid el fin de Podemos después de Galicia y del País Vasco. Y para un enfermo de notoriedad como él, esto le viene al pelo.

En el Gobierno no ha hecho nada, se aburría, se dedicada a ver series. Es un galdul. El que sobra es él y el general este que le acompañaba, que se deben dedicar a jugar con la tablet en el despacho. Y ahora, hombre, está en lo que a él le gusta, en ese territorio.

Y Sánchez, miren, se quita a este del gobierno. Si la derecha gana Madrid, pues el que habrá perdido habrá sido Pablo Iglesias, no él. De paso él se puede hacer el moderado, cosa que no es, comparado con todo el lenguaje que este va desarrolla. Ya ha empezado hablando de trumpistas, delincuentes, criminales.

Y Ayuso, pues Ayuso seguramente no está descontenta, le han dado hecho el eslogan: comunismo o libertad, que cree que va a movilizar al electorado en el voto útil, con lo cual, miren, qué quieren que les diga, la reputación de Iglesias está acabada si es que alguna vez la ha tenido. Todo lo que diga es superficial. Este ha nacido o nace de su infantilismo, es un revolucionario de plató de televisión, que va a trabajar por esa cosa de la alerta antifascista, que es exactamente lo que Ayuso necesita. Ya empieza el domingo con una manifestación no autorizada de Madrid a favor de Pablo Hasél. Es la campaña de este tipo que, hombre, estaría muy bien que se dirigiera a la gente de Madrid y que le dijera cuál es su programa electoral: autodeterminación en Cataluña, mi alianza con Bildu, subir los impuestos a Madrid en todo lo que se pueda y más o menos la misma eficacia que ha tenido con las residencias de ancianos, que Madrid se parezca más a Caracas que a Berlín y todo ello con las violentas alocuciones de este niñato estalinista que llega tarde a todo. Ha llegado tarde la Guerra Civil, ha llegado tarde al franquismo, ha llegado tarde a la transición, vive en una serie de Netflix, le importa un bledo la pandemia, el virus, los muertos, las residencias de mayores... ¿Por qué? Porque es un inmaduro queriendo hacer de miliciano guerracivilista.

EFE/Emilio NaranjoEmilio Naranjo

Isabel Díaz Ayuso lo tiene más o menos fácil, oiga, exhibir mi modelo de gestión. Esto es mi modelo de gestión y Madrid funciona así. ¿Cuál es el modelo de gestión de todos estos? Las cábalas que se pueden hacer sobre el tablero nacional se las resume en cuatro: se va Iglesias porque no soportaba más su irrelevancia en el gobierno sin agenda, viendo series; le había hecho el vacío Pedro Sánchez después de las barbaridades que hizo en el plano internacional como desacreditar la estrategia de España con los fugados del 1 de octubre, el follón de Marruecos y el Sáhara, el lío de apoyar a los rusos diciendo que esto no era una democracia plena. Podemos corría el riesgo de no llegar al 5% de votos y quedar sin representación en Madrid, lo cual sería un golpe mortal para el partido, y luego la última, va a convocar elecciones antes o después Pedro Sánchez con el país abierto en canal pendiente del reparto de los fondos europeos, ya sería el acabose.

Pero, miren, aquí, aunque el lema de Díaz Ayuso sea un lema pertinente, comunismo o libertad, aquí de lo que se trata, y lo venimos hablando desde el trumpismo y otras circunstancias parecidas, populismo o democracia. Y es exactamente lo que se juega la Comunidad de Madrid y luego todos los demás de rebote en estas elecciones sobrevenidas. Populismo o democracia, que cada uno elija.