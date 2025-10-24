David Sánchez compara a Lamine Yamal con los 18 años de Messi: "Era un empleado más con un tratamiento de futura estrella"

Lamine Yamal, a tres días del choque, ha participado este jueves en el programa semanal de la Kings League en un cara a cara frente a Ibai Llanos porque sus equipos, La Capital FC y Porcinos FC, se enfrentarán este viernes.

EFE Lamine Yamal celebrando un gol en un partido del FC Barcleona.

LAMINE YAMAL ENCIENDE EL CLÁSICO

Tras ese enfrentamiento distendido, los dos se unieron al debate y al futbolista del FC Barcelona le preguntaron si el equipo del famoso streamer es como el Real Madrid en el tema arbitral , cuestión a la que respondió afirmativamente.

"Roban, se quejan y hacen cosas...", era lo que decía Lamine Yamal. Un Ibai Llanos sorprendido insistía en el tema y el joven jugador azulgrana decía entre risas: "Hombre...a ver, a ver, a ver...".

david sánchez compara a lamine con leo messi

Juanma Castaño, en el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE, se preguntaba quién es la figura más importante del equipo azulgrana y todos los tertulianos respondieron al unísono que es Lamine. Y fue entonces cuando David Sánchez quiso comparar al joven futbolista con Leo Messi a sus 18 años.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Lamine Yamal, durante el Clásico en el Bernabéu

"Lo grave es que Messi con 18 años era un empleado más con un tratamiento de futura estrella, pero hacía caso al club, iba a los actos que decía el club, daba las entrevistas que le decían...", explicaba el tertuliano.

Y agregaba: "Después, evidentemente, fue ingobernable porque se convirtió en leyenda. Pero Lamine Yamal está haciendo cosas que Messi no hacía con 18 años".

Para finalizar, David Sánchez aconsejaba a Lamine Yamal y también al FC Barcelona. "Nada de lo que hace es gravísimo, pero el problema es que no hay nadie que le asesore. Alguien debería decirle que lleva cuidado y que no hay necesidad de hacer ciertas cosas", afirmó.