Me alegro de saludarles a un hora.... Ya llevamos 8 horas de este martes 16 de octubre del 2018 y quedan unas cuantas más por delante, pero ya... En fin, medio pescado está vendido ya, ¡eh! Hoy puede llover con fuerza en Andalucía, sobre todo en los litorales de Granada y Almería, cielos despejados en Galicia y en el Cantábrico, vuelve la calma al Mediterráneo, sube las temperaturas en las zonas del interior y así. Esto es un pasar, un ir cumpliendo días y días. Esperemos que algo mejor de lo que lo han pasado en la región de hoy, en el sur de Francia cerca de Carcasona, porque las lluvias torrenciales han dejado un rastro de devastación. Doce personas han muerto, cincuenta mil personas afectadas, lo cual nos recuerda mucho lo que ocurrió en Mallorca justamente ahora, hace una semana.

Hoy casi todos los medios de comunicación se dedican a hablar del áspero asunto de las cuentas públicas. Usted, que bastante tiene con las cuentas que tiene que sacar adelante, seguramente cuando le vienen con la historia de las cuentas públicas se le... Digamos que se le desdibuja el alcance, las dimensiones de lo mismo. Pero es exactamente lo mismo que hace usted, señora o señor, todos los días ajustando lo que gana con lo que gasta, y lo que debe y lo que no debe, y lo que no debe, debe más de la cuenta para salir adelante. Eso mismo lo tienen que hacer los Estados y lo hacen de varias maneras. Hombre, los Estados tienen una ventaja, que recaudan impuestos, y usted no. Es decir, que en un momento determinado el Estado puede decidir que quiere ganar más, que quiere aumentar su sueldo como Estado, y eso lo va a pagar usted.

No siempre aumentar el decidir que quiere más sueldo de los ciudadanos significa mayor recaudación porque a veces aprietas tanto que ahogas. Pero bueno, en una palabra, el Estado, además, puede luego ir, digamos, presentar unos presupuestos y después esos presupuestos, pues irlos... En fin, ya saben, con leyes de acompañamiento, decretos por aquí y por allá. Presupuestos, algunos, dicen, que pueden ser papel mojado. Pero bueno, es así.

Ese borrador político, ese borrador político que presenta ahora el Gobierno a Bruselas, que firmaron en su día Pablo Iglesias y el Gobierno de España, no olviden nunca la conjunción de membretes, de sellos en el membrete, el Gobierno de España y Podemos. Son las cuentas de la cuadratura del círculo porque es el intento de contentar a quien quiere gastar y contentar a quien quiere que no se gaste más de lo que se ingresa. Bueno, pues es, en fin... Es muy difícil.

El borrador, ese borrador de Podemos y el Gobierno, bueno, vale. Necesita ser adecentado y lo han adecentado los técnicos de Economía y Hacienda del Gobierno de España para presentárselo a los técnicos de Bruselas que, seguramente, van a preguntarse y van a preguntarle a quien le presenta las cuentas: “Oiga, ¿hay o no peligro de incumplir el Pacto de Estabilidad?”

Ahora mismo es verdad que los esfuerzos principales están centrados en Italia y los presupuestos italianos que son los que más dudas y más inquietud plantean, pero en Bruselas sabrán aquellos que tienen que medir el esfuerzo, el presupuesto y el esfuerzo que ha supuesto más o menos cuadrarlo, que es un ejemplo de recetas viejas, de ideas viejunas y de fracaso. Y que, miren, se lo puedo resumir en algo que, seguramente, usted en la economía micro que representa entenderá perfectamente cuando hablemos de la economía macro.

Aumentar impuestos en tiempo de desaceleración económica no es una buena idea. Antes le comentaba un artículo de 'Expansión' de ayer de Ignacio de la Rica en el que dice que ya está viendo las memorias que va a escribir Nadia Calviño cuando sea consejera de una empresa estupenda dentro de unos años. Reconocerá en ese libro que avisó a Pedro Sánchez que los presupuestos del 2019 podían hacer aumentar el paro, perjudicarían el crecimiento económico, podrían ser el pórtico de una nueva recesión porque las cosas que se han planteado, las ideas, a veces ocurrencias que ha planteado Podemos y ha comprado Pedro Sánchez, hombre, el crecimiento económico más o menos salen adelante, pero si no tienen un impacto que a veces no se puede calibrar el impacto sobre el ahorro, el consumo, las empresas, la inversión, etcétera, etcétera, etcétera.

Y la reacción de los perjudicados: los bancos, las empresas tecnológicas, las empresas eléctricas que lo que hacen es defender los intereses de sus accionistas. Y eso ya verán ustedes como lo escribió Solbes cuando tuvo que poner en marcha un mea culpa ante las disparatadas medidas que tomo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, pero cuidado porque esto es un acuerdo que va más allá. Es decir, no es un acuerdo para sacar unos presupuestos a los que ahora hay que añadir los vampiros que todavía están pendientes, que son el PNV, un viejo conocido de la afición, y luego los independentistas catalanes.

El acuerdo va más allá, el acuerdo va a establecer una unión política cara al futuro inmediato en el que el autoritarismo, el autoritarismo tanto de la izquierda como de la extrema, extrema, izquierda más los nacionalistas convertidos en independentistas, escriba en los próximos años. En una iniciativa que claramente Pedro Sánchez quiere establecer no solo contra el liberalismo sino también contra la propia socialdemocracia a la que considera fracasada. Hay razones para creer que la socialdemocracia en algunos lugares ha fracasado, pero, claro, si la alternativa es la izquierda radical, ya me dirán ustedes

Es un acuerdo en contra de la España del 78, la España que surge de una larga dictadura, de un régimen autoritario, que se pone de acuerdo y que tira hacia delante siendo cada uno hijo de su padre y de su madre. Es una... Oiga, es mucho riesgo para el PSOE, pero a este le da igual porque yo creo que le da igual el PSOE. Ya les digo, en mi teoría es que a este le gustaría haber fundado Podemos, pero se lo madrugo la idea el profesor de la Universidad.

El ejemplo... En qué tienen un ejemplo muy sencillo. Se lo comentaba esta mañana a las 6. Oiga, ¿no iba a defender al Rey Pedro Sánchez de la diatriba repugnante que han puesto en marcha los socios de Podemos independentistas, socios de Pedro Sánchez en esa excrecencia que es el Parlamento catalán al que solamente, afortunadamente, dignifican algunos diputados y diputadas? ¿No iba a salir y no iba a decir: “No te preocupes aquí estoy yo”, tal y como ha hecho la panda de lilas estos de la Casa del Rey defendiendo a Sánchez a cuenta del episodio “Reina por un día” encima? Pues no lo ha hecho.

Anunció hasta medidas legales, pero como siempre y como todo, no ha sido más que otra rectificación. Basta que para ello le obligue Podemos, para que este lo haga. Y la Casa del Rey defendiéndolo, diciendo, “no, es que la fotito, habíamos dicho...” Y cómo se lo paga el otro diciendo: “No, lo del Parlamento catalán son palabras. Lo importante son los hechos”. Cada uno va a encontrarse lo que busca, eh. Y no querer ver determinados peligros es a veces la mejor manera de comprar entradas o de comprar todos los boletos de una rifa.