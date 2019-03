Herrera a las 8, miércoles 13 de marzo

Tiempo de lectura: 1



¿Por qué? Porque ha tenido dos accidentes en cinco meses. Uno en Indonesia, el otro en Etiopía. Puede ser que haya fallado el avión, puede ser que fallaran los tipos que lo pilotaban, las condiciones, en fin... Esto son codas que hay que investigar. Pero, en fin, parece que este avión que ahorra mucho combustible y está muy bien diseñado y... En fin, cosas que yo no sé explicarle, como es lógico, despertaba algunas dudas en la Unión Europea después de estos dos accidentes y han echado mano de la normativa de agencia de seguridad aérea para tomar esta medida preventiva.

Claro, esto es una gracia que le han hecho a la Boeing que le ha costado, de momento, pues unos 23 mil o 25 mil millones de dólares en bolsa. Oiga, todos los que tenían un pedido, ahora que habían pedido un avión de estos, que un avión de estos no se pide en dos días, no te lo dan en dos días. Y si dicen: “No lo quiero”. Pues tampoco lo colocan en 3, que es una cosa que lleva su tiempo. Ahí estaban construyéndose muchísimos. No sé cuántos tíos atornillando alas en los fuselajes y tal y cual. Y de repente, me alegro de saludarte que si quieres ya te llamo.

No hay compañías españolas que lo utilicen. Parece que Europa había encargado algunos, pero bueno, veremos qué pasa con ellos.

Aquí la noticia hoy, además de ser esta, que es una noticia de envergadura, notable envergadura, tiene que ver mucho, si nos fijamos en el plan europeo, en Gran Bretaña, en el plano español, como no, en Cataluña, y luego alguna que otra alguna que otra cuestión menor.