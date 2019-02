Herrera: "Para Sánchez unos días Maduro es el presidente legítimo, otros un tirano"

Señores, señoras, me alegro, ¡buenos días!

¿Qué tal están, damas y caballeros? Son las 08:00 de la mañana. ¡Qué tarde es!, ¿verdad? ¡Qué pena! ¡El día se va! Se va el día, este jueves, peligrosamente cerca del viernes. Todo hay que decirlo, pero... En fin. Ya llegará el lunes.

Vamos a ver, ¿hoy qué día es? Pues hoy es 31 de enero. Hoy acaba este primer mes del año 2019 y lo hace con el recuerdo. Fíjense ustedes, a las 6 lo recordábamos, lo recordaba Ángela que lo vivió en primera persona. Hoy se cumplen 25 años del incendio del Liceo de Barcelona. ¿Recuerdan ustedes?

Un incendio que vino de una chispa, de un soldador, en fin... La chispa a la cortina, la cortina a la otra cortina, subo al proscenio, el proscenio al patio, del patio al palco, del... Y aquello quedó derruido como si fuera una... Pero un bombardeo. Pero como si fuera Hiroshima o Dresde. Elija usted el bombardeo que prefiera de la historia. Una cosa terrible y en poco rato. El Liceo nada menos, que es el gran teatro de España. Aquella fotografía con una Montserrat Caballé desolada.

Bueno, pues Ángela decía, cuando hacía el editorial de las 06:00, que es verdad que a veces el vigor de las naciones, el vigor de las naciones está cuando, precisamente, gente que no tiene que ver con Liceo y que está en otros lugares, colabora y ayuda y mete el hombro para que el Liceo vuelva a ser una realidad. Para la reconstrucción del Liceo después de aquel aciago día, que una inolvidable ministra del momento en su mejor intención por decir que harían todo lo posible por revivir el Liceo, dejó aquella frase de haremos lo imposible porque siga viva la llama del Liceo, pues la verdad es que potentados, asociaciones, medios de comunicación, artistas, estructuras, el Gobierno de la nación, la Generalidad, la Diputación, ayuntamientos... Todos colaboraron y en un tiempo récord volvió a estar el Liceo de pie. Y ahí lo tienen.

Por eso, cuando alguien pregunta: “¿Y una nación qué es?”, por ejemplo, Pedro Sánchez, “pero qué es una nación”, le preguntó a Sánchez Patxi López y Sánchez empezó a decir estas cosas de manual de progre que lleva en el zurrón. Bueno, pues una nación es eso. Eso es una nación. Eh, 25 años ya.

Bueno, ¿qué quiere que le cuente de lo que...? En una nación, porque Venezuela también es una nación, lo lleva siendo no demasiados años, pero lo es. No demasiados años comparado con la historia de la nación española porque es más joven. Pero es una nación, y esa nación se debate ahora mismo entre la presión que crece entre Nicolás Maduro, que se acrecienta dentro y fuera de Venezuela. O entre la incertidumbre de saber qué puede pasar con un tío como este en un lugar como ese en días como los de ahora.

¿Ha pasado algo las últimas horas? Pues que cuando los regímenes se ponen... Este tipo de régimen se ponen nerviosos empiezan a ejecutar. En este caso a detener. ¿Pues a qué? A colectivos. A periodistas. Y han elegido a tres de la Agencia EFE: dos colombianos y un español que pasaba por allí.

Bueno, pues supongo que dentro de poco los liberarán o no, que no lo sé. Pero son cosas que hacen este tipo de regímenes cuando notan que el suelo se está moviendo; que hay algo que se mueve bajo los pies porque el Parlamento Europeo se dispone a reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Ha perdido una semana el Parlamento Europeo, los europeos y toda esta pandilla de indecisos, de eternos indecisos que la Unión Europea le entra ataques de tos, por ejemplo. Como Pedro Sánchez, que para Pedro Sánchez unos días Maduro es el presidente legítimo, otros días es un tirano.

Ayer, como estaba con López Obrador, que es otro que tal... Que no sabe si de mayor quiere ser Lula o quiero ser Evo Morales, apuesten más por lo segundo, ayer dijo que lo ideal es que las partes, el diálogo, buah... En consonancia con lo que dijo su ministro Josep Borrell, el de Exteriores, que dijo España no quiere un cambio de régimen sino elecciones libres. Ya, ya, pero es que le falta explicación a ese ministro. ¿Elecciones libres por este régimen? O sea, ¿que este régimen que no cambie sea el que organice elecciones libres? Vamos, anda. Vamos, anda.

Vamos a ver. ¿En España qué hay algo de la huelga de taxis? Pues esa huelga, que como dice un histórico del sindicalismo español, hay gente que confunde una huelga con un tumulto, incluso con un paro empresarial. La huelga de los taxis continúa. Afronta hoy su undécimo día de huelga. Es que ya son 11 días perdiendo entre 120 y 180 € cada taxista. Cada día son menos los taxistas que promueven algún tipo de movilización como cortar el tráfico, impedir a los demás ciudadanos que circulen, que lleguen a sus casas, que vuelvan de su trabajo, etcétera, etcétera. Cada día son menos.

Y ahora le van a presentar otra otra propuesta al presidente de la Comunidad de Madrid, que la verdad que el tío está aguantando el tirón. No ha hecho como la Generalidad de Cataluña. Y está aguantando el tirón porque sabe que aceptar propuestas como la que ayer le decían los taxistas, significaba dentro de unos años tener que pagar 1000, 2000, x miles de millones euros en indemnizaciones . Y al final ha dicho que no. La verdad es que Ángel Garrido está aguantando el tirón en el sitio. Ya veremos cuál es el plan que tiene previsto presentar hoy el taxi.

Mientras tanto, un grupo de taxistas ha viajado a Bruselas para dar su versión del conflicto con lo mejor de cada casa. En el avión iba Tito Álvarez, que es el líder de los taxistas de Cataluña, este del pensamiento desordenado, este de si es ministro de izquierdas y si es gay, pues no puede reprimir al pueblo. Entendiendo que el pueblo es él y los demás como él. Este que según cuenta la prensa, perdió los puntos del carnet en el 2017. Bueno, y a su lado, además, con Elpidio, el juez Elpidio Sánchez. Lo mejor de cada casa.

Vamos, amigos taxistas, si el que tiene que haceros de portavoz y de defensor vosotros es el tal Elpidio, que es lo peor que ha pasado por la carrera judicial española, inhabilitado, por cierto, no os arriendo las ganancias, eh. Os estáis buscando cada representante que es para echar a correr, cuando sabéis que muchos creemos que tenéis razón en la reivindicación en un sentido. En el sentido de que no hay que temer a la competencia, pero que la competencia tiene que jugar con las mismas reglas que vosotros. Eso es elemental. Hay veces que, cuando nos dejamos llevar por este tipo de portavoces, entonces la gente se desentiende de la razones que, efectivamente, subyacen en el fondo de la rehabilitación. Bueno, y ahora si quieren hablamos de Podemos en un momento que también está con su asamblea de universidad. Todo es conmovedor. Conmovedor.