Herrera: “Este plan de desescalada es una carcasa con poca materia orgánica, un volquete de ambigüedades”

Audio

¡Señoras, señores, me alegro, buenos días!

Bienvenidos al penúltimo día de abril, digamos que el fin de semana parece que va a ser un fin de semana de primavera, de la primavera esa que se considera primavera, esos días que sales a la calle y efectivamente notas que ha llegado la primavera.

ESCUCHA EL EDITORIAL DE CARLOS HERRERA

En fin, es inevitable, nos sé usted, nosotros los que nos hemos dedicado a estudiar, a estudiar…en fin, a vislumbrar entre líneas la ceremonia de confusión que como siempre ayer escenificó en rueda de prensa Pedro Sánchez pues tenemos, como se lo explicaría, esa inevitable sensación de la confusión. Como le contaba antes ese neologismo que se ha creado en el blog de Santi González qué es "sanchinflear", ustedes se acuerdan de "cantinflear", "sanchiflear" que es lo que hace Sánchez, ese que ayer se presenta para contarnos cómo va a ser el plan, el plan en el que realmente haga lo que haga y diga lo que diga el Gobierno nosotros tendremos que extremar la prudencia, los ciudadanos, por más que abran comercios por más que abran algunos hoteles por más que habrán bares ,hay que extremar la prudencia.

Las 4 fases de la desescalada en el mejor de los casos

¿EL GOBIERNO TIENE UN PLAN?

Saben ustedes, porque primero salimos a la calle sin saber quiénes estamos infectados o no, donde más o donde menos, y si damos un paso atrás, es decir, si esta salida a la calle provoca algún tipo de rebrote, la culpa se la van a echar usted, así que .. .porque este plan es una a ver cómo vamos saliendo, es una carcasa con poca materia orgánica, no es un verdadero plan es un volquete de ambigüedades, de pruebas que vamos a ir ajustando a medida que se vayan haciendo, pero sobre todo, que parece que es que el Gobierno hace muchas cosas y sobre todo que distraiga sobre ese convencimiento general de lo mal que lo ha gestionado todo.

El plan, no se engañan ustedes, está hurdido por dos necesidades que son: una el negro panorama económico si seguimos confinados si sigue la economía parada, y el otro evitar que usted vea como toda Europa está ya en la calle y aquí los únicos en Europa que seguimos confinados somos nosotros, porque entonces en ese momento es cuando metes alGobierno y le dices: "oye algo estás haciendo mal" y quieren evitar eso. Y luego, ademá,s todas las decisiones que tome el Gobierno que los demás se la apoyen, ahora que ni le pregunten, me apoyas y te callas. Porque esto de seguir aprobando estados de alarma como pretende durante 4 semanas, es caer en las tentaciones de qué bien gobierno yo sin Parlamento, esto es un chollo porque no solo decido cosas que tiene que ver con el coronavirus sino otras que cuelo de Matute.

HERRERA EXPLICA EL PLAN DE DESESCALADA

Miren ayer 301 muertos en 24 horas y ahora se pone interesante la cosa porque, perdónenme , el desconfinamiento es un galimatías, son cuatro fases teniendo como referencia las provincias y las islas y luego podrán avanzar a nivel cada una a su ritmo, pero usted no va a poder salir de su provincia hasta el verano, ni va a poder llevar los niños al colegio hasta septiembre. El plan es un laberinto, el propio Sánchez lo reconoció es un plan sin GPS, si algunos no entendieron el domingo lo de los niños, espérate.

Varias fases. La fase 1 es la fase 0, empieza por fase 0 podría empezar por 1,2,3,4 no, la 0, para que la tres sea la cuatro. Bueno empieza el lunes 4 de mayo, de echo el fin de semana ya se permitirán paseos de mayores, hacer deportes en la calle, abrir bares para hacer comida para llevar y las peluquerías que podrán atender con cita previa y arreglar los pelo dramas de estos días pero calro menos gente, mucha gente que está deseando ir a la peluquería tendrán trabajo los peluqueros y el deporte profesional se va a poner en marcha.

La fase 1 que en realidad es la 2, mira que es fácil hacer uno dos tres y cuatro pero no 0,1,2,3.... Bueno, pues la fase 1 que en realidad la segunda empieza el 11 de mayo, el pequeño comercio podrá abrir la persiana con cita previa, hoteles, iglesias pero todo limitado al 30%; claro dicen los hoteleros, pero vamos a ver a mí de qué me sirve abrir mi hotel si no puede venir gente de fuera de la provincia, desde cuando los hoteles son sitios donde se queda la gente de la provincia,si está en la provincia de Jaén y tiene que ir a hacer una cosa Úbeda vuelve pero no se queda un hotel de Úbeda puede ir y volver desde su lugar de residencia, pero bueno, se permitirán las terrazas a un 30 % de capacidad y ahí dicen los de los bares y claro, si yo solo tengo acceso a un tercio de los beneficios lo que no puedo tener es el 100% del coste de tener abierto un negocio.

Sánchez lo trató de explicar esto de tomarse algo en la terraza con un amigo pero no poder visitar a un pariente en su casa y ¿por qué se hace sí? porque no se fían de lo que hace usted de puertas para adentro, si vamos a casa de Felisín o de Manolito y allí nos peganos un cenorrio 10 personas y 500 abrazos, no, no habrá que esperar una orden ministerial para saber cuando se podrá visitar a padres, abuelos en domicilio.

La fase 2 que en realidad es la 3. 25 de mayo, pues ya pueden abrir restaurantes cines y teatros al 30% monumentos y espectáculos culturales, los menores podrán ir a guarderías de hasta 6 años, fútbol sin público, se puede ir a la segunda residencia si está en la misma provincia, si ustedes Sevilla y la tiene Matalascañas no, a pesar de que lo sabe que hay poco recorrido Matalascañas, es Huelva.

Y la fase 3 que en realidad es la 4 empieza el 8 de junio se abren las playas, los comercios amplían el aforo a la mitad, bodas, velatorios, restaurantes, todos amplían capacidad, los gimnasios o un tercio de capacidad sin uso de vestuarios, y el fútbol o el deporte profesional con público pero un tercio del aforo y ya cuando pasemos todo esto ya se puede mover uno entre provincias, si la cosa ha ido bien.

LEER MÁS

Las cuatro fases del plan de Sánchez para la desescalada: así será la vuelta a la normalidad

MONCLOAEFE

HERRERA RECUERDA A SÁNCHEZ QUE LAS CIFRAS DE LA OCDE ERAN FALSAS

Como sii no fuera esto es lioso de por sí. Sánchez estuvo especialmente espeso y muy trilero, porque para empezar nos pegó un susto con cifras económicas hablando de trillones que un trillón, oigan un trillón son dieciocho ceros seguramente se confundió con el inglés, pero volvió a presumir de los datos de la OCDE de a pesar de que el propio organismo le había desmentido, la OCDE dijo por la mañana hombre España nos ha hecho la 13-14 nos ha colado aquí información falsa, total que esa lista de países donde estaba el octavo de los que más pruebas pruebas realizan no vale sacan a España lo deja en el 17, pues sale Sánchez con tipín torero y delante de toda España presume de que estamos el octavo

Mentira, mentira y mentira , es que estuvo en su despacho y a lo mejor no spup que la OCDE, mentira… cómo no lo va a saber lo que pasa es que suelta el bulo porque sabe que mucha gente se informa también solo por la tele, mucha gente a la que no le llegan las rectificaciones ni las informaciones verídicas y otros medios, así que bueno yo lo cuelo como soy un trilero y además el embuste en forma parte en mi vida misma pues lo cuelo locuelo. el desahogo postmoderno de los Iván Redondos y compañía

Y bueno ya del frente económico no le hablo paro no darle la mañana porque vaya, vaya la EPA de ayer…