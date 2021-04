Herrera: "La izquierda radical, que ya es toda la izquierda, quiere reventar la campaña"

Audio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, ya es martes, el mes de abril se va acabando... Es 27 de abril, hay lluvias, tormentas con esa borrasca Lola que anda por ahí, que ya se marchará algún día. Abril aguas mil. La pandemia contenida o cuando menos la cuarta ola domesticada o más o menos domesticada. Lo más amable es que la vacunación vuelve a coger velocidad de crucero. Ayer llegaron dos millones de dosis principalmente de Pfizer y, hombre, para que se haga una idea de lo dependientes que todavía somos de los cargamentos que llegan los lunes, desde el viernes se han puesto en España 450.000 vacunas. Hace falta que todos los lunes lleguen no dos sino cuatro millones de vacunas. Y con ese ritmo ya veremos si a mediados de diciembre podemos estar todos con lo que decía "vacunator" que íbamos a estar en junio. El plazo de agosto se considera muy muy muy difícil que se pueda conseguir.

Miren, hoy es un día muy señalado en la economía porque el Consejo de Ministros aprueba ese plan de recuperación para recibir fondos europeos, que deben estar en Bruselas el viernes como muy tarde. Lo primero que se van a desbloquear son 70 mil millones a gastar hasta el 2023. ¿Cuál es el problema? Que nuestro gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez adolece de una falta de concreción en asuntos claves como pensiones o reforma laboral que clama al cielo. Y me imagino que al final Bruselas hará la vista gorda porque...

Pero vean la comparación con Italia. Italia, que es la tercera economía de la Unión Europea, está haciendo lo contrario que España. Mario Draghi. primero que es un señor con sustento al que nadie le ha escrito la tesis ni se la ha plagiado como al que tenemos aquí, que es un embustero hasta para los estudios, Mario Draghi ha advertido al Parlamento italiano que Italia se juega el destino, la credibilidad con esos fondos. La ha acompañado de 500 medidas desgranadas que ponen el foco en la educación, la sanidad, las infraestructuras sin subir impuestos. De hecho, España es el único país al que se le ocurre subir impuestos con todo lo que está pasando, pero también somos el único país con unos dirigentes políticos que insisten en subir el impuesto de patrimonio basándose en la mentira de que se trata de armonizar con el resto de Europa. Ningún país europeo aplica ahora mismo el impuesto del patrimonio, pero dígaselo a estos. Ya veremos quién tiene razón, el tiempo lo dirá, si España o Italia.

VIOLENTAR LA CAMPAÑA

Y luego tampoco quiero dar la vara con las pensiones, pero, oiga, ayer señaló el Banco de España que vamos a un escenario de recorte de pensiones si no se acomete una verdadera revolución laboral con problemas sociales que puede acarrear, además, una fractura generacional.

¿Y estamos en qué? Estamos en la campaña de Madrid. Miren, hoy me he venido aquí, al infierno fascista, a Madrid a ver a los fascistas tomando un helado, en la calle o se van a cenar o dar un paseo en el metro. Ayer una cola de fascistas en el AVE cuando bajaba tremenda. Lo de la campaña es particularmente llamativo porque la izquierda radical, que ya es toda la izquierda, está a la desesperada y no sabemos de lo que será capaz o si sabemos de lo que fue la otra izquierda en sus tiempos del dóberman. El dóberman, si no el dóberman, el pásalo del 2004, sino el pasado del 2004 la nostalgia de aquel tiempo en el que decían y dicen ahora si ellos no ganan la democracia no vale y todas la hostilidad es legítima.

La pregunta es: ¿que será capaz de inventar de manipular, de violentar, de tensionar cara al final de la campaña que será el día 3? Porque se trata de reventar una campaña en la que dice hasta el estudio de El País, hoy Metroscopia, que van perdiendo. Y estamos o nos encontramos, no tengan ustedes ninguna duda, ante un ensayo de lo que en dos años serán elecciones generales y el sanchismo se tenga que someter a la renovación de los votos por parte de los ciudadanos, que ya veremos cómo llegan a ese momento. Pueden estar contentos con Sánchez, pueden no estarlo, puede haber un ambiente exactamente igual que el que existe en la Comunidad de Madrid ahora mismo una fuerza claramente ganadora en las apuestas, que no es la de la izquierda radical. Bueno, pues a reventar esa campaña con lo que sea.

Miren, ayer, como saben ustedes un pobre desequilibrado envío una navaja con unas gotas de lo que he en principio parecían que eran sangre a la oficina de Reyes Maroto. Y la señora ministra se puso a hacer una gira mostrando las balas, las navajas que llegan y echándole la culpa a la ultraderecha, o sea, acusando directamente a Vox. Es decir, la navaja que recibió esta señora venía con el remite, o sea, que la investigación no fue tan tan complicada, era cuestión de horas. Es una persona que padece problemas mentales, con lo cual, solamente hay que lamentar, compadecerse de él. Era cuestión de horas que lo identificarán.

¿Y que sabían o qué se hizo público a las pocas horas de que Maroto relacionada Vox con la navaja? Pues eso, que no tenía nada que ver, pero el Maroto y el conjunto del PSOE se pusieron a acusar sin fundamento, echando más leña al fuego de la crispación, enseñando la navaja sonriendo. Yolanda Díaz en LaSexta haciendo un posado digno de Oscar. Yo creo que quería ganar un Oscar, ya se habían dado los Oscar. Esa pose de Yolanda Díaz con las manos en la cara haciendo ver que llora, esa va a tener que ponerla bastantes veces cuando salgan las cifras del paro, o sea que vaya ensayando. Bueno, miren, si el puñetazo que le dieron a Rajoy se lo dan a Sánchez o a Iglesias aquí ya no sé lo que se diría. Y después las cartas de las balas. Verán como no hay prisa en Interior por identificar de quién provienen esas balas. Ya lo habrían detenido. Si la policía se pone o le dejan o a lo mejor lo tienen identificado, es algún efervescente de alguna formación política y lo tienen guardado hasta el día 3. Una de las dos. ¿Qué se juegan?

HERRERA SALE EN DEFENSA DE ANA ROSA

Ni Iglesias ni Sánchez ni Gabilondo, lo citaba yo a Sebastián en republica.com, han exigido a Otegui ni a Bildu que condenen asesinatos de ETA ni han propuesto cordones sanitarios tampoco para los golpistas. En esta cuestión estamos ante una impostura estomagante, una indignación teatral desplegando un desesperado ataque a la democracia por parte de Iglesias, amenazando periodistas, abrazando golpistas. Desde luego da igual. Y viendo fascistas por doquier. La última es Ana Rosa. Antes de ayer éramos Federico, Alsina y yo. Sí, bueno, Ana Rosa la llama fascista, en realidad se lo llama un stalinista.

La izquierda radical, que ya es toda la izquierda, está a la desesperada. ¿Qué será capaz de inventar? Yo pienso en Gabilondo. Oiga, Gabilondo, un tipo decente, intelectualmente sobrado, de expresión equilibrada, de una ideología homologable, ¿cómo se presta a toda está sucia comería y a esta situación deleznable? ¡Qué clase de amarga decepción por esa inusitada degradación puede producir en la gente que tenemos ese concepto de él! No le des demasiadas vueltas, estamos en reventar una campaña electoral, en reventarla con lo que sea, con lo que haga falta, con los cuentos más grandes que podamos inventarnos aprovechando hasta incluso, en fin, cartas con balas que vaya usted a saber quién las ha enviado, seguramente otro desequilibrado con malas intenciones, pero que, hombre, ha cogido dormitando a los de seguridad en Correos. Bueno, ha llegado hasta la antesala del despacho del ministro, madre mía... ¿Creen que sabremos antes del día 3 quién es? Hombre, pues a lo mejor sí, si conviene.