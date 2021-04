El sindicato que defiende al vigilante de Correos avisa de un posible error en la imagen del escáner

Correos y sindicatos se reúnen este martes con el "objeto de informar sobre las cuestiones relacionadas con la remisión de envíos postales con contenidos amenazantes", dirigidas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; a la directora de la Guardia Civil, María Gámez; al candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias; y a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

En el encuentro, los sindicatos defenderán, entre otras cuestiones, la profesionalidad de sus trabajadores. Correos abrió un expediente a la empresa subcontratada responsable de la clasificación y escaneo de la correspondencia y solicitó la "retirada inmediata" del servicio del vigilante de seguridad que no detectó en el escáner las tres cartas con amenazas, que contenían munición de diferente calibre sin percutir. En este sentido se ha abierto un debate sobre cómo sucedió realmente los hechos, y se plantea la posibilidad de que la máquina encargada de realizar el control no estuviera en buen estado.

Serafín Giraldo, inspector de policía H50, ha explicado en 'El Cascabel' de TRECE cómo funcionan estos modelos de detectores. "La verdad que es difícil de explicar, porque los protocolos que existen y los filtros que existen son muy especializados, llevan mucho tiempo haciendo esta labor por parte de los vigilantes de seguridad. En primer lugar, tienen que pasar un filtro de Correos, pero no solo de imagen, también de sonido. Es decir, el escáner pita cuando detecta un objeto metálico. En este caso podemos pensar que el hombre es sordo o que el escáner no funcionaba. Lo de sordo por supuesto es ironía. En segundo lugar, pasa por los filtros del Ministerio del Interior, que aquí sí las dirigidas a Grande-Marlaska fueron detectadas. También emiten un sonido cuando detectan algo metálico, por lo tanto es difícil que pasen estos filtros".

Desde los sindicatos han mostrado su rechazo frontal al despido inmediato del vigilante de seguridad, y alegan que se deben tener en cuenta otras opciones como el estado de la máquina. Aurora Vaquero, portavoz de 'Alternativa Sindical' también ha estado en 'El Cascabel' de TRECE para explicar la postura de su organización respecto a este caso: "Pedimos que únicamente se tenga en cuenta que haya podido suceder un fallo humano por parte del vigilante. Aquí entran otros factores, como el estado de la máquina encargada de realizar ese control.

El escáner debería haber marcado la zona con mayor concentración metálica

En este punto, Vaquero ha querido explicar el error que puede haber en la composición de la imagen: "Para decir esto me voy a centrar además en la imagen que está circulando. Es cierto que en un recuadro están enfocando las dos balas que están contrapuestas, si esa imagen es la que tiene que alertar por volumen y masa de contenido metálico lo más lógico que ese recuadro esté en la parte de arriba, que es donde más concentración existe. El fallo puede ser también de la máquina, no podemos culpabilizar de forma directa al compañero, no hay que pedir por parte de Correos que se le despida sin haber iniciado un expediente por parte de la empresa de seguridad. Correos es el cliente y por ley se debe mantener al margen de la investigación y no pedir el despido así tan alegremente, además en la situación que nos encontramos, porque será una persona que tiene vida, familia y depende de su salario".

"Ese tipo de sistema lo que lleva incluido es un sistema de alerta, pero no únicamente por volumen metálico. De todos es conocido que en los aeropuertos la principal alarma se produce por los aparatos explosivos. Esas máquinas están diseñadas para detectar cualquier concentración anormal de cualquier tipo, sea masa orgánica o, como en este caso de Correos, por concentración alta de metal", ha explicado la portavoz de 'Alternativa Sindical'.

Sobre la situación actual del trabajador, Vaquero ha denunciado que la empresa para la que trabaja le ha prohibido hablar: "La empresa para la que actualmente está sirviendo servicio le ha prohibido tajantemente hablar con los medios. Esto a nosotros nos parece lamentable, porque vulnera el derecho de defensa de esta persona y el derecho de libertad de expresión. Ya que ha sido estigmatizado por diferentes agentes, en este caso ha sido Correos, dándole por culpable al inicio del suceso, y no ha sido defendido por nadie, solo por este sindicato. Nosotros hemos salido hoy, vamos a salir mañana y tantas veces como haga falta siempre que un trabajador de nuestro sector tenga un problema".

Por último ha querido responder a la versión que ha dado UGT este mismo lunes: "Este lunes ha salido UGT diciendo que el fallo ha podido ser del vigilante, hay que tener en cuenta que el fallo también ha podido ser de la máquina, hay que tener en cuenta que la carta y la imagen que se ha mostrado tiene defectos, que por lo menos la imagen no corresponda realmente al momento. Hay varios defectos que a nosotros nos alarma. Tanto a mí como a muchos compañeros míos nos llama mucho la atención la imagen. Teniendo en cuenta las declaraciones del sindicato que ha hablado esta tarde hay que decir que los contratos que se están firmando con las administraciones públicas no son muy sustanciosos, pero eso no es respuesta a que se haya producido este fallo o que se cuestione la labor del vigilante, porque también se están firmando convenios precarios y eso no impide a que los profesionales realicen cada día su trabajo de manera eficiente y eficaz".