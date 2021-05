El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado positivo por coronavirus tras hacerse esta tarde una prueba a la que se ha sometido al conocer el contagio de un contacto estrecho, ha informado el Gobierno autonómico.

Moreno no ha mostrado ningún síntoma de la enfermedad por el momento, se encuentra bien y permanecerá en aislamiento domiciliario hasta el 3 de junio, fecha en la que se cumplirán diez días del contacto estrecho, que se produjo este pasado lunes.

El presidente, que ha participado este jueves en el pleno del Parlamento, conoció el positivo de un contacto estrecho tras la sesión de control en la que ha debatido con los portavoces y que terminó sobre las 13:30 horas, por lo que "se aisló inmediatamente", según fuentes de la Junta.

Acabo de recibir la noticia y os lo quiero contar en un vídeo. Esta tarde he dado positivo por #COVID19. Me he hecho la prueba tras saber que un contacto estrecho se ha contagiado. No tengo síntomas. Sigo trabajando desde casa. Por favor, prudencia. El virus sigue entre nosotros. pic.twitter.com/XfulYDnkJC