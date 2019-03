Herrera: "En la plataforma de Carmena y Errejón hay especímenes de zoológico político"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es miércoles. Es 13 de marzo del 2019. ¿Tenía usted pensado subirse hoy en un Boeing 737 MAX 8? Usted seguramente me dirá: “Ni idea. Tengo que coger un avión pero no sé si es un Boeing 737 MAX 8“. Bueno, si su vuelo está dentro de la Unión Europea seguramente no lo va a poder coger porque la Unión Europea ha cerrado el espacio aéreo a este avión, que es el avión estrella, el fabricante estadounidense.

¿Por qué? Porque ha tenido dos accidentes en cinco meses. Uno en Indonesia, el otro en Etiopía. Puede ser que haya fallado el avión, puede ser que fallaran los tipos que lo pilotaban, las condiciones, en fin... Esto son codas que hay que investigar. Pero, en fin, parece que este avión que ahorra mucho combustible y está muy bien diseñado y... En fin, cosas que yo no sé explicarle, como es lógico, despertaba algunas dudas en la Unión Europea después de estos dos accidentes y han echado mano de la normativa de agencia de seguridad aérea para tomar esta medida preventiva.

Claro, esto es una gracia que le han hecho a la Boeing que le ha costado, de momento, pues unos 23 mil o 25 mil millones de dólares en bolsa. Oiga, todos los que tenían un pedido, ahora que habían pedido un avión de estos, que un avión de estos no se pide en dos días, no te lo dan en dos días. Y si dicen: “No lo quiero”. Pues tampoco lo colocan en 3, que es una cosa que lleva su tiempo. Ahí estaban construyéndose muchísimos. No sé cuántos tíos atornillando alas en los fuselajes y tal y cual. Y de repente, me alegro de saludarte que si quieres ya te llamo.

No hay compañías españolas que lo utilicen. Parece que Europa había encargado algunos, pero bueno, veremos qué pasa con ellos.

Aquí la noticia hoy, además de ser esta, que es una noticia de envergadura, notable envergadura, tiene que ver mucho, si nos fijamos en el plan europeo, en Gran Bretaña, en el plano español, como no, en Cataluña, y luego alguna que otra alguna que otra cuestión menor.

En el plano europeo, esta mañana vengo contándoles que ayer el Parlamento Británico rechazó definitivamente el acuerdo del Brexit alcanzado por Theresa May una vez más. Es ese acuerdo mediante el cual el Reino Unido se iba de la Unión Europea, pues con unas pautas. Eso no se puede hacer a lo bruto, hay que hacerlo poco a poco.

Bueno, total, que los británicos han dicho que no. El gran peligro, la gran moraleja del populismo, el gran peligro del populismo, ese populismo antieuropeo fácil, de decir aquí hay soluciones fáciles para problemas difíciles se ve en el Brexit.

Aquella majadería de Cameron, aquel referéndum organizado, aquellas mentiras que se contaron en el referéndum, que los que las contaron han desaparecido, además, ya de en medio, ha llevado al Reino Unido, que es un gran país, a una situación como esta en la que aquí la duda está si salen a lo bruto, que lo botaran hoy, que no creo que salga, pero bueno, si hay una nueva negociación, que no creo tampoco que la haya porque Bruselas ha dicho que no, o si hay un nuevo referéndum, que no está muy por la labor, o si hay una prórroga que seguramente puede ser lo que haya.

Y mientras tanto, claro, oiga, la situación inestable perjudicando muy mucho a empresas, a particulares, a los países en su conjunto, a la Unión Europea en su con junto. Bueno, en fin, que esto sea una una pequeña lección que luego no aprendemos porque el populismo alcanzan tantros órdenes en nuestra vida...

Miren, en Cataluña las apuestas estaban 100 a 1 a que las autoridades de la Generalidad no iban a hacer caso de la Junta Electoral Central y no van a retirar ni los lazos, ni las estrelladas de los edificios públicos. Han dicho que ya veremos, que no, que bueno, que en fin, que no se puede coartar la libertad de expresión y estas tonterías que dice la niña esta de Harvard que, incluso, ya ha llegado a recitar a Ana Frank. Un disparate por excelencia una y otra vez.

Otro que se apunta también a las mismas tonterías es el señor Puigdemont, que sigue pedaleando en ese callejón sin salida que ahora dice que va a volver a Cataluña si sale elegido eurodiputado porque cree que tiene inmunidad, lo cual no es cierto.

La inmunidad se la tiene que ganar viniendo presencialmente a España a recoger el acta, a jurar la Constitución para que luego le ratifique la Junta Electoral Central ante La Unión Europea. En ese tránsito puede ser perfectamente detenido. Eso lo sabe él y lo saben sobre todo los abogados. Así que, bueno, en fin, si quiere conocer el interior, lo bien que esta quedando la cárcel de Lledoners, no tiene más que venir a decir que con su inmunidad... A defender esa dignidad que dice, etcétera, etcétera.

Esto no es más que una movida electoral contra Oriol Junqueras, que es su gran enemigo, el independentismo está partido en dos y, bueno, ya saben, esto son pequeñas escaramuzas.

Hay un hecho, yo se lo contaba a las 6 de la mañana... Miren, en el Ayuntamiento de Madrid, que lo gobierna Ahora Madrid, el grupo de la señora Carmena, que ahora se incorpora Errejón, y en el que hay algunos especímenes realmente curiosos, de zoológico político, ha rechazado instalar un monumento a los últimos de Filipinas. A los héroes de Baler, que es una cosa que han votado afirmativamente el PP, PSOE, Ciudadanos para colocarlo en el distrito de Chamberí porque dicen no sé qué de las guerras coloniales y rescoldos de ejércitos coloniales.

Vamos a ver, queridos niños, los héroes de Baler... Baler fue la última posición del ejército español en Filipinas cuando la debacle del 98, cuando perdimos Cuba, Puerto Rico, Guam... Cuando perdimos Filipinas porque estábamos en guerra con los Estados Unidos, que era una potencia emergente y nosotros éramos el último imperio que había durado 400 años y nos estábamos desmoronando, en Filipinas, en la guerra contra los resistentes tagalos apoyados por norteamericanos, llevó a que se perdieran las posiciones. Pero unos cuantos, 50, 60 y un par de frailes al final acabaron dentro de una iglesia de Baler. Baler esta es una aldea de la isla de Luzón. Y estos y estos tíos durante un año estuvieron rodeados de 700 tagalos norteamericanos y se fueron defendiendo en aquella pequeña iglesia.

Ellos no sabían que finalmente se había llevado, incluso, a acuerdos cuando se había perdido todo por parte del Gobierno español. Acuerdos con el ejército norteamericano. Tanto es así que al final fueron los propios norteamericanos quienes enviándoles un periódico para que ellos leyeran que España ya había entregado Filipinas, ellos se podían rendir. Al mando del teniente Saturnino Martín Cerezo, que murió de general en los años 40 en España.

Ellos aguantaron, no se sabe cómo, un año de asedio. Y cuando salieron, salieron sin munición, sin dientes, andrajosos, descalzos, víctimas de una epidemia de beriberi, pero salieron en formación de 3 en fondo con el Mauser al hombro y escoltados por sus enemigos tagalos y los norteamericanos. Como auténticos héroes resistieron hasta el final. Y Enrique Aguinaldo, que fue el líder tagalo que luego fue presidente de Filipinas, les declaró héroes y los declaro siempre amigos.

Volvieron a España, entraron por Barcelona, fueron héroes. Un país que no sabe respetar, recordar y honrar a sus héroes es un país miserable. Este no lo es porque felizmente han sido muy honrados los últimos de Filipinas. Pero aquellos que se niegan a hacerlo utilizando conceptos políticos del siglo XXI para interpretar el siglo XIX, el final del siglo XIX, no es que sean miserables, además son una pandilla de majaderos. De perfectos majaderos. Honra y honor para los héroes de Baler les pongan o no les pongan monumento.