Carlos Sobera sorprende a Juanma Castaño en el Athletic - Manchester United con su enfado: "Ha sido corrosivo"

Publicado el 02 may 2025, 14:07

El sueño europeo del Athletic Club se tambalea tras una noche para olvidar en San Mamés. El Manchester United asestó un duro golpe a los 'leones' con un 0-3 en la ida de las semifinales de la Europa League, un resultado que deja a los bilbaínos con escasas opciones de alcanzar una final que se jugará, precisamente, en su estadio el próximo 21 de mayo. Más allá del varapalo deportivo, la noche estuvo marcada también por las declaraciones del presentador Carlos Sobera en El Partidazo de COPE, donde sorprendió a Juanma Castaño con un enfado tan inesperado como contundente: "Ha sido corrosivo".

El Athletic perdona y el United castiga

San Mamés vivió uno de esos partidos que quedan grabados en la memoria colectiva… para mal. El Athletic arrancó con ambición, generando hasta tres ocasiones claras en el primer cuarto de hora. Berenguer e Iñaki Williams estuvieron cerca de inaugurar el marcador, pero Onana y la defensa del United lo evitaron. La falta de puntería y un punto de mala suerte marcaron el inicio de la debacle.

A partir del minuto 30, el conjunto inglés demostró por qué es uno de los favoritos al título. Primero fue Casemiro, aprovechando una gran jugada de Maguire, quien centró al área como si fuese un extremo puro. Luego llegó el penalti señalado por el VAR sobre Hojlund, que supuso también la expulsión de Dani Vivián. Bruno Fernandes no falló desde los once metros. El tercero, también obra del portugués, sentenció antes del descanso un resultado que parecía una quimera al inicio del encuentro.

EFE El centrocampista del Manchester Bruno Fernandes (2-i) marca de penalti el segundo gol ante el Athletic, durante el partido de ida de las semifinales de la Liga Europa que Athletic Club y Manchester United disputan este jueves en el estadio de San Mamés, en Bilbao

La segunda parte sirvió para que el Manchester United administrara su ventaja, aunque pudo incluso aumentar su renta. Mientras tanto, San Mamés oscilaba entre la incredulidad y la esperanza. El público no abandonó las gradas, en parte por el amor a sus colores, pero también por el impacto emocional de lo que acababan de presenciar.

El enfado de Sobera

En ese ambiente cargado, la intervención de Carlos Sobera en El Partidazo de COPE no dejó a nadie indiferente. “Muy disgustado, muy decepcionado, la verdad”, arrancó el presentador, visiblemente afectado. “El arbitraje no ha parecido nada estimulante, ha parecido corrosivo”, espetó ante un sorprendido Juanma Castaño. “Eso de castigar con doble castigo al Athletic, con una expulsión y penalti... el árbitro se ha colgado hoy un rato largo”, sentenció.

La reacción de Sobera no es aislada. Una parte importante de la afición bilbaína ha criticado duramente la actuación del colegiado noruego Espen Eskas, especialmente por no sancionar con tarjeta roja una acción de Maguire sobre Sannadi que el VAR revisó pero que no alteró la decisión inicial.

A pesar del revés, algunos seguidores consultados por COPE a la salida del estadio seguían confiando en la remontada: “Jodido, pero confiando un poco en que con once ganamos”, decía uno de ellos. Otro reconocía que “el resultado es malísimo, pero hay que remontar”.

EFE Aficionados del Athletic Club protestan una decisión del colegiado durante el partido de ida de las semifinales de la Liga Europa que Athletic Club y Manchester United disputan este jueves en el estadio de San Mamés, en Bilbao

El Athletic deberá firmar una de las mayores gestas de su historia si quiere estar en la final de la Europa League. Enfrente tendrá a un Manchester United que ya huele a finalista. La vuelta en Old Trafford será un Everest para los de Ernesto Valverde.