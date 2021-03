Pablo Iglesias no rechaza ir de número dos en Madrid si los inscritos de Podemos lo deciden así

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, mantendrá una conversación este martes con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la que aspira a que el PSOE y Unidas Podemos se "repartan los papeles" para ganar la Comunidad de Madrid, y se ha mostrado abierto a no encabezar la candidatura si hubiera un pacto con Más Madrid.

"Si somos capaces de unir a la izquierda transformadora y repartir los papeles, podremos frenar a la ultraderecha. Eso será una buena noticia no solo para los madrileños, sino para todos los demócratas de España", ha dicho Iglesias en una entrevista en La Sexta tras anunciar este lunes que dejará el Gobierno para confrontar con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Iglesias ha asegurado que Sánchez, a quien ha informado esta mañana de su decisión, "tiene claro" que ambos partidos deben "ganar Madrid" juntos y por eso ha pedido que el candidato socialista, Ángel Gabilondo, salga a buscar los votos de quien en anteriores ocasiones ha votado al PP o a Ciudadanos mientras Unidas Podemos moviliza a la izquierda.

También ha explicado que no dejará la Vicepresidencia segunda hasta la campaña electoral porque quiere dedicarse estas semanas a que se "convierta en realidad" el compromiso de regular el precio del alquiler en la Ley de Vivienda que negocia con el PSOE y ha reconocido que le "duele" irse del Gobierno, pero que, como militante, siente que debe estar allí donde es más útil.

Ha reconocido que estos días se pusieron sobre la mesa otras opciones de candidatos, entre ellos los nombres del ministro de Consumo, Alberto Garzón, o del secretario general del PCE, Enrique Santiago, pero ha asegurado que "la decisión colectiva" fue que él diese el paso, y no los demás. También ha señalado que no le importaría ir de número dos de Mónica García si los afiliados así lo deciden: "Si los inscritos deciden que Mónica tiene que encabezar, yo encantado de ir en el puesto que me toque. Eso no puede ser una excusa para no construir esa unidad".

Sobre el Gobierno de coalición, ha dicho que "tiene garantizada su continuidad" y que cree que "lo pueden hacer mejor" que él tanto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como la que será ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. "Somos muy cabezones cuando se trata de que se cumpla lo que acordamos en el acuerdo de coalición. Yolanda (Díaz) es igual de cabezona o más que yo", ha garantizado en referencia a las exigencias a sus socios del PSOE.

Además, Iglesias ha revelado que le ha gustado "el tono" de la candidata de Más Madrid, Mónica García, con quien según ha dicho tendrá una conversación más larga entre esta noche y mañana.

Aunque admite que será difícil dejar atrás las diferencias, ha dicho que las cicatrices y las heridas del pasado palidecen cuando el objetivo es construir un Gobierno "decente".

"Hagamos unas primarias y que los inscritos e inscritas de Podemos, Izquierda Unida y Más Madrid decidan la lista del primero al último. Eso no puede ser una excusa para no construir esa unidad", ha respondido Iglesias preguntado sobre si cedería el primer puesto de la candidatura al partido de su exnúmero dos, Íñigo Errejón. Iglesias ha asegurado además que sale a las elecciones a ganar, a convencer a los madrileños de que hay una alternativa a Isabel Díaz Ayuso y a defender la democracia frente a la ultraderecha y frente a quien cree que ser comunista es un insulto.